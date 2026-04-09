Η επιστήμη έδωσε την απάντηση για τον τέλειο καφέ!

Σύνοψη

Επιστήμονες από τα πανεπιστήμια του Μονάχου και του Strathclyde ανέπτυξαν ένα αυστηρό μαθηματικό μοντέλο που εξηγεί τη διαπερατότητα του νερού στον αλεσμένο καφέ κατά την παρασκευή espresso.

Η έρευνα βασίστηκε σε σαρώσεις μικροτομογραφίας ακτίνων Χ (X-ray micro-CT) για να χαρτογραφήσει την τρισδιάστατη δομή του καφέ σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Το μοντέλο καταδεικνύει πώς ο όγκος των συνδεδεμένων πόρων, η επιφάνεια επαφής των κόκκων και η συμπίεση καθορίζουν τον χρόνο εκχύλισης και τα γευστικά χαρακτηριστικά του ροφήματος.

Η υιοθέτηση αυτών των παραμέτρων μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες στην Ελλάδα να μειώσουν τη σπατάλη πρώτης ύλης, αυξάνοντας την απόδοση και διατηρώντας τη γεύση σταθερή.

Η παρασκευή ενός espresso αντιμετωπίζεται παραδοσιακά ως μια δεξιοτεχνία που βασίζεται στην εμπειρία, την παρατήρηση και τις συνεχείς δοκιμές. Ο επαγγελματίας barista καλείται καθημερινά να ρυθμίσει τον μύλο άλεσης, να υπολογίσει τα γραμμάρια της δόσης και να ασκήσει τη σωστή πίεση στο κλείστρο. Εντούτοις, πίσω από την οπτική και γευστική ικανοποίηση του ροφήματος, κρύβεται ένα σύνθετο σύστημα δυναμικής των υγρών.

Μια νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Royal Society Open Science, έρχεται να μετατρέψει τη διαδικασία της εκχύλισης από εμπειρική τέχνη σε ακριβή επιστήμη. Ερευνητές ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό μοντέλο που υπολογίζει τη διαπερατότητα του νερού μέσα από τον αλεσμένο καφέ, ανοίγοντας νέους δρόμους για την κατασκευή εξοπλισμού και την εξοικονόμηση πόρων.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε σαρωτές μικροτομογραφίας ακτίνων Χ (X-ray micro-CT) για τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών χαρτών της εσωτερικής δομής του καφέ. Η ανάλυση ανέδειξε τις περιοχές ροής και στασιμότητας του νερού, αποδεικνύοντας ότι το μέγεθος των πόρων μεταξύ των σωματιδίων είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή εκχύλιση.

Ανάλυση υψηλής ανάλυσης: Οι σαρώσεις πραγματοποιήθηκαν με μέγεθος voxel μόλις 2.69 έως 2.99 μικρομέτρων, επιτρέποντας την παρατήρηση της δομής σε επίπεδο μεμονωμένων κόκκων.

Η έρευνα εξέτασε δείγματα καφέ από τη Ρουάντα και την Κολομβία, αναλύοντας πώς η διαφορετική κυτταρική δομή του φυτού επηρεάζει την άλεση. Μέτρηση σωματιδίων: Το σύστημα κατέγραψε όχι μόνο τη διάμετρο των κόκκων, αλλά και την ελλειψοειδή γεωμετρία τους, που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλο.

Η διαδικασία ελέγχου περιελάμβανε την τοποθέτηση του αλεσμένου καφέ σε μικρούς κυλίνδρους και την υποβολή τους σε ακτινολογική σάρωση. Οι ερευνητές απέφυγαν τη χρήση εξωτερικής πίεσης στο αρχικό στάδιο σάρωσης, προκειμένου να μελετήσουν τη φυσική κατανομή του πορώδους δικτύου. Αυτό επέτρεψε την απομόνωση των μεταβλητών που αφορούν αποκλειστικά το μέγεθος και το σχήμα της άλεσης. Τα δεδομένα που προέκυψαν κατέδειξαν ότι η τυφλή ρύθμιση του μύλου σε ολοένα και πιο ψιλή άλεση δεν οδηγεί απαραίτητα σε βραδύτερη ροή. Η συμπίεση των υπερβολικά μικρών σωματιδίων δημιουργεί εμπόδια που αναγκάζουν το νερό υπό πίεση να αναζητήσει διόδους διαφυγής, διαταράσσοντας την ομοιομορφία της διήθησης.

Μέσω προσομοιώσεων lattice-Boltzmann, αναπτύχθηκε ένα νέο μαθηματικό μοντέλο που υπολογίζει τη διαπερατότητα του καφέ. Η ταχύτητα ροής του υγρού εξαρτάται κυρίως από το ποσοστό των συνδεδεμένων πόρων, τη συνολική επιφάνεια επαφής των κόκκων με το νερό και τη φυσική γεωμετρία του κλείστρου, καταρρίπτοντας την εμπειρική προσέγγιση.

Όγκος συνδεδεμένων πόρων: Ο πραγματικός κενός χώρος που επιτρέπει στο νερό να κινηθεί από την κορυφή έως τη βάση του κλείστρου.

Η συνολική επιφάνεια των κόκκων που έρχεται σε άμεση επαφή με το υγρό. Προσομοιώσεις ρευστομηχανικής: Χρήση της μεθόδου lattice-Boltzmann για την αποτύπωση των πραγματικών συνθηκών πίεσης (9 bar) των μηχανών espresso.

Η δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου ενσωματώνει αυτές τις μικροφυσικές παραμέτρους και τις μεταφράζει σε ρυθμό ροής ρευστού. Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες κατάφεραν να συνδέσουν ευθέως τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του κόκκου με τις μακροσκοπικές ρυθμίσεις της μηχανής του καφέ. Η εξίσωση στην οποία κατέληξαν αποδεικνύει ότι η διαπερατότητα δεν είναι μια γραμμική μεταβλητή. Η μείωση του μεγέθους των κόκκων αυξάνει την ειδική επιφάνεια, παρέχοντας θεωρητικά μεγαλύτερη ευκολία εξαγωγής γεύσης, αλλά ταυτόχρονα μειώνει τον όγκο των συνδεδεμένων πόρων, αυξάνοντας τη δράση της ιξώδους αντίστασης. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους αλγορίθμους για να σχεδιάσουν «έξυπνες» μηχανές και μύλους που θα προσαρμόζουν αυτόματα την άλεση με βάση το επιθυμητό προφίλ διαπερατότητας.

Ο ρυθμός ροής ελέγχει τον συνολικό χρόνο κατά τον οποίο το ζεστό νερό παραμένει σε επαφή με τον αλεσμένο καφέ. Η συγκεκριμένη χρονική διάρκεια καθορίζει την ικανότητα εκχύλισης της καφεΐνης και των υδατοδιαλυτών ενώσεων, οι οποίες ευθύνονται άμεσα για την ένταση, το άρωμα και την πιθανή πικράδα του τελικού ροφήματος.

Έλεγχος υδατοδιαλυτών στερεών: Η βελτιστοποίηση της επαφής μεγιστοποιεί την απόδοση χωρίς την εμφάνιση δυσάρεστων γευστικών τόνων (υπερεκχύλιση).

Αποτρέπει την ταχεία διέλευση του νερού, η οποία καταλήγει σε υδαρή υφή και όξινο προφίλ. Γεωμετρία στρώματος: Το πάχος της «πίτας» του καφέ στο καλαθάκι καθορίζει τη συνολική διαδρομή του νερού και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της διαπερατότητας.

Όταν η εκχύλιση γίνεται ανομοιόμορφα λόγω λανθασμένης διαπερατότητας, ένα τμήμα του αλεσμένου καφέ απελευθερώνει πικρές και στυφές ενώσεις, ενώ ένα άλλο τμήμα του μένει πρακτικά ανεκμετάλλευτο. Αυτή η αστάθεια αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα στη βιομηχανία του καφέ, καθώς ο ίδιος barista με τον ίδιο εξοπλισμό μπορεί να παράγει διαφορετικά γευστικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Το μαθηματικό μοντέλο της ομάδας του Fabian B. Wadsworth παρέχει το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο για την ελαχιστοποίηση αυτής της μεταβλητότητας. Εφαρμόζοντας τη φόρμουλα, καθίσταται σαφές το ιδανικό σημείο ισορροπίας όπου η εκχύλιση μεγιστοποιείται, χωρίς το ρευστό να αντιμετωπίζει ανυπέρβλητη αντίσταση.

Η ενσωμάτωση τέτοιων επιστημονικών μοντέλων στον επαγγελματικό εξοπλισμό μπορεί να μεταμορφώσει την εγχώρια αγορά. Με την ακριβή ρύθμιση της άλεσης και της πίεσης, οι επαγγελματίες baristas μπορούν να μειώσουν τα γραμμάρια καφέ ανά δόση, περιορίζοντας τα λειτουργικά έξοδα και εξασφαλίζοντας απόλυτη συνέπεια, ειδικά σε ροφήματα υψηλής ζήτησης όπως ο Freddo Espresso.

Μείωση λειτουργικού κόστους: Η υψηλότερη απόδοση εκχύλισης επιτρέπει τη χρήση λιγότερου καφέ ανά διπλή δόση (π.χ. πτώση από τα 20 στα 18 γραμμάρια).

Τα κρύα ροφήματα της ελληνικής αγοράς απαιτούν πυκνό σώμα για να αντέξουν την αραίωση με τον πάγο, κάτι που το μοντέλο διευκολύνει δραστικά. Αυτοματοποίηση: Μελλοντικά συστήματα τηλεμετρίας στις μηχανές θα μπορούν να ρυθμίζουν μόνα τους την εκχύλιση, μειώνοντας την εξάρτηση από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Ελλάδα διαθέτει μία από τις πιο απαιτητικές αγορές καφέ στην Ευρώπη, με χιλιάδες σημεία πώλησης και έναν τεράστιο όγκο ημερήσιας κατανάλωσης. Το κόστος των πρώτων υλών, ιδιαίτερα των ποιοτικών χαρμανιών, αποτελεί ένα διαρκές πρόβλημα για τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων. Το νέο μοντέλο διαπερατότητας αποδεικνύει ότι το παραδοσιακό γέμισμα του κλείστρου με υπερβολική ποσότητα εξαιρετικά ψιλοαλεσμένου καφέ δεν είναι ο σωστός τρόπος για την αύξηση της έντασης. Αντιθέτως, η επιστημονική προσέγγιση επιτρέπει τη μέγιστη γευστική απόδοση με τη χρήση λιγότερης ποσότητας καφέ, μειώνοντας αισθητά το φαινόμενο της σπατάλης και προσφέροντας άμεσο οικονομικό όφελος στους επιχειρηματίες του κλάδου, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια άρτια εμπειρία για τον τελικό καταναλωτή.