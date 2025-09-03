Η κάνναβη ως «σύμμαχος» του ύπνου: Νέα μελέτη δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα

Η αϋπνία αποτελεί μια από τις πιο συχνές και βασανιστικές διαταραχές του σύγχρονου τρόπου ζωής. Υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις ενήλικες δυσκολεύεται να απολαύσει έναν ποιοτικό ύπνο, ενώ περίπου το 10% πληροί τα κριτήρια για διάγνωση κλινικής αϋπνίας. Οι μέχρι τώρα διαθέσιμες θεραπείες, είτε φαρμακευτικές είτε συμπεριφορικές, συχνά αποδεικνύονται αναποτελεσματικές ή συνοδεύονται από σημαντικούς κινδύνους εξάρτησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα μακροχρόνια μελέτη έρχεται να προτείνει μια εναλλακτική λύση: τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων με βάση την κάνναβη.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στις 27 Αυγούστου στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Mental Health, παρακολούθησε 124 ασθενείς με αϋπνία για διάστημα έως και 18 μηνών. Όλοι λάμβαναν ιατρικά προϊόντα κάνναβης, με τους ερευνητές να αξιολογούν την ποιότητα του ύπνου, τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης, αλλά και τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου δεν ήταν απλώς άμεση αλλά και διαρκής, παραμένοντας σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν αισθητή μείωση στο άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης, καθώς και καλύτερη διαχείριση του πόνου.

Αν και περίπου 9% των ασθενών ανέφεραν κάποιες παρενέργειες, όπως κούραση, ξηροστομία ή περιστασιακά προβλήματα ύπνου, καμία από αυτές δεν κρίθηκε σοβαρή ή απειλητική για την υγεία. Το εύρημα αυτό δίνει ώθηση στη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια της μακροχρόνιας χρήσης φαρμακευτικής κάνναβης, αν και οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια σε ευρύτερο πληθυσμό.

Η επικεφαλής της μελέτης, Arushika Aggarwal από το Imperial College London, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα δίνουν ελπίδα σε όσους έχουν δοκιμάσει ανεπιτυχώς τις κλασικές θεραπείες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Dr. Simon Erridge, ερευνητικός διευθυντής στο Curaleaf Clinic και συν-συγγραφέας της μελέτης, υπογράμμισε ότι:

Η θεραπεία με προϊόντα ιατρικής κάνναβης συνδέθηκε με σταθερή βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και μείωση των συμπτωμάτων άγχους σε βάθος 18 μηνών. Η μακροχρόνια παρατήρηση μας παρείχε πολύτιμα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, πέρα από τα συνήθη αποτελέσματα των βραχυπρόθεσμων δοκιμών. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε σημάδια πιθανής ανοχής με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία εξατομικευμένων θεραπευτικών σχεδίων.

Τα φάρμακα που χορηγούνται για την αϋπνία συχνά προκαλούν εξάρτηση ή χάνουν την αποτελεσματικότητά τους μετά από μακροχρόνια χρήση. Αντιθέτως, η φαρμακευτική κάνναβη φαίνεται να προσφέρει ένα πιο σταθερό θεραπευτικό αποτέλεσμα, με περιορισμένες παρενέργειες. Επιπλέον, τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι τα οφέλη δεν περιορίζονται στον ύπνο, αλλά επεκτείνονται στη διάθεση και τη διαχείριση χρόνιου πόνου, δύο παράγοντες που συχνά επιδεινώνουν την αϋπνία.

Αν και η χρήση κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και να περιβάλλεται από κανονιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες, τα στοιχεία αυτής της μελέτης δίνουν ώθηση για περαιτέρω έρευνα και πιθανή διεύρυνση της εφαρμογής της. Η προοπτική μιας θεραπείας που μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την αϋπνία, το άγχος και τον πόνο, με σχετικά μικρό ρίσκο παρενεργειών, είναι ιδιαίτερα ελκυστική τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους ασθενείς.

Η μελέτη του Imperial College London δεν προσφέρει ακόμα τις οριστικές απαντήσεις. Ωστόσο, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα αντίληψη γύρω από τη φαρμακευτική χρήση της κάνναβης και δημιουργεί προσδοκίες για μια μελλοντική θεραπευτική στρατηγική που ίσως αποδειχθεί καθοριστική στην αντιμετώπιση της αϋπνίας.

