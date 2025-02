Η Huawei ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καινοτομία με την παγκόσμια κυκλοφορία προϊόντων τεχνολογίας στη Μαλαισία

Στo HUAWEI Innovative Product Launch που πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία) παρουσιάστηκε το HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, το πρώτο τρίπτυχο smartphone στον κόσμο. Η Huaweiανακοίνωσε επίσης τρία νέα προϊόντα: μια αναβαθμισμένη έκδοση του HUAWEI MatePad Pro 13,2 ιντσών, τα πρώτα ακουστικά με βραχίονες HUAWEI FreeArc και το smartwatch HUAWEI Band 10.

To HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN κάνει το πολυαναμενόμενο παγκόσμιο ντεμπούτο

Μετά από μήνες αναμονής, το HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN είναι πλέον έτοιμο να κάνει το ντεμπούτο του παγκοσμίως. Η τρίπτυχη οθόνη δεν είναι μόνο μια πρωτοποριακή καινοτομία στην βιομηχανία, αλλά κατέχει και το ρεκόρ της πιο λεπτής αναδιπλούμενης και της μεγαλύτερης αναδιπλούμενης οθόνης ταυτόχρονα, με πάχος έως 3,6 mm και πλάτος 10,2 ίντσες όταν ξεδιπλώνεται.

Κατασκευασμένο με προηγμένο σύστημα αναδίπλωσης ακριβείας και ένα εξαιρετικά μεγάλο UTG 322 cm² (Ultra Thin Glass), η τρίπτυχη οθόνη θέτει νέα στάνταρ ανθεκτικότητας και είναι η πρώτη που υποστηρίζει εσωτερική και εξωτερική αναδίπλωση. Αυτό το νέο αναδιπλούμενο είδος φέρνει επανάσταση στην εμπειρία προβολής. Είτε πρόκειται για οριζόντια ή κατακόρυφη περιήγηση, για καθηλωτική εμπειρία θέασης σε οθόνη 10,2 ιντσών ή για εύχρηστη λειτουργία διαχωρισμού της οθόνης, το HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN επεκτείνει τη λειτουργικότητα ενός smartphone και το μετατρέπει σε μηχανή πολλαπλών σεναρίων και εργασιών.

Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να απολαμβάνουν προηγμένη φωτογραφική εμπειρία μέσω της κάμερας XMAGE Ultra Aperture, η οποία διαθέτει ρυθμιζόμενο φυσικό διάφραγμα 10 μεγεθών που καταγράφει πιο ευκρινείς λήψεις, επαγγελματικού επιπέδου.

MatePad Pro 13.2: Νέα εποχή τεχνολογικής καινοτομίας tablet

Το νέο HUAWEI MatePad Pro 13.2 έρχεται με εντυπωσιακή οθόνη, κορυφαία απόδοση, ισχυρά αξεσουάρ και εμπειρία παρόμοια με laptop. Αυτό το tablet θα φέρει επανάσταση στην βιομηχανία και υπόσχεται να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες και οι δημιουργοί περιεχομένου εργάζονται εν κινήσει.

Με μια ευέλικτη οθόνη OLED PaperMatte 13,2" με επαγγελματική χρωματική ακρίβεια, εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα 1000 nits και εξαιρετικά υψηλή ανάλυση 2,8K, το HUAWEI MatePad Pro 13,2 ιντσών φέρνει την απόλυτη εμπειρία οθόνης με ζωντανά γραφικά και κορυφαία ευκρίνεια. To νέο HUAWEI MatePad Pro 13,2 ιντσών έρχεται με HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, παρέχοντας ευκολία με άνετη πληκτρολόγηση όπως ένα laptop..

Επιπλέον, το νέο HUAWEI MatePad Pro 13,2 ιντσών 2025 είναι επίσης εξοπλισμένο με τις δικές του επαγγελματικές εφαρμογές όπως το HUAWEI Notes και το GoPaint App, μεγιστοποιόντας την παραγωγικότητα και την δημιουργικότητα. Η τεράστια μπαταρία των 10.100 mAh δίνει μεγάλη διάρκεια ζωής και με το HUAWEI SuperCharge,το tablet μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε μόλις 65 λεπτά.

HUAWEI FreeArc: Η νέα επιλογή της Huawei για τα Open-Ear ακουστικά

Η Huawei ανακοίνωσε επίσης τα HUAWEI FreeArc, τα πρώτα της open-ear ακουστικά με βραχίονα. Συνδυάζοντας την προηγμένη μηχανική, την σχεδίαση με επίκεντρο τον χρήστη και τον C-bridge σχεδιασμό, προσφέρει εξαιρετικό ήχο, δυνατά μπάσα και άνεση σε κάθε δραστηριότητα για μια απαράμιλλη ακουστική open-ear εμπειρία. Με πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης IP57, είναι τέλεια για κάθε αθλητική ή υπαίθρια περιπέτεια, ακόμη και σε συνθήκες βροχής.

Τα HUAWEI FreeArc είναι ένα επαναστατικό βήμα στα προϊόντα ήχου της Huawei, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα της εταιρείας στα open-ear ακουστικά με βραχίονα. Σχεδιασμένα για μέγιστη άνεση και σταθερότητα, αυτά τα ακουστικά παραμένουν στη θέση τους ακόμη και κατά τις πιο έντονες σωματικές δραστηριότητες. Για να επιτύχουν έναν εργονομικό σχεδιασμό, τα ακουστικά αναβιώνουν το εμβληματικό σχέδιο C-Bridge της Huawei και ενσωματώνουν επίσης κράμα μνήμης σε σχήμα νικελίου-τιτανίου (Ni-Ti) υψηλής απόδοσης 0,7 mm που προσαρμόζεται εύκολα στα αυτιά του χρήστη. Τα ακουστικά καλύπτονται επίσης κατά 81,5% από εξαιρετικά απαλή, φιλική προς το δέρμα υγρή σιλικόνη για άνεση που διαρκεί.

Τα HUAWEI FreeArc προσφέρουν εξαιρετικό ήχο για τους λάτρεις των σπορ με τον οδηγό υψηλής ευαισθησίας 17 x 12 mm, με συμμετρική ακουστική δομή, τον δυναμικό αλγόριθμο μπάσων και τον προσαρμοστικό αλγόριθμο ισοστάθμισης της έντασης για πλούσια απόδοση ήχου.

HUAWEI Band 10: Ένας All-in-One Βοηθός Ευεξίας

Το HUAWEI Band 10 προσφέρει μια πλήρη αναβάθμιση στην ολιστική ευεξία, ξεκινώντας με την ανάλυση ύπνου σε επαγγελματικό επίπεδο. Αναλύοντας την καθημερινή σας ρουτίνα, το Enhanced Sleep HealthAssistant παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ύπνου, χρήσιμες συστάσεις και λεπτομερείς περιλήψεις των προτύπων ύπνου του χρήστη, ενισχύοντας τη συνολική ποιότητα ύπνου. Επίσης, με κομψό σχεδιασμό και φιλικό προς το δέρμα υλικά, το HUAWEI Band 10 αναδεικνύει εύκολα την εμφάνιση και είναι ιδανικό για χρήση κάθε ημέρα.

Μια ασταμάτητη δύναμη καινοτομίας

Στο επίκεντρο των καινοτομιών της Huawei βρίσκεται η ακλόνητη εστίασή της στη βελτίωση του τρόπου ζωής και στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών, ανεξάρτητα από το πόσο απλές ή περίπλοκες είναι. Σε συνέχεια του Unfold the Classic το 2024, η Huawei αναδιαμορφώνει τον τρόπο που δημιουργούμε, απολαμβάνουμε και αλληλεπιδρούμε με τις πληροφορίες. Ενισχύοντας το καινοτόμο πνεύμα της μέσω της δέσμευσής της προς τους χρήστες της, η εταιρεία θα συνεχίσει να επεκτείνει το πεδίο των δυνατοτήτων και να διαμορφώνει το μέλλον της καινοτομίας.

