Η ΕΕ επιβάλλει άνοιγμα του WhatsApp σε ανταγωνιστικά A

Σύνοψη

Η ΕΕ δίνει στη Meta προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών για να επιτρέψει δωρεάν σε ανταγωνιστικά AI bots τη χρήση του WhatsApp Business API.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην απόφαση της Meta να μπλοκάρει third-party AI από τον Οκτώβριο του 2025, αφήνοντας μόνο το Meta AI διαθέσιμο.

Αν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τα προσωρινά μέτρα, κινδυνεύει με πρόστιμο 10% επί του παγκόσμιου τζίρου της.

Η εταιρεία σχεδιάζει να ασκήσει έφεση, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «κανονιστική υπερβολή» που χαρίζει δωρεάν τις υποδομές της σε κολοσσούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην επιβολή αυστηρών προσωρινών μέτρων εναντίον της Meta, απαιτώντας την άμεση επαναφορά της ελεύθερης πρόσβασης ανταγωνιστικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στην πλατφόρμα του WhatsApp. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την κορύφωση μιας ρυθμιστικής διαμάχης που ξεκίνησε στα τέλη του 2025 και αναμένεται να καθορίσει τους όρους διεξαγωγής του ανταγωνισμού στην αγορά των γενικών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας διατάσσει τη Meta να άρει την απαγόρευση χρήσης του WhatsApp για Business API από τρίτους παρόχους AI, μια κίνηση που πρακτικά εξασφαλίζει ότι το WhatsApp δεν θα μετατραπεί σε κλειστό οικοσύστημα αποκλειστικά για το Meta AI.

Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει τη Meta να ανοίξει το WhatsApp σε ανταγωνιστικά AI;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Meta καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της, αποκλείοντας ανταγωνιστικά AI chatbots από το WhatsApp Business API από τον Οκτώβριο του 2025. Με την επιβολή προσωρινών μέτρων, η Meta υποχρεούται εντός 5 ημερών να επαναφέρει τη δωρεάν πρόσβαση σε τρίτους κατασκευαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η παρέμβαση κρίθηκε απολύτως αναγκαία, καθώς η Επιτροπή, επικαλούμενη το Άρθρο 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έκρινε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος «σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης» στη δομή του ανταγωνισμού.

Το χρονικό του αποκλεισμού

Για να γίνει κατανοητή η βαρύτητα της απόφασης, πρέπει να ανατρέξουμε στην πορεία της πολιτικής του WhatsApp:

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025: Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν το WhatsApp Business API μπορούσαν να ενσωματώσουν ελεύθερα λύσεις AI τρίτων (π.χ. βοηθούς που βασίζονταν στο OpenAI, στο Anthropic ή σε custom μοντέλα) για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, να στέλνουν ειδοποιήσεις παραγγελιών και να διαχειρίζονται ερωτήματα. 15 Οκτωβρίου 2025: Η Meta αναθεωρεί μονομερώς τους όρους χρήσης. Απαγορεύει την πρόσβαση σε τρίτα συστήματα γενικής τεχνητής νοημοσύνης (general-purpose AI assistants), καθιστώντας το δικό της Meta AI ως τη μοναδική επιλογή για τις επιχειρήσεις. Η ΕΕ ξεκινά επίσημη έρευνα τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. 4 Μαρτίου 2026: Υπό την πίεση των ευρωπαϊκών αρχών και των προκαταρκτικών ενστάσεων (Statement of Objections), η Meta υπαναχωρεί εν μέρει, επιτρέποντας ξανά τα third-party AI, αλλά επιβάλλει ένα τέλος πρόσβασης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη χρέωση είναι απαγορευτική και ισοδυναμεί πρακτικά με συνέχιση του αρχικού αποκλεισμού.

Τι προβλέπουν τα προσωρινά μέτρα

Η επικεφαλής Ανταγωνισμού της ΕΕ, Teresa Ribera, ξεκαθάρισε την κατάσταση σημειώνοντας πως «σε ταχέως εξελισσόμενες αγορές, ο ανταγωνισμός μπορεί να χαθεί πολύ πριν εκδοθεί μια τελική απόφαση». Ως εκ τούτου, δόθηκε διορία μόλις 5 εργάσιμων ημερών στη Meta για να επαναφέρει τους όρους που ίσχυαν πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Οι συνέπειες μη συμμόρφωσης είναι εξαιρετικά αυστηρές. Βάσει του Κανονισμού 1/2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο που φτάνει έως το 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επιπλέον, προβλέπεται ημερήσιο πέναλτι έως 5% του μέσου ημερήσιου τζίρου για κάθε ημέρα καθυστέρησης της εφαρμογής της απόφασης.

Η στάση της Meta και η επικείμενη νομική μάχη

Από την πλευρά της, η αμερικανική εταιρεία προτίθεται να ασκήσει έφεση. Σε δηλώσεις της στη Wall Street Journal, η Meta χαρακτήρισε την απόφαση ως κανονιστική υπερβολή. Το βασικό επιχείρημα της εταιρείας είναι ότι η υποδομή του WhatsApp Business API απαιτεί τεράστιους πόρους συντήρησης και ανάπτυξης, και η υποχρέωσή της να παρέχει δωρεάν πρόσβαση σημαίνει πως καλείται να επιδοτήσει τη λειτουργία των ανταγωνιστών της – συμπεριλαμβανομένων μερικών εκ των μεγαλύτερων τεχνολογικών κολοσσών στον κόσμο.

Το ζήτημα που προκύπτει εδώ δεν αφορά απλώς την αποστολή απλών ειδοποιήσεων, αλλά τη διαχείριση πολύπλοκων ερωτημάτων που απαιτούν υψηλό bandwidth και άμεση απόκριση. Η Meta υποστηρίζει ότι η χρέωση που επιχείρησε να επιβάλει τον Μάρτιο αντανακλούσε τα πραγματικά κόστη λειτουργίας του API.

Με τη ματιά του Techgear

Η ευρωπαϊκή οδηγία δεν αφορά απλώς ένα "τεχνικό" χαρακτηριστικό του WhatsApp, αλλά διαμορφώνει τον πυρήνα της εμπορικής χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη. Για την ελληνική αγορά, όπου το WhatsApp χρησιμοποιείται εκτενώς σε B2B και B2C επικοινωνία, από εταιρείες courier που διαχειρίζονται χιλιάδες δέματα ημερησίως μέχρι τοπικά e-shops για live customer support, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα.

Αν η Meta κατάφερνε να μονοπωλήσει το API με το Meta AI ή να επιβάλει τεράστια fees στους παρόχους άλλων LLMs, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα βίωναν ραγδαία αύξηση στο λειτουργικό τους κόστος, καθώς θα ήταν αναγκασμένες να περνούν όλα τα customer service bots τους μέσα από το "ταμείο" του Mark Zuckeberg.

Η παρέμβαση της ΕΕ αποτελεί ισχυρό μήνυμα ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν πρόκειται να περιμένουν την ολοκλήρωση χρονοβόρων ερευνών (όπως συνέβαινε την προηγούμενη δεκαετία) για να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων ψηφιακών μονοπωλίων. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι το πώς θα ισορροπήσει η ανάγκη για ανοιχτά οικοσυστήματα με την απαίτηση των εταιρειών να κεφαλαιοποιούν τις πανάκριβες υποδομές που συντηρούν.