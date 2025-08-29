Η Hisense ξεχωρίζει διεθνώς με 6 βραβεία EISA

Η Hisense κατέκτησε φέτος έξι κορυφαίες διακρίσεις στα EISA Awards 2025-2026, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην καινοτομία και την αριστεία στον τομέα της οικιακής ψυχαγωγίας. Τα EISA Awards (Expert Imaging and Sound Association) αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς στον χώρο της τεχνολογίας ήχου και εικόνας, με τη διεθνή κριτική επιτροπή να ξεχωρίζει μόνο τα πιο καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα.

Στην κατηγορία των τηλεοράσεων, η Hisense απέσπασε τρία βραβεία EISA: το βραβείο ‘’Premium Mini LED TV 2025-2026’’ για το μοντέλο 65U8Q, το ‘’Best Buy Mini LED TV 2025-2026’’ για την 65U7Q PRO και το βραβείο ‘’Giant TV 2025-2026’’ για την 100U7Q!

Στον τομέα των προβολέων, το βραβείο EISA ‘’Family Projector 2025-2026’’ απονεμήθηκε στον φορητό Hisense M2 Pro, ενώ το EISA ‘’Ultra Short Throw Projector 2025-2026’’ κατέκτησε το premium Hisense PX3-PRO Laser Cinema.

Τέλος, στον χώρο του ήχου, το EISA ‘’Wireless Surround System 2025-2026’’ απονεμήθηκε στο μοντέλο HT Saturn, το οποίο ξεχώρισε για την κορυφαία ασύρματη εμπειρία ήχου που προσφέρει.

Με έξι συνολικά βραβεία EISA, η Hisense επιβεβαιώνει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία εικόνας και ήχου, φέρνοντας στο σπίτι προϊόντα που συνδυάζουν καινοτομία, ποιότητα και μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας.