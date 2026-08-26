Η Revolut λανσάρει το stablecoin EURR: Τι σημαίνει για τις ψηφιακές συναλλαγές σε ευρώ

Σύνοψη

Η παγκόσμια fintech εφαρμογή Revolut ανακοίνωσε την έναρξη της σταδιακής διάθεσης του πρώτου της stablecoin, με την ονομασία EURR, το οποίο διατηρεί σταθερή ισοτιμία με το ευρώ.

Το νέο αυτό ψηφιακό νόμισμα εκδίδεται από την Bridge, μια πλατφόρμα υποδομών που ανήκει πλέον στη Stripe, και θα ενσωματωθεί πλήρως στην εφαρμογή της Revolut για τους ιδιώτες πελάτες της.

Η αρχική φάση της κυκλοφορίας αφορά χρήστες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια στη Δανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, ενώ η ευρύτερη διαθεσιμότητα σε αγορές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα εντός του έτους.

Στόχος της εταιρείας είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ παραδοσιακών νομισμάτων και on-chain συναλλαγών, καταργώντας τις καθυστερήσεις και τις κρυφές χρεώσεις που συχνά συνοδεύουν τη μεταφορά κεφαλαίων.

Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για άμεσες, διαφανείς και ασφαλείς μεταφορές κεφαλαίων διαμορφώνουν ένα νέο χρηματοπιστωτικό τοπίο, στο οποίο η Revolut επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η γνωστή παγκόσμια fintech εταιρεία, η οποία εξυπηρετεί πλέον περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες λιανικής παγκοσμίως και καταγράφει πάνω από 16 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κρυπτονομισμάτων, προχώρησε σήμερα σε μια ιδιαιτέρως σημαντική ανακοίνωση που αφορά την έναρξη της σταδιακής διάθεσης του πρώτου της stablecoin.

Το νέο αυτό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο φέρει την ονομασία EURR και είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ευρώ, αποτελώντας ένα κρίσιμο βήμα στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης γέφυρας μεταξύ των παραδοσιακών εθνικών νομισμάτων και του αποκεντρωμένου οικοσυστήματος των κρυπτονομισμάτων.

Η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Bridge, μια κορυφαία πλατφόρμα υποδομών stablecoin η οποία εξαγοράστηκε από τον τεχνολογικό κολοσσό της Stripe τον Φεβρουάριο του 2025. Το EURR, το οποίο εκδίδεται αποκλειστικά από την Bridge Building S.A., είναι σχεδιασμένο ώστε να ενσωματώνεται πλήρως και με απόλυτη φυσικότητα στο περιβάλλον της εφαρμογής της Revolut, προσφέροντας στους ιδιώτες πελάτες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια πρόσβαση σε ένα on-chain ψηφιακό asset σε ευρώ. Η διάθεση του νομίσματος ξεκινάει αρχικά απευθυνόμενη σε μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα πελατών σε τρεις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, και πιο συγκεκριμένα στη Δανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αφετηρία ενός ευρύτερου σχεδίου επέκτασης.

Ο βασικός σχεδιασμός του stablecoin EURR της Revolut εγγυάται ότι η αξία του θα διατηρείται αυστηρά στο 1,00 ευρώ, προσφέροντας την απαραίτητη σταθερότητα που αναζητούν οι χρήστες κατά τη μεταφορά της αξίας των χρημάτων τους στο δίκτυο του blockchain. Η σταθερότητα αυτή εξασφαλίζεται μέσω αποθεματικών κεφαλαίων τα οποία τηρούνται και διαχειρίζονται από τον εκδότη σύμφωνα με τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις που επιβάλλει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο MiCA για τα περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στην κρυπτογραφία. Η Bridge Building S.A. διαθέτει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) του Λουξεμβούργου, λειτουργώντας τόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων όσο και ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μια στιβαρή και αξιόπιστη νομική βάση για την έκδοση του token.

Τα stablecoins αναγνωρίζονται πλέον ως μια θεμελιώδης υποδομή για την οικονομία των ψηφιακών νομισμάτων, καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των άμεσων συναλλαγών, στον ταχύτατο διακανονισμό πληρωμών και στην απρόσκοπτη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών δικτύων blockchain. Καθώς τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αρχίζουν να προσεγγίζουν και να ενσωματώνονται στο παραδοσιακό mainstream χρηματοπιστωτικό σύστημα, η διοίκηση της Revolut εκτιμά βάσιμα ότι τα stablecoins θα μπορέσουν σύντομα να υποστηρίξουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πρακτικών εφαρμογών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν από τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων χαμηλού κόστους έως τις πολύπλοκες επιχειρηματικές συναλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το EURR δεν περιορίζεται αποκλειστικά εντός του οικοσυστήματος της Revolut, αλλά σχεδιάστηκε εξαρχής με τη λογική της ανοιχτής αρχιτεκτονικής, ώστε να υποστηρίζεται ταυτόχρονα από πολλαπλά δίκτυα blockchain και να μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια σε εξωτερικά ψηφιακά πορτοφόλια.

Ο Emil Urmanshin, ο οποίος κατέχει τη θέση του Head of Crypto and New Bets στη Revolut, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία αυτής της κίνησης δηλώνοντας ότι το EURR συνδέει πλέον άμεσα τους δεκάδες εκατομμύρια πελάτες της εταιρείας με το on-chain χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα. Επεσήμανε επίσης ότι ο συνδυασμός της παγκόσμιας κλίμακας της Revolut και των αδειοδοτημένων τραπεζικών της υποδομών με την άμεση πρόσβαση σε ευρώ εντός του χώρου των κρυπτονομισμάτων, δημιουργεί πραγματικές και καινοτόμες δυνατότητες αξιοποίησης των stablecoins που κανένα παραδοσιακό τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να προσφέρει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Iman Olya, Product Owner - Stablecoin στη Revolut, υπενθύμισε ότι η εταιρεία είχε αρχικά καταφέρει να εξαλείψει τις κρυφές χρεώσεις και τις τριβές κατά τη συναλλαγματική μετατροπή, και τώρα εφαρμόζει ακριβώς την ίδια πελατοκεντρική φιλοσοφία και στον πολύπλοκο τομέα των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την ίδια, το EURR καταργεί πλήρως την ταλαιπωρία της μεταφοράς κεφαλαίων από και προς το on-chain οικοσύστημα, δομώντας μια νέα, απρόσκοπτη και άμεση γέφυρα.

Από την πλευρά της κατασκευάστριας υποδομής, η Mai Leduc Blount, Head of Product στην εταιρεία Bridge, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η πλατφόρμα της συμβάλλει ενεργά στην κυκλοφορία ενός stablecoin το οποίο είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις αυστηρές απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Τόνισε ιδιαίτερα πως οι αδειοδοτήσεις που διαθέτει η εταιρεία βάσει του πλαισίου MiCA παρέχουν την απόλυτα αξιόπιστη ρυθμιστική βάση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τις σύγχρονες υποδομές για ασφαλείς συναλλαγές σε ευρώ.

Η ευρύτερη διάθεση του νομίσματος EURR σε ολόκληρη την επικράτεια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, εφόσον φυσικά επιτευχθεί η πλήρης ετοιμότητα των σχετικών προϊόντων, των απαραίτητων επιχειρησιακών διαδικασιών και του ρυθμιστικού πλαισίου. Η εταιρεία μάλιστα δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της, καθώς προαναγγέλλει ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη και τη διάθεση επιπλέον stablecoins τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με διαφορετικά νομίσματα, αξιοποιώντας ξεχωριστά κανονιστικά πλαίσια ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, όπως επισημαίνεται και στις επίσημες προειδοποιήσεις κινδύνου, ότι το EURR αποτελεί ένα token ηλεκτρονικού χρήματος και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά παραδοσιακή τραπεζική κατάθεση. Η κατοχή του δεν συνοδεύεται από τις νομικές προστασίες που συνδέονται με τα κρατικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων, αν και διατηρείται το δικαίωμα εξαργύρωσης στην ονομαστική του αξία ανά πάσα στιγμή, εφόσον ο εκάστοτε κάτοχος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.