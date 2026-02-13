Η Microsoft μεταμορφώνει το Windows 11: Θα λειτουργεί πλέον με τη λογική των smartphones

Η Microsoft προχωρά σε μια θεμελιώδη αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Windows 11, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τον έλεγχο του χρήστη και την ασφάλεια. Με αφορμή τα αυξανόμενα παράπονα για εφαρμογές που παρεμβαίνουν αυθαίρετα στις ρυθμίσεις του συστήματος, αλλά και την ανάγκη για θωράκιση απέναντι στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ένα σαρωτικό πακέτο μέτρων ασφαλείας. Στόχος; Να μετατρέψει το λειτουργικό σύστημα σε ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Η φιλοσοφία του «πρώτα η συγκατάθεση»

Για χρόνια, οι χρήστες του Windows βίωναν μια κοινή απογοήτευση: εγκαθιστούσαν μια εφαρμογή και ξαφνικά έβλεπαν τις ρυθμίσεις τους να αλλάζουν, νέα ανεπιθύμητα προγράμματα (bloatware) να εμφανίζονται και βασικές λειτουργίες του συστήματος να τροποποιούνται εν αγνοία τους. Η Microsoft αποφάσισε να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή σε αυτές τις πρακτικές.

Η νέα στρατηγική της εταιρείας εισάγει ένα μοντέλο λειτουργίας που θυμίζει έντονα την εμπειρία που έχουμε συνηθίσει στα smartphones. Πλέον, το Windows υιοθετεί μια προσέγγιση «consent-first» (προτεραιότητα στη συγκατάθεση). Αυτό σημαίνει ότι κάθε εφαρμογή, υπηρεσία ή AI agent θα πρέπει να ζητά «ευγενικά» την άδεια του χρήστη πριν αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα ή πραγματοποιήσει αλλαγές στον πυρήνα του συστήματος.

Διαφάνεια και έλεγχος στα πρότυπα των smartphones

Ο πυρήνας αυτής της αλλαγής βασίζεται σε δύο νέους πυλώνες: το «User Transparency and Consent» και το «Windows Baseline Security Mode».

Η λειτουργία User Transparency and Consent φέρνει στα PC τη λογική των αδειών που γνωρίζουμε από το Android και το iOS. Όταν μια εφαρμογή επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα, το μικρόφωνο, να προσπελάσει τα αρχεία σας ή να εγκαταστήσει λογισμικό τρίτων, τα Windows θα εμφανίζουν μια ξεκάθαρη και κατανοητή ειδοποίηση. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ή να απορρίπτει το αίτημα εκείνη τη στιγμή, αλλά και να ανακαλεί την άδεια αργότερα μέσω των ρυθμίσεων. Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται το φαινόμενο των εφαρμογών που λειτουργούν παρασκηνιακά χωρίς επίβλεψη.

Παράλληλα, το Windows Baseline Security Mode έρχεται να θωρακίσει το σύστημα σε επίπεδο πυρήνα. Πρόκειται για μια λειτουργία που ενεργοποιεί από προεπιλογή αυστηρούς ελέγχους ακεραιότητας κατά την εκτέλεση (runtime integrity safeguards). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα επιτρέπει την εκτέλεση μόνο σε ψηφιακά υπογεγραμμένες και πιστοποιημένες εφαρμογές, υπηρεσίες και οδηγούς (drivers). Αυτό το μέτρο αναμένεται να μειώσει δραστικά τις πιθανότητες μόλυνσης από κακόβουλο λογισμικό που προσπαθεί να μεταμφιεστεί σε νόμιμη εφαρμογή. Φυσικά, οι διαχειριστές συστημάτων (IT admins) θα διατηρούν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν αυτούς τους περιορισμούς όταν κρίνεται απαραίτητο για εταιρικούς σκοπούς.

Η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η χρονική στιγμή αυτών των αλλαγών δεν είναι τυχαία. Καθώς βρισκόμαστε στο 2026, η χρήση πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents) που εκτελούν εργασίες εκ μέρους του χρήστη έχει γίνει καθημερινότητα. Η Microsoft αναγνωρίζει ότι για να εμπιστευτούν οι χρήστες την AI, πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι κάνει στον υπολογιστή τους. Το νέο μοντέλο ασφαλείας διασφαλίζει ότι ακόμη και οι πιο έξυπνοι αλγόριθμοι δεν θα έχουν λευκή επιταγή να αλωνίζουν στο σύστημα, αλλά θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες διαφάνειας με τις υπόλοιπες εφαρμογές.

Η αντίδραση της βιομηχανίας και το χρονοδιάγραμμα

Η μετάβαση σε ένα τόσο αυστηρό μοντέλο ασφαλείας είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει τριγμούς στην κοινότητα των προγραμματιστών, καθώς πολλές υπάρχουσες εφαρμογές ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογές. Η Microsoft, προνοώντας για τις αντιδράσεις, έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη μεγάλων παικτών της αγοράς. Εταιρείες όπως η OpenAI, η CrowdStrike, η Adobe, η Electronic Arts και η 1Password έχουν χαιρετίσει τις αλλαγές, τονίζοντας ότι η διαφάνεια είναι μονόδρομος για το μέλλον της κυβερνοασφάλειας.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για την καθολική διάθεση αυτών των χαρακτηριστικών. Αντ' αυτού, επιλέγει μια σταδιακή διάθεση (staggered rollout), ώστε να δώσει χρόνο στους προγραμματιστές να προσαρμοστούν και να συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα από την εμπειρία των χρηστών.