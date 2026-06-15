Η Google μετατρέπει τα παλιά smartphones σε cloud servers υψηλών επιδόσεων!

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UCSD) και η Google συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός datacenter κατασκευασμένου αποκλειστικά από 2.000 μεταχειρισμένα smartphones σειράς Pixel.

Η υποδομή στοχεύει στην παροχή cloud computing με ελάχιστο ανθρακικό αποτύπωμα και πολύ χαμηλό κόστος, ιδανικό για ακαδημαϊκή έρευνα.

Τεχνικά, αφαιρούνται εξαρτήματα όπως η οθόνη και η μπαταρία, και χρησιμοποιείται μόνο η μητρική πλακέτα με custom διανομή Linux και διαχείριση μέσω Kubernetes.

Στις δοκιμές (SPEC benchmarking), η single-threaded (ανά πυρήνα) απόδοση ενός Pixel Fold ξεπερνά συχνά αυτή ενός παραδοσιακού multi-core data center server (όπως ο ASUS RS720A-E11).

Ένα cluster 25 έως 50 smartphones προσφέρει την ίδια συνολική επεξεργαστική ισχύ με έναν σύγχρονο server, εξοικονομώντας πόρους από την κατασκευή νέου hardware.

Το ανθρακικό αποτύπωμα του computing αποτελεί μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις βιωσιμότητας της τεχνολογικής βιομηχανίας. Παραδοσιακά, η συζήτηση επικεντρώνεται στο λειτουργικό ανθρακικό αποτύπωμα, δηλαδή στην ενέργεια που καταναλώνουν οι servers και τα συστήματα ψύξης κατά τη λειτουργία τους. Ωστόσο, υπάρχει ένας εξίσου επιβαρυντικός παράγοντας: το ενσωματωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο αφορά τις εκπομπές ρύπων που προκύπτουν από την εξόρυξη σπάνιων γαιών, την κατασκευή και τη μεταφορά του νέου hardware.

Για την αντιμετώπιση του δεύτερου παράγοντα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο (UCSD), με την άμεση υποστήριξη της Google, αναπτύσσουν μια βιώσιμη πλατφόρμα "Phone Cluster Computing". Το φιλόδοξο project, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο του 2026, μετατρέπει 2.000 παλαιότερα Google Pixel smartphones σε ένα λειτουργικό datacenter, ικανό να εξυπηρετήσει εκατοντάδες φοιτητές και ερευνητές με ανάγκες υψηλής υπολογιστικής ισχύος.

Το πρόβλημα της αναβάθμισης και η πραγματική ισχύς ενός παλιού smartphone

Οι καταναλωτές αντικαθιστούν τις συσκευές τους κατά μέσο όρο κάθε τέσσερα χρόνια, μια αλλαγή που συνήθως υπαγορεύεται από την επιθυμία για καλύτερες κάμερες, νέες δυνατότητες λογισμικού ή φθορά στην μπαταρία. Ωστόσο, ο πυρήνας του hardware (ο επεξεργαστής (SoC), η μνήμη RAM και ο αποθηκευτικός χώρος) παραμένει απολύτως λειτουργικός και, από πλευράς ωμής απόδοσης, εξαιρετικά ισχυρός.

Σύμφωνα με τα τεστ SPEC που διενήργησε η Google, η single-threaded απόδοση των σύγχρονων smartphones, όπως το Pixel Fold, είναι αντίστοιχη ή και καλύτερη από τους πυρήνες των σύγχρονων multicore servers (όπως ο ASUS RS720A-E11 που φέρει συνήθως επεξεργαστές AMD EPYC). Η βασική διαφορά έγκειται στην κλίμακα. Ένας data center server διαθέτει δεκάδες multithreaded πυρήνες και terabytes μνήμης, ενώ ένα smartphone περιορίζεται σε λίγους ετερογενείς πυρήνες και 8-12GB RAM. Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, οι ερευνητές έπρεπε να αναπτύξουν έναν τρόπο ώστε οι εφαρμογές να κατανέμονται και να εκτελούνται αρμονικά εντός των περιορισμών της χωρητικότητας πολλαπλών smartphones.

Η μηχανική της μετατροπής: Από Consumer Device σε Datacenter Node

Η τοποθέτηση χιλιάδων smartphones σε rack ενός datacenter δεν μπορεί να γίνει με την εργοστασιακή τους μορφή. Εξαρτήματα όπως οι μπαταρίες ιόντων λιθίου αποτελούν τεράστιο κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιβάλλοντα servers, ενώ οι οθόνες και τα συστήματα καμερών καταλαμβάνουν πολύτιμο φυσικό χώρο και εμποδίζουν την ψύξη.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου project, τα Pixel smartphones αποσυναρμολογούνται πλήρως και το μόνο τμήμα που κρατούν οι μηχανικοί είναι η μητρική πλακέτα (motherboard). Σύμφωνα με εσωτερικές εκτιμήσεις αποτυπώματος άνθρακα, η μητρική ευθύνεται για το 50% του συνολικού ενσωματωμένου ανθρακικού αποτυπώματος της συσκευής, συνεπώς η επαναχρησιμοποίηση της προσφέρει το μέγιστο δυνατό περιβαλλοντικό όφελος.

Το επίπεδο του λογισμικού απαιτεί εξίσου επιθετικές παρεμβάσεις, καθώς μπορεί το λειτουργικό σύστημα Android να βασίζεται μεν στον πυρήνα του Linux, αλλά το περιβάλλον χρήστη είναι αυστηρά προσανατολισμένο σε mobile λειτουργίες. Οι ερευνητές αντικαθιστούν πλήρως το Android με μια γενικού σκοπού διανομή Linux που όχι μόνο προσφέρει βελτιωμένη προγραμματιστική ευελιξία, αλλά απενεργοποιεί και mobile-specific δικλείδες ασφαλείας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αφαίρεση του "low memory killer" daemon, του μηχανισμού που τερματίζει απότομα εφαρμογές στα κινητά όταν μειώνεται η διαθέσιμη RAM, κάτι εντελώς ανεπιθύμητο κατά τη συνεχή λειτουργία ενός cloud server.

Kubernetes και Clustering: Η ένωση των πόρων

Η επίτευξη επιδόσεων επιπέδου παραδοσιακού server απαιτεί τη συγχώνευση της ισχύος πολλών smartphones. Τα δεδομένα από το SPEC benchmarking καταδεικνύουν ότι μια συστοιχία (cluster) 25 έως 50 smartphones αποδίδει συνολικά το ίδιο με έναν σύγχρονο server.

Η διαχείριση των εργασιών σε αυτό το εξαιρετικά κατανεμημένο περιβάλλον πραγματοποιείται μέσω Kubernetes με τα κινητά να οργανώνονται σε αυτο-διαχειριζόμενα clusters των 25-50 συσκευών. Στην πράξη, αυτό το μοντέλο αποδεικνύεται ικανότατο να «σηκώσει» containerized εφαρμογές που στα πανεπιστήμια παραδοσιακά εκτελούνται σε AWS (Amazon Web Services), όπως περιβάλλοντα φιλοξενίας Jupyter notebooks, backend συστήματα βαθμολόγησης κώδικα και εφαρμογές παράλληλου προγραμματισμού.

Πειράματα που διεξήχθησαν σε ένα μικρό cluster 20 τηλεφώνων στο UCSD, πάνω σε μια βαριά άσκηση επεξεργαστή (πολλαπλασιασμός μητρών για μάθημα Παράλληλου Υπολογισμού), έδειξαν ότι το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί τις ταυτόχρονες υποβολές ενός τμήματος 75+ φοιτητών με μικρότερο latency από τα default instances του AWS. Όταν το τελικό datacenter των 2.000 συσκευών τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα μπορεί να εξυπηρετεί εκατό τέτοια πανεπιστημιακά τμήματα ταυτόχρονα.

Θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στην Ελλάδα;

Το μοντέλο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και την τοπική αγορά ανακύκλωσης ηλεκτρονικών. Στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ανανέωσης smartphones κυμαίνεται στα 3,5 με 4 χρόνια, δημιουργώντας τεράστιο όγκο e-waste. Με τα κόστη συντήρησης και αναβάθμισης των datacenters στα εγχώρια πανεπιστήμια να αυξάνονται διαρκώς, η δημιουργία τοπικών υποδομών από ανακυκλωμένες μητρικές smartphone θα μπορούσε να προσφέρει μια εξαιρετικά προσιτή λύση. Αντί τα ελληνικά πανεπιστήμια να νοικιάζουν διαρκώς cloud instances ή να αγοράζουν πανάκριβους νέους servers για εργαστηριακές ανάγκες, η αξιοποίηση μεταχειρισμένου hardware θα κάλυπτε άμεσα εκπαιδευτικές ανάγκες στο επίπεδο του Systems Programming, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις πράσινες πολιτικές τους.