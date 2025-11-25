Η φετινή Black Friday σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ επαναπροσδιορίζει την «Έξυπνη Αγορά»

Με την τεχνολογία να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής παραγωγικότητας αλλά και της οικιακής ψυχαγωγίας, ο θεσμός της Black Friday έχει εξελιχθεί από μια απλή περίοδο εκπτώσεων σε μια κομβική χρονική στιγμή για τον προγραμματισμό των ετήσιων αγορών.

Φέτος, η COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ προσφέρουν στους καταναλωτές ολοκληρωμένες λύσεις και μία πληθώρα επιλογών, σε όλα τα φυσικά καταστήματα, αλλά και στα cosmote.gr και germanos.gr. Από smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις, προϊόντα smarthome και gaming, μέχρι οικιακές μικροσυσκευές στον ΓΕΡΜΑΝΟ, και με έως 48 άτοκες δόσεις.

Επιπλέον, για αγορές αξίας 349€ και άνω με όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, φυσικές και άυλες, οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον 15% €πιστροφή. Παράλληλα, μετατρέποντας το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE GIGAMAX, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν επιλεγμένα smartphones σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, ή ακόμα και δωρεάν . Κι όλα αυτά με ευκολίες πληρωμής (μπορούν να πληρώσουν με όποιον τρόπο θέλουν: πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, δωρεάν αντικαταβολή, μετρητά), άμεση παράδοση, αλλά και δωρεάν επιστροφές.

Smartphones

Στην κατηγορία των κινητών τηλεφώνων, η οποία παραδοσιακά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού, ξεχωρίζει η σειρά Samsung Galaxy S25, η οποία αποτελεί την επιτομή της Android εμπειρίας. Οι συγκεκριμένες συσκευές, που ξεκινούν πλέον από την τιμή των 599 ευρώ, προσφέρουν στους χρήστες ένα σημαντικό οικονομικό όφελος που κυμαίνεται από 180 έως 360 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο. Πρόκειται για μια ουσιαστική έκπτωση σε συσκευές που ενσωματώνουν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη φωτογραφία, καθιστώντας τες ιδανικές για επαγγελματίες και δημιουργούς περιεχομένου που αναζητούν αξιοπιστία και επιδόσεις.

Στον αντίποδα, η Xiaomi συνεχίζει να διεκδικεί δυναμικά μερίδιο στην premium κατηγορία με τη σειρά Xiaomi 15 και 15T. Με τιμές εκκίνησης τα 499 ευρώ και όφελος από 150€ έως 250€, οι συσκευές αυτές απευθύνονται σε ένα κοινό που αναζητά την απόλυτη σχέση τιμής προς απόδοση. Η συνεργασία της εταιρείας με τη Leica στον τομέα των οπτικών συστημάτων έχει ανεβάσει τον πήχη, προσφέροντας φωτογραφικές δυνατότητες που παλαιότερα συναντούσε κανείς μόνο σε επαγγελματικό εξοπλισμό. Η διαθεσιμότητα αυτών των μοντέλων σε μειωμένες τιμές κατά τη διάρκεια της Black Friday αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο οικοσύστημα της Xiaomi χωρίς να δαπανήσουν υπέρογκα ποσά.

Laptops και Tablets

Πέρα από την επικοινωνία, η ανάγκη για φορητή εργασία και εκπαίδευση παραμένει επιτακτική. Στον τομέα αυτό, οι προτάσεις της COSMOTE TELEKOM και του ΓΕΡΜΑΝΟΥ εστιάζουν σε συσκευές που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε απαιτητικές συνθήκες multitasking. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή AMD Ryzen 7, 16GB μνήμης RAM και δίσκο SSD 512GB, το συγκεκριμένο laptop προσφέρεται στην τιμή των 579 ευρώ, από την αρχική των 799 ευρώ. Η συγκεκριμένη σύνθεση hardware εξασφαλίζει μακροζωία στη χρήση, ενώ η παροχή 4 ετών δωρεάν εγγύησης προσδίδει μια αίσθηση ασφάλειας στην επένδυση, στοιχείο κρίσιμο για κάθε επαγγελματία ή φοιτητή.

Στην κατηγορία των tablets, η κυριαρχία της Apple παραμένει αδιαμφισβήτητη και η φετινή Black Friday περιλαμβάνει το iPad 11th gen WiFi 128GB. Με την οθόνη Liquid Retina 11 ιντσών και το ταχύτατο A16 chip, η συσκευή αυτή αποτελεί ένα πολυεργαλείο για δημιουργία και κατανάλωση περιεχομένου. Η τιμή του διαμορφώνεται στα 369 ευρώ, από 399€, συνοδευόμενη από 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση.

Επιπροσθέτως, για όσους αναζητούν wearables, τα Apple Watch ξεκινούν από τα 219 ευρώ, επίσης με τριετή εγγύηση, ενώ αξίζει να σημειωθεί η υποστήριξη Cellular connectivity αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM μέσω της υπηρεσίας COSMOTE MultiSIM, η οποία προσφέρεται δωρεάν για τους τρεις πρώτους μήνες, ενισχύοντας την αυτονομία του χρήστη από το κινητό τηλέφωνο.

Οικιακή Ψυχαγωγία - Gaming

Η σύγχρονη οικιακή διασκέδαση έχει αλλάξει μορφή και οι προσφορές της Black Friday αντικατοπτρίζουν αυτή τη μεταστροφή προς το υψηλής ευκρίνειας περιεχόμενο και το gaming. Οι κονσόλες PlayStation 5, που έχουν καθορίσει την τρέχουσα γενιά βιντεοπαιχνιδιών, διατίθενται από 349 ευρώ, με το όφελος για τον καταναλωτή να φτάνει έως και τα 150 ευρώ. Αυτή η κίνηση καθιστά την είσοδο στον κόσμο του next-gen gaming πιο προσιτή, ανοίγοντας την πόρτα σε βιβλιοθήκες τίτλων υψηλής ποιότητας.

Ωστόσο, η εμπειρία θέασης και παιχνιδιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα της οθόνης. Γι’ αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Smart TV, θα βρουν την Samsung 4K QLED Q7F, 55 ιντσών, με λεπτό, κομψό design και QLED πάνελ για εκπληκτικά χρώματα, από 549€ στα 499€, καθώς και το αντίστοιχο μοντέλο 65 ιντσών από 699€ στα 599€. Μάλιστα, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, λαμβάνουν επιπλέον έκπτωση 100 ευρώ για την αγορά της συσκευής, καθώς και δύο μήνες δωρεάν συνδρομής.

«Έξυπνο Σπίτι»

Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, διευρύνοντας το φάσμα των προϊόντων του, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στις οικιακές συσκευές και τον εξοπλισμό Smart Home. Η τάση για αυτοματοποίηση και δικτύωση των οικιακών λειτουργιών είναι πλέον καθολική. Σε αυτό το πλαίσιο, η σκούπα ρομπότ Xiaomi X20 Max, με την εντυπωσιακή ισχύ αναρρόφησης των 8.000 Pa και δυνατότητα φωνητικού ελέγχου, προσφέρεται στα 499 ευρώ, με έκπτωση 150 ευρώ από την αρχική τιμή.

Ταυτόχρονα, καθώς οι απαιτήσεις για γρήγορο διαδίκτυο στο σπίτι αυξάνονται λόγω των πολλαπλών συνδεδεμένων συσκευών, η υποδομή του οικιακού δικτύου καθίσταται κρίσιμη. Στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, είναι διαθέσιμο το σύστημα TP-LINK Deco BE25 BE3600 Mesh WiFi, που υποστηρίζει το νέο πρότυπο WiFi 7, προσφέρεται στα 79,90 ευρώ από 129,90€. Για τους λάτρεις του ήχου, το Bluetooth ηχείο JBL BoomBox 3, γνωστό για την ποιότητα του JBL Original Pro Sound και την τεράστια αυτονομία των 24 ωρών, διατίθεται στα 349 ευρώ από 499€, αποτελώντας μια premium επιλογή για φορητή μουσική απόλαυση.

Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας

Οι καταναλωτές που θα μετατρέψουν το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE σε ένα κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν ή σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές δημοφιλή smartphones και tablet. Αυτή η πρακτική επιτρέπει την απόκτηση high-end συσκευών, όπως το iPhone 16e 128GB με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A18 και την κάμερα 48MP Fusion, στην τιμή των 199 ευρώ (από 599 ευρώ), μέσω του προγράμματος COSMOTE GIGAMAX UNLIMITED.

Αντίστοιχα, το Xiaomi 15T 256GB 5G, με τους φακούς Leica και την ταχεία φόρτιση 67W, μπορεί να αποκτηθεί μόλις στα 99 ευρώ (από 499€) με το ίδιο πρόγραμμα. Για όσους αναζητούν λύσεις χωρίς αρχικό κόστος, το Samsung Galaxy A36 128GB 5G, μια συσκευή με εξαιρετική οθόνη Super AMOLED 120Hz, προσφέρεται δωρεάν (από 299€) με τη μετατροπή σε COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο 8GB. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το MΟΤΟROLA edge 60 Pro 512GB 5G, το οποίο διατίθεται δωρεάν (από 379€) στο πρόγραμμα GIGAMAX 35GB, προσφέροντας χαρακτηριστικά ναυαρχίδας όπως 12GB RAM και φόρτιση 90W. Τέλος, για όσους χρειάζονται ένα tablet, το Lenovo Idea Tab 11’’ 5G παρέχεται δωρεάν (από 249,90€) μαζί με θήκη και γραφίδα, με μετατροπή του καρτοκινητού σε COSMOTE ΚαρτοΣυμβόλαιο 8GB.

Η Black Friday στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ δεν αποτελεί απλώς μια ευκαιρία για φθηνές αγορές, αλλά μια περίοδο αποφάσεων για την αναβάθμιση του προσωπικού και οικιακού τεχνολογικού εξοπλισμού!