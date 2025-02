Η Microsoft δοκιμάζει δωρεάν έκδοση του Office υπό κάποιες προϋποθέσεις

Η Microsoft κυκλοφόρησε αθόρυβα μια δωρεάν έκδοση του Office για Windows αν και υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις. Πρώτον, πρόκειται για μια «περιορισμένη δοκιμή», ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.Δεύτερον, θα βλέπετε διαρκώς ένα διαφημιστικό banner, καθώς και μια διαφήμιση video κάθε λίγες ώρες. Επίσης, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία τοπικά, παρά μόνο στο OneDrive. Και τέλος, είστε πολύ περιορισμένοι στο τι μπορείτε να κάνετε με αυτές τις δωρεάν εκδόσεις του Word, του Excel και του PowerPoint.

Ο τρόπος είναι να κατεβάσετε το Office από την ιστοσελίδα της Microsoft και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης και να το αφήσετε να κατεβάσει ολόκληρη τη σουίτα εφαρμογών. Όταν στη συνέχεια ανοίξετε οποιαδήποτε εφαρμογή του Office, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας ζητήσει να συνδεθείτε.

Κάντε κλικ στην επιλογή «Skip for now» και στη συνέχεια θα δείτε ένα άλλο αναδυόμενο παράθυρο που θα λέει «Welcome to free Word, Excel, and PowerPoint». Σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνετε κλικ στο «Continue for free» και στη συνέχεια, στην επόμενη οθόνη, κάντε κλικ στο «Save to OneDrive».

[via]