Η IBM εγκαινιάζει νέα λειτουργία AI για το τουρνουά τέννις του Wimbledon

Η ΙΒΜ και το All England Lawn Tennis Club, παρουσίασαν μία νέα λειτουργία για την ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας του Wimbledon. Αξιοποιώντας τα δεδομένα των αγώνων με τη βοήθεια του generative AI μέσω της πλατφόρμας δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης watsonx της ΙΒΜ, οι φίλαθλοι θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των κορυφαίων παικτών στο Πρωτάθλημα.

Η νέα λειτουργία "Catch Me Up" που είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας wimbledon.com και της εφαρμογής Wimbledon 2024, εμφανίζει κάρτες με ιστορίες και πληροφορίες για τους παίκτες πριν και μετά τον αγώνα, οι οποίες δημιουργούνται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι κάρτες αυτές, θα είναι εξατομικευμένες με βάση τα δεδομένα του χρήστη, όπως η τοποθεσία του και το προφίλ του myWimbledon, ξεκινώντας από τους αγαπημένους του παίκτες. Πριν τον αγώνα οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες των πρόσφατων επιδόσεων του κάθε παίκτη και τα προγνωστικά του αγώνα, ενώ το περιεχόμενο μετά τον αγώνα θα περιλαμβάνει βασικά στατιστικά στοιχεία και στιγμιότυπα. Τέλος, θα παρέχει αναλυτική ημερήσια σύνοψη του αγώνα.

Το "Catch Me Up" αναπτύχθηκε με την βοήθεια των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) Granite της IBM για τη δημιουργία κειμένων με τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας watsonx. Η λειτουργία έχει εκπαιδευτεί στο ύφος γραφής του Wimbledon, ενώ θα ελέγχεται επίσης από το All England Lawn Tennis Club. Στόχος αυτής της νέας λειτουργίας είναι να βοηθήσει το Wimbledon να επεκτείνει την απήχηση του περιεχομένου του σε νέους και παλιούς φιλάθλους του τένις παγκοσμίως, προσφέροντάς τους άμεση πρόσβαση σε έγκυρο και επιμελημένο περιεχόμενο για τους αγώνες μονού γυναικών και ανδρών, που συχνά διεξάγονται ταυτόχρονα.

Επιπλέον, φέτος το Wimbledon θα αξιοποιήσει το generative AI για την κάλυψη ενός ευρύτερου φάσματος αγώνων σε σχέση με το παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων με αναπηρικά αμαξίδια, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία στο πολυποίκιλο διεθνές κοινό του. Αυτή η δυνατότητα θα αποτελέσει μέρος ενός επανασχεδιασμένου ψηφιακού κέντρου αγώνων, γνωστού ως IBM Slamtracker, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή Wimbledon και στο wimbledon.com. Βασισμένο στο generative AI που δημιουργήθηκε με το watsonx, το IBM Slamtracker έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να παρέχει προεπισκόπηση των αγώνων σε τίτλους, καθώς και κριτικές μετά των αγώνων μονού γυναικών και ανδρών.

Η πλειοψηφία των φιλάθλων του τένις που συμμετείχε στην έρευνα είναι θετική απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη

Αυτή η συνεργασία προκύπτει τη στιγμή που νέα έρευνα της IBM και της Morning Consult αποκαλύπτει ότι το 55% των φιλάθλων του τένις παγκοσμίως, που συμμετείχαν σε αυτή, θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει θετικό αντίκτυπο στον αθλητισμό. Οι συμμετέχοντες, όταν ερωτήθηκαν για τους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπειρία τους, εστίασαν κυρίως στη λήψη ενημερώσεων σε πραγματικό χρόνο (36%), στο εξατομικευμένο περιεχόμενο (31%) και στις αποκλειστικές πληροφορίες (30%).

Περίπου το ένα τρίτο (31%) των φιλάθλων που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε ότι για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων χρησιμοποιεί πολλές συσκευές ταυτόχρονα, πρωτίστως για να λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες, να παρακολουθεί διαφορετικούς αγώνες ταυτόχρονα και να αλληλεπιδρά με άλλους φιλάθλους. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί (47%) αναφέρουν ότι καταναλώνουν επιπλέον περιεχόμενο για το τένις σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, χαρακτηρίζοντας τη σύνοψη και την εξατομίκευση ως τα δύο πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του αθλητικού περιεχομένου.

Ο Chris Clements, Digital Products Lead του The All England Club, ανέφερε: «Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους φιλάθλους τη μοναδική εμπειρία του Wimbledon, τόσο δια ζώσης όσο και ψηφιακά. Με το generative AI μπορούμε πλέον να παρέχουμε διαφορετικά είδη περιεχομένου στους λάτρεις του τένις σε όλο τον κόσμο, με εξατομικευμένο τρόπο. Η νέα λειτουργία "Catch Me Up" θα βοηθήσει τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις σημαντικότερες εξελίξεις του Πρωταθλήματος».

Ο Jonathan Adashek, Senior Vice President of Marketing and Communications της IBM, υπογράμμισε: «Η νέα λειτουργία Catch Me Up αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του generative AI για να δημιουργήσουμε μία συναρπαστική, ενημερωτική αφήγηση μεγάλης κλίμακας. Εδώ και 35 χρόνια, η IBM και το Wimbledon αναπτύσσουν από κοινού λύσεις, για να φέρουν τους φιλάθλους πιο κοντά στη δράση εντός γηπέδου. Η νέα μας έρευνα επιβεβαιώνει ότι το κοινό έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών, όπως το generative AI, στη βελτίωση της ψηφιακής τους εμπειρίας. Μέσω της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων watsonx, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες αιχμής για να ανταποκριθούν στις μοναδικές επιχειρηματικές τους ανάγκες, ανεξαρτήτως του κλάδου που δραστηριοποιούνται».

Το πρωτάθλημα του Wimbledon θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 14 Ιουλίου 2024. Για να ζήσετε μια μοναδική τεχνολογική εμπειρία, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο wimbledon.com ή κατεβάστε την εφαρμογή Wimbledon στο κινητό σας, το οποίο είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Google Play Store.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το Wimbledon 2024 και τον τρόπο με τον οποίο η IBM υποστηρίζει τις αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως στη σελίδα http://www.ibm.com/sports/wimbledon.