Η Logitech ανακοίνωσε μια νέα σειρά προϊόντων Logi for Mac που στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών Mac, ενώ παράλληλα προωθούν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Προσθέτοντας την τελευταία σειρά MX και εργονομικές καινοτομίες, η σειρά περιλαμβάνει τα MX Keys S για Mac, MX Keys S Combo για Mac, MX Anywhere 3S για Mac, MX Keys Mini για Mac (σε Διαστημικό Γκρι) και το Ergo Wave Keys για Mac, ένα νέο εργονομικό πληκτρολόγιο. Αυτές οι λύσεις είναι προσαρμοσμένες για να βελτιώνουν την απόδοση, την παραγωγικότητα και την άνεση στο γραφείο, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών σε macOS και iPadOS με ειδικές διατάξεις πληκτρολογίων macOS και χρώματα που συμπληρώνουν το οικοσύστημα της Apple.

Διαθέτοντας ένα ευέλικτο πορτφόλιο MX καθώς και ένα Ergo Wave Keys για Mac, αυτά τα νέα προϊόντα MX διατίθενται σε χρώματα που ταιριάζουν με τους υπολογιστές Mac, καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες χρηστών και ενσωματώνονται σε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα με τη φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή προσαρμογής και ελέγχου, Logi Options+.

MX Keys S για Mac: το απόλυτο πληκτρολόγιο παραγωγικότητας με άνετη, ακριβή πληκτρολόγηση και μια ανανεωμένη ειδική διάταξη για Mac με πιο έξυπνο φωτισμό και έξυπνες ενέργειες εξοικονόμησης χρόνου στην εφαρμογή Logi Options+.

Σχεδιασμένο για Βιωσιμότητα

Η Logitech φιλοδοξεί να σχεδιάζει κάθε νέα γενιά προϊόντων με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από την προηγούμενη. Οι χρήστες μπορούν τώρα να ενισχύσουν το οικοσύστημα της Apple με συσκευές Logitech που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού (DfS). Αυτό σημαίνει πως γίνεται χρήση εναλλακτικών υλικών, όπως το ανακυκλωμένο πλαστικό Next Life αντί για παρθένο πλαστικό, ώστε να ενισχυθεί η ανακύκλωση και να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων. Τα πλαστικά μέρη των νεότερων προϊόντων του πορτφόλιου Logi for Mac περιλαμβάνουν έως και 78% πλαστικό Next Life. Με αυτή την κυκλοφορία, η σειρά MX Series έχει μεταβεί πλήρως στη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών (PCR plastic), συνεχίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα. Επιπλέον, η Logitech έχει μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των MX Keys S για Mac κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η κατανάλωση 192 τόνων CO2e άνθρακα ανά 100.000 μονάδες (αρκετοί για να κάνουν ένα πλήρες ταξίδι γύρω από τη γη 20 φορές)*.

Διαθεσιμότητα και Τιμή

Τα MX Keys S για Mac (€ 135,00), MX Keys S Combo για Mac (€229,00), MX Anywhere 3S για Mac (€105,00), MX Keys Mini για Mac (€125,00) και Wave Keys για Mac (€ 84,99) θα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως τον Μάιο του 2024 στο www.logitech.com και σε άλλους παγκόσμιους λιανοπωλητές.

Η εφαρμογή Logi Options+ είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη στον εξής σύνδεσμο -logi.com/optionsplus.