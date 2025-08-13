Η NASA δοκιμάζει το αεροσκάφος του μέλλοντος [Video]

Η NASA προχωρά σε μια φιλόδοξη σειρά δοκιμών που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), σχεδιασμένων για χρήση σε αστικές και περιφερειακές μεταφορές. Στο Langley Research Center στη Βιρτζίνια, οι τεχνικοί της υπηρεσίας έθεσαν στο επίκεντρο της έρευνας ένα πρωτότυπο τύπου "tiltwing" — μια διαμόρφωση στην οποία οι πτέρυγες και οι ρότορες περιστρέφονται από κατακόρυφη θέση, επιτρέποντας αιώρηση όπως σε ελικόπτερο, σε οριζόντια θέση για γρήγορη και αποδοτική πτήση.

Η πειραματική δοκιμή πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2025, με στόχο τη συλλογή ακριβών δεδομένων για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ροής του αέρα, των επιφανειών των πτερύγων και των ρότορων στις κρίσιμες φάσεις της διαδικασίας, από την αιώρηση και την πτήση, έως τη μετάβαση μεταξύ των δύο.

Για να επιτευχθεί η μέγιστη ακρίβεια, το πρωτότυπο εξοπλίστηκε με περισσότερους από 700 αισθητήρες, οι οποίοι κατέγραφαν την κατανομή της πίεσης κατά μήκος των επιφανειών. Επιπλέον όργανα μέτρησαν τις δυνάμεις που ασκούνταν στις πτέρυγες και τους κινητήρες. Κάθε μονάδα κινητήρα και έλικα διέθετε δικούς της αισθητήρες, ώστε η απόδοσή τους να αξιολογείται ξεχωριστά.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι μηχανικοί άλλαζαν πλήθος παραμέτρων: την ταχύτητα του αέρα, τη γωνία κλίσης της πτέρυγας, τη θέση των πτερυγίων, καθώς και το καθεστώς λειτουργίας των ρότορων. Με αυτόν τον τρόπο προσομοιώθηκαν διάφορα σενάρια λειτουργίας, επιτρέποντας τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων που, σύμφωνα με τη NASA, θα δημοσιοποιηθούν ώστε να στηρίξουν την ευρύτερη κοινότητα της Advanced Air Mobility (AAM). Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει ηλεκτρικά ιπτάμενα ταξί, drones μεταφοράς φορτίων και υβριδικά αεροσκάφη.

Ο επικεφαλής των δοκιμών, Brandon Litherland, τόνισε ότι τα αποτελέσματα θα βελτιώσουν τα εργαλεία υπολογισμού και προσομοίωσης, καθιστώντας τα μελλοντικά σχέδια πιο ασφαλή. Από την πλευρά του, ο διευθυντής των δοκιμών, Norm Schaeffler, υπογράμμισε τη σημασία της επιβεβαίωσης των αεροδυναμικών μοντέλων σε διαφορετικές διαμορφώσεις, ώστε να επιταχύνεται η ανάπτυξη και να λαμβάνονται τεκμηριωμένες σχεδιαστικές αποφάσεις.

Η ιδέα του "tiltwing" δεν είναι καινούρια, ωστόσο, η πολυπλοκότητα της αεροδυναμικής της έχει μέχρι σήμερα περιορίσει την εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα. Η δυνατότητα συνδυασμού κάθετης απογείωσης για πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους με πτήση υψηλής απόδοσης, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τις πόλεις του μέλλοντος, όπου η μείωση του θορύβου, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ευελιξία είναι πρωταρχικές ανάγκες. Μέσω του προγράμματος Revolutionary Vertical Lift Technology και του Advanced Air Vehicles Program, η NASA φιλοδοξεί να θέσει τις τεχνικές βάσεις και να προσφέρει τα απαραίτητα πειραματικά δεδομένα για την εξέλιξη αυτών των αεροσκαφών.

Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση των δεδομένων, τα συμπεράσματα αναμένεται να επηρεάσουν όχι μόνο τον σχεδιασμό αεροσκαφών για μεταφορά επιβατών, αλλά και βαρέων drones διανομής ή ειδικών πλατφορμών για αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές. Έτσι, οι τρέχουσες δοκιμές δεν αφορούν απλώς ένα ακόμη πειραματικό μοντέλο, αλλά πιθανώς το πρότυπο για μια νέα εποχή αστικών και περιφερειακών αερομεταφορών.

