Η Meta παρουσιάζει το Vibes: Η νέα εποχή των AI videos ξεκινά

Η Meta προχωρά στο επόμενο βήμα της εφαρμογής Meta AI, παρουσιάζοντας το Vibes, ένα νέο εργαλείο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε και δημιουργούμε βίντεο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το Vibes, που βρίσκεται ήδη σε πρώιμη μορφή δοκιμαστικής διάθεσης μέσα από την εφαρμογή αλλά και στο meta.ai, συνδυάζει μια ροή περιεχομένου με δυνατότητες δημιουργίας, επιτρέποντας σε χρήστες και δημιουργούς να μοιράζονται AI-generated βίντεο μικρής διάρκειας.

Η φιλοσοφία πίσω από το Vibes είναι να κάνει την έμπνευση πιο προσιτή. Μέσα από την περιήγηση στο feed, οι χρήστες θα συναντούν μια ποικιλία από σύντομα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από κοινότητες και μεμονωμένους δημιουργούς χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Με την πάροδο του χρόνου, η ροή θα εξατομικεύεται, ώστε να αντανακλά καλύτερα τα ενδιαφέροντα του καθενός. Αν κάποιο περιεχόμενο κεντρίσει την προσοχή, ο χρήστης μπορεί να το αναμείξει με δικές του ιδέες, να το προσαρμόσει και να το μοιραστεί με το δικό του κοινό.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι η ευελιξία στη δημιουργία. Ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν, να αξιοποιήσει υλικό που ήδη διαθέτει ή να αναμείξει ένα βίντεο που βρήκε στο feed, δίνοντάς του νέα μορφή. Οι επιλογές επεξεργασίας περιλαμβάνουν την προσθήκη οπτικών εφέ, τη στρώση μουσικής και τη ρύθμιση στυλ, ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο πιο προσωπικό και ξεχωριστό γίνεται.

Η διάδοση του περιεχομένου είναι εξίσου εύκολη. Το τελικό βίντεο μπορεί να αναρτηθεί απευθείας στο feed του Vibes, να σταλεί μέσω προσωπικών μηνυμάτων σε φίλους ή να κοινοποιηθεί στις ιστορίες και τα Reels του Instagram και του Facebook. Μάλιστα, αν κάποιος εντοπίσει ένα Meta AI βίντεο στο Instagram, μπορεί με ένα πάτημα να το μεταφέρει στην εφαρμογή Meta AI και να το επεξεργαστεί ξανά.

Η Meta δεν περιορίζεται στις τωρινές δυνατότητες. Η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με καλλιτέχνες και δημιουργούς, προκειμένου να αναπτύξει ακόμα πιο εξελιγμένα εργαλεία και μοντέλα, τα οποία θα κυκλοφορήσουν σταδιακά σε περισσότερους χρήστες. Στόχος είναι το Vibes να εξελιχθεί σε έναν πλήρη κόμβο δημιουργικής έκφρασης με AI.

Η εφαρμογή Meta AI παραμένει βέβαια κάτι παραπάνω από το Vibes. Μέσα από αυτήν, οι χρήστες συνεχίζουν να διαχειρίζονται τα AI glasses, να αποθηκεύουν στιγμές και να εξερευνούν δημιουργικές δυνατότητες με φωτογραφίες και βίντεο. Ο ενσωματωμένος βοηθός Meta AI είναι πάντα διαθέσιμος για να απαντήσει σε ερωτήσεις, να προτείνει ιδέες και να προσφέρει νέες πηγές έμπνευσης.

Το μέλλον του Vibes θα εξαρτηθεί από την απήχηση που θα βρει στο κοινό. Ωστόσο, η Meta εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει δυναμικά, αξιοποιώντας τα δεδομένα και την ανατροφοδότηση των χρηστών για να τελειοποιήσει τις δυνατότητες του εργαλείου.

