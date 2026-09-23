Η NASA έθεσε σε λειτουργία την κάμερα 300MP του διαστημικού τηλεσκοπίου Nancy Grace Roman

Σύνοψη

Η NASA ενεργοποίησε με απόλυτη επιτυχία το Wide Field Instrument (WFI) στο Nancy Grace Roman Space Telescope, θέτοντας σε λειτουργία μια εξαιρετικά ευαίσθητη υπέρυθρη κάμερα 300 megapixel.

Το Coronagraph Instrument, ένας υπερσύγχρονος μηχανισμός σχεδιασμένος για την άμεση απεικόνιση και ανάλυση εξωπλανητών, ολοκλήρωσε τους αρχικούς ελέγχους λειτουργίας των μηχανικών και ηλεκτρονικών του συστημάτων στο Διάστημα.

Η αυστηρή διαδικασία βαθμονόμησης περιελάμβανε τη σταδιακή, ελεγχόμενη ψύξη των 18 υπέρυθρων αισθητήρων του WFI στους -183 βαθμούς Κελσίου, διασφαλίζοντας την πλήρη απουσία υγρασίας.

Το διαστημικό παρατηρητήριο συνεχίζει το ταξίδι του προς το σημείο βαρυτικής ισορροπίας Lagrange L2, με τις πρώτες επιστημονικές εικόνες υψηλής ανάλυσης να αναμένονται στις αρχές του 2027.

Η NASA προχώρησε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό τεχνικό βήμα για τη μελλοντική εξερεύνηση του σύμπαντος, θέτοντας σε πλήρη λειτουργία τα δύο βασικά επιστημονικά όργανα του διαστημικού τηλεσκοπίου Nancy Grace Roman.

Καθώς το υπερσύγχρονο παρατηρητήριο διανύει την απόσταση του 1,5 εκατομμυρίου χιλιομέτρων προς τον τελικό του προορισμό στο δεύτερο σημείο Lagrange (L2), η ομάδα ελέγχου στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard κατάφερε να ενεργοποιήσει την κύρια υπέρυθρη κάμερα του σκάφους, αλλά και το σύστημα απόκρυψης αστρικού φωτός που προορίζεται για τον εντοπισμό εξωπλανητών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των πρώτων σταδίων εκκίνησης επιβεβαιώνει την αρτιότητα του αρχικού σχεδιασμού, επιτρέποντας πλέον στους μηχανικούς να εστιάσουν στη μακροπρόθεσμη βαθμονόμηση των οπτικών αισθητήρων υπό πραγματικές συνθήκες κενού και μηδενικής βαρύτητας.

Τι είναι η κάμερα Wide Field Instrument και πώς λειτουργεί;

Το Wide Field Instrument (WFI) αποτελεί την κύρια υπέρυθρη κάμερα του τηλεσκοπίου Nancy Grace Roman, διαθέτοντας ανάλυση 300 megapixel μέσω 18 υπερευαίσθητων αισθητήρων. Λειτουργεί σε θερμοκρασία -183 βαθμών Κελσίου για την αποφυγή θερμικού θορύβου, επιτρέποντας τη σάρωση τεράστιων περιοχών του ουρανού με οπτικό πεδίο μεγαλύτερο από την επιφάνεια της Πανσελήνου, διατηρώντας ταυτόχρονα την οξύτητα του τηλεσκοπίου Hubble.

Η διαδικασία ενεργοποίησης του Wide Field Instrument δεν αποτέλεσε μια απλή υπόθεση μεταγωγής διακοπτών, αλλά απαιτούσε τον απόλυτο συντονισμό των θερμικών υποσυστημάτων του διαστημικού τηλεσκοπίου. Προτού οι μηχανικοί μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τους αισθητήρες με ρεύμα, το όργανο παρέμεινε σε κατάσταση αδράνειας για διάστημα δέκα ημερών στους -65 βαθμούς Κελσίου. Η πολύμερη αναμονή κρίθηκε απολύτως απαραίτητη ώστε να στεγνώσουν πλήρως όλα τα ευαίσθητα εξαρτήματα και να απομακρυνθούν τυχόν ίχνη υγρασίας ή πτητικών χημικών ενώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να παγώσουν πάνω στις οπτικές επιφάνειες καταστρέφοντας την ευκρίνεια των μελλοντικών λήψεων. Μόλις ολοκληρώθηκε ο κύκλος απολύμανσης μέσω εξάχνωσης, η επιστημονική ομάδα απενεργοποίησε τις μονάδες θέρμανσης, αφήνοντας το όργανο να ψυχθεί φυσικά στο εχθρικό περιβάλλον του Διαστήματος.

Φτάνοντας αρχικά στους -143 βαθμούς Κελσίου, το κέντρο ελέγχου προχώρησε στην πρώτη διοχέτευση ρεύματος στους 18 ξεχωριστούς υπέρυθρους ανιχνευτές, των οποίων η συνολική επιφάνεια καταγραφής φωτός αντιστοιχεί προσεγγιστικά στο μέγεθος μιας κοινής οθόνης φορητού υπολογιστή. Τις αμέσως επόμενες ώρες, οι τεχνικοί ξεκίνησαν την αποστολή δοκιμαστικών πακέτων δεδομένων από το τηλεσκόπιο προς τους σταθμούς λήψης στη Γη, επιβεβαιώνοντας την ορθή λειτουργία της τηλεμετρίας.

Ανάμεσα στα κρίσιμα εξαρτήματα που τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας ήταν και ο κινητός τροχός των οπτικών στοιχείων (element wheel). Πρόκειται για ένα περίπλοκο μηχανικό σύνολο που περιλαμβάνει χρωματικά φίλτρα και πρίσματα, ικανά να διαχωρίζουν το φως των μακρινών γαλαξιών στα επιμέρους μήκη κύματος. Το WFI θα συνεχίσει να ψύχεται καθ' όλη τη διάρκεια των διαγνωστικών ελέγχων, μέχρι να σταθεροποιηθεί στην τελική επιχειρησιακή του θερμοκρασία των -183 βαθμών Κελσίου.

Η τεχνολογία του Coronagraph Instrument για την αναζήτηση εξωπλανητών

Ενώ το Wide Field Instrument αναλαμβάνει τη δημιουργία αχανών χαρτών του σύμπαντος για τη μελέτη της σκοτεινής ενέργειας, το Coronagraph Instrument εξυπηρετεί έναν εντελώς διαφορετικό, αλλά εξίσου πολύπλοκο σκοπό. Ο βασικός του ρόλος εντοπίζεται στην ικανότητά του να εμποδίζει το έντονο φως των κεντρικών άστρων, επιτρέποντας έτσι στο τηλεσκόπιο να καταγράψει την απειροελάχιστη φωτεινότητα που αντανακλάται από τους εξωπλανήτες οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω τους. Το σύστημα αποτελεί μια επιτομή της σύγχρονης οπτικής μηχανικής, ενσωματώνοντας καινοτόμες μάσκες (shaped pupil masks), παραμορφώσιμα κάτοπτρα που προσαρμόζουν το σχήμα τους σε πραγματικό χρόνο και εξαιρετικά ευαίσθητους αισθητήρες.

Η άμεση απεικόνιση εξωπλανητών αντιμετωπίζει ένα εγγενές φυσικό εμπόδιο, καθώς το άστρο του εκάστοτε συστήματος είναι συνήθως εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια φορές φωτεινότερο από τους πλανήτες του. Συνεπώς, η παρατήρηση αυτών των αμυδρών κόσμων προσομοιάζει με την προσπάθεια εντοπισμού μιας πυγολαμπίδας που πετάει δίπλα σε έναν πανίσχυρο προβολέα αναζήτησης, παρατηρώντας την από απόσταση χιλιομέτρων. Το Coronagraph λύνει το τεράστιο αυτό πρόβλημα χρησιμοποιώντας την αρχή της καταστολής περίθλασης, απομονώνοντας τα εισερχόμενα φωτόνια του άστρου-ξενιστή. Παράλληλα, τα έξυπνα κάτοπτρα ενσωματώνουν εκατοντάδες μικροσκοπικούς ενεργοποιητές (actuators), οι οποίοι μεταβάλλουν το προφίλ της ανακλαστικής επιφάνειας εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο για να αντισταθμίσουν τις μικροδονήσεις του ίδιου του τηλεσκοπίου.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δοκιμών από το κέντρο διοίκησης στην Καλιφόρνια, οι χειριστές πιστοποίησαν την άρτια επικοινωνία με το σύνολο των υποσυστημάτων του οργάνου. Η διαδικασία περιλάμβανε τον έλεγχο του λογισμικού πτήσης, των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου (avionics) και των θερμικών διατάξεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Coronagraph λειτουργεί με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία διαχείρισης θερμότητας συγκριτικά με την κύρια κάμερα. Με εξαίρεση τους ίδιους τους αισθητήρες καταγραφής φωτός, ολόκληρο το υπόλοιπο μηχανικό σύνολο διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, αγγίζοντας τους 22 βαθμούς Κελσίου. Η απόφαση των μηχανικών να διατηρήσουν τα οπτικά μέρη σε αυτή τη θερμοκρασία προέκυψε από την ανάγκη διαφύλαξης των υλικών ιδιοτήτων που απαιτούνται για την ευκαμψία των παραμορφώσιμων κατόπτρων, αποτρέποντας τη συρρίκνωση ή τη σκλήρυνση των μεταλλικών κραμάτων στο ψύχος του Διαστήματος. Το όργανο θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής για 30 ημέρες, ώστε να εξαλειφθεί κάθε ίχνος πτητικών ουσιών, πριν ξεκινήσουν οι απαιτητικές διαδικασίες μικρομετρικής βαθμονόμησης.

Το επιστημονικό χρονοδιάγραμμα και η κληρονομιά του Hubble

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τις αρχικές δοκιμές των οπτικών συστημάτων παρέχουν την απαραίτητη βάση για τον ακριβή υπολογισμό των μικροδιορθώσεων που θα απαιτηθούν στην εστίαση. Ήδη οι πρώτες ακατέργαστες μετρήσεις φωτονίων επιβεβαιώνουν ότι η διάταξη των 18 ανιχνευτών του Wide Field Instrument ανταποκρίνεται πλήρως στις αυστηρές προδιαγραφές που είχαν τεθεί από τη NASA κατά τον σχεδιασμό της αποστολής. Τις προσεχείς εβδομάδες, η επιστημονική ομάδα θα ενεργοποιήσει το σύστημα λεπτού χειρισμού κατεύθυνσης (fine-guidance system), εξασφαλίζοντας ότι το τηλεσκόπιο θα μπορεί να κλειδώσει με απόλυτη σταθερότητα στους επιλεγμένους αστρικούς στόχους, εξαλείφοντας τη θολούρα που καταγράφηκε στις δοκιμαστικές λήψεις της ανοικτής εστίασης.

Η διαστημική τοποθεσία στην οποία κατευθύνεται το παρατηρητήριο δεν επελέγη τυχαία. Το σημείο Lagrange L2 προσφέρει μια μοναδική βαρυτική ισορροπία ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, επιτρέποντας στο σκάφος να διατηρεί μια σταθερή τροχιά με ελάχιστη κατανάλωση προωθητικού αερίου. Επιπλέον, από αυτή τη στρατηγική θέση, η ασπίδα του τηλεσκοπίου μπορεί να μπλοκάρει ταυτόχρονα την ακτινοβολία του Ήλιου, της Γης και της Σελήνης, διασφαλίζοντας το απόλυτο σκοτάδι και το ακραίο ψύχος που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπέρυθρων ανιχνευτών. Καθώς το διαστημικό σκάφος εγκαθίσταται στη νέα του τροχιακή θέση, το κέντρο ελέγχου στο Maryland θα προχωρήσει στον έλεγχο των ηλιακών συλλεκτών και των κεραιών επικοινωνίας υψηλής απολαβής, τα οποία θα μεταδίδουν καθημερινά Terabytes δεδομένων πίσω στους επίγειους σταθμούς λήψης.

Το χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής υπηρεσίας προβλέπει ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο Roman θα είναι έτοιμο να προσφέρει τις πρώτες επιστημονικά ωφέλιμες εικόνες του στις αρχές του 2027. Η προσδοκία της παγκόσμιας αστρονομικής κοινότητας παραμένει τεράστια, καθώς το νέο παρατηρητήριο συνδυάζει τα κορυφαία πλεονεκτήματα δύο παλαιότερων προγραμμάτων. Από τη μία πλευρά διαθέτει την ανάλυση και την οξύτητα του ιστορικού Hubble, ενώ από την άλλη, το τεράστιο οπτικό του πεδίο επιτρέπει την καταγραφή χιλιάδων γαλαξιών σε μία μόνο λήψη, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο που απαιτείται για μεγάλες επισκοπήσεις του ουρανού. Σε αντίθεση με το τηλεσκόπιο James Webb που επικεντρώνεται στη βαθιά, στενή παρατήρηση μεμονωμένων πανάρχαιων γαλαξιών, το Roman έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός τεράστιου πανοραμικού χάρτη, συλλέγοντας πολύτιμες πληροφορίες για την υφή του χωροχρόνου.