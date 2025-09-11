Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλευρό της πυρηνικής ενέργειας

Ο τομέας της πυρηνικής ενέργειας, παραδοσιακά συνδεδεμένος με αυστηρά πρωτόκολλα και υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, αρχίζει να στρέφει το βλέμμα του προς την τεχνητή νοημοσύνη. Ο στόχος δεν είναι να παραδοθεί ο άμεσος έλεγχος των αντιδραστήρων σε αλγορίθμους, αλλά να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της AI για τη βελτίωση διαδικασιών, τη μείωση χρόνου και την αποδοτικότερη διαχείριση.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η Nuclearn, μια αμερικανική startup που μόλις ολοκλήρωσε γύρο χρηματοδότησης ύψους 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με επικεφαλής την Blue Bear Capital και τη συμμετοχή των AZ-VC, Nucleation Capital και SJF Ventures. Η χρηματοδότηση αυτή ενισχύει τη θέση της εταιρείας στον κλάδο και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Η Nuclearn ιδρύθηκε από τους Bradley Fox και Jerrold Vincent, οι οποίοι εργάζονταν στο Palo Verde Nuclear Generating Station, κοντά στο Phoenix. Εκεί ξεκίνησαν να πειραματίζονται με λύσεις που θα απλοποιούσαν τις χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες εργασίες. Αρχικά, η προσέγγιση ήταν καθαρά επιστημονική μεθοδολογία δεδομένων. Σύντομα όμως εξελίχθηκε σε πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία κατάφεραν να δώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η πανδημία του Covid-19 επιτάχυνε αυτή τη μετάβαση. Με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, οι δύο ιδρυτές αποφάσισαν να μετατρέψουν τα πειράματά τους σε επιχειρηματικό εγχείρημα. Η ανταπόκριση από τον κλάδο ήταν άμεση: πολλοί διαχειριστές πυρηνικών μονάδων προσέγγισαν τη Nuclearn με το ερώτημα αν μπορεί να αναπαράγει τις ίδιες βελτιώσεις που είχαν ήδη εφαρμοστεί στο Palo Verde, αλλά προσαρμοσμένες στις δικές τους εγκαταστάσεις.

Σήμερα, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας χρησιμοποιούνται σε περισσότερους από 65 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε όλο τον κόσμο. Το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί είναι ικανό να δημιουργεί τυπική τεκμηρίωση ρουτίνας, η οποία στη συνέχεια ελέγχεται και εγκρίνεται από τους χειριστές. Δεν αντικαθιστά το προσωπικό, αλλά λειτουργεί ως υποστηρικτικός μηχανισμός που επιταχύνει και διευκολύνει τις διαδικασίες.

Όπως εξηγεί ο Fox, η Nuclear Regulatory Commission αντιμετωπίζει πλέον την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα ακόμη τεχνικό εργαλείο – κάτι αντίστοιχο με το Excel ή τα εξειδικευμένα μηχανικά λογισμικά. Η ευθύνη για τις αποφάσεις παραμένει πάντα στα χέρια του ανθρώπινου προσωπικού. Αυτή η ισορροπία καθιστά την AI πολύτιμη χωρίς να υπονομεύει την ανθρώπινη εποπτεία.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας είναι ότι μπορεί να εκπαιδεύεται με βάση την ορολογία και τα δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τον πυρηνικό κλάδο. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μοντέλων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε σταθμού. Παράλληλα, αν και λειτουργεί κυρίως μέσω cloud, η Nuclearn προσφέρει και λύσεις εγκατάστασης στις ίδιες τις εγκαταστάσεις (on-premise), προκειμένου να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις αυξημένης ασφάλειας.

Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν οι ίδιοι τον βαθμό αυτοματοποίησης, θέτοντας όρια και ελέγχους ανάλογα με την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα μοντέλα. Σε περιπτώσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει υψηλή βεβαιότητα για μια απάντηση, η διαδικασία επιστρέφει στους ανθρώπους για περαιτέρω αξιολόγηση. Αυτό το χαρακτηριστικό ενισχύει την αξιοπιστία του συστήματος και διατηρεί την ανθρώπινη κρίση στο επίκεντρο.

Οι ιδρυτές παρομοιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν «νεαρό υπάλληλο»: έναν ψηφιακό βοηθό που αναλαμβάνει τις χρονοβόρες εργασίες, αφήνοντας στους έμπειρους χειριστές τον κρίσιμο ρόλο της λήψης αποφάσεων. Δεν αντικαθιστά την εμπειρία και την κρίση του ανθρώπου, αλλά τις συμπληρώνει, δημιουργώντας ένα πιο αποδοτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον περάσει από το στάδιο των θεωρητικών εφαρμογών στην πράξη, προσφέροντας απτά οφέλη σε έναν κλάδο όπου η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτες. Στον χώρο της πυρηνικής ενέργειας, όπου κάθε λεπτομέρεια μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες, η δυνατότητα να εξοικονομείται χρόνος χωρίς να μειώνεται το επίπεδο ελέγχου είναι ανεκτίμητη.

