Η τουριστική περίοδος ευνοεί τις κυβερνοαπειλές: Χρήσιμες συμβουλές για πιο έξυπνα και ασφαλή ταξίδια

Σύνοψη

Καταγράφηκαν σχεδόν 270.000 απόπειρες επιθέσεων που αξιοποιούσαν ως δόλωμα γνωστά ονόματα του ταξιδιωτικού κλάδου.

Το 61% των ανιχνεύσεων που συνδέονταν με εταιρείες μετακίνησης αφορούσε μιμήσεις της Emirates, ακολουθούμενο από την Uber με 37%.

Βασική απειλή αποτελούν τα κακόβουλα αρχεία τύπου Trojan (30,5%) και ειδικότερα τα Trojan-Bankers (22,5%) που υποκλέπτουν τραπεζικά στοιχεία.

Εντοπίστηκαν εξελιγμένες απάτες phishing που αφορούν δήθεν αποζημιώσεις από τη Ryanair, απαιτώντας τέλη διεκπεραίωσης εντός ελαχίστων δευτερολέπτων.

Ανιχνεύθηκαν 5.414 απόπειρες επιθέσεων με πλαστές σελίδες της Booking.com, οι οποίες υφαρπάζουν τα χρήματα χωρίς να ολοκληρώνουν καμία κράτηση.

Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες βασίζονται πλέον ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές πλατφόρμες σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους, διαμορφώνοντας μια πραγματικότητα η οποία τους καθιστά συχνότερα στοχευμένα θύματα των οργανωμένων κυβερνοεγκληματιών. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι προηγμένες λύσεις ασφαλείας της Kaspersky κατέγραψαν σχεδόν 270.000 απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες αξιοποιούσαν συνειδητά το όνομα δημοφιλών ταξιδιωτικών brands ως δόλωμα για την παραπλάνηση των χρηστών.

Με σκοπό να βοηθήσει τους ταξιδιώτες να εξερευνούν τον κόσμο διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο σιγουριάς, η Kaspersky προχώρησε στην παρουσίαση του πρακτικού οδηγού Kaspersky Safe Travel Insights, ενσωματώνοντας χρήσιμες συμβουλές για την εξασφάλιση αξέχαστων και ταυτόχρονα ασφαλών ταξιδιών. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, εργαζόμενοι της εταιρείας από περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες μοιράζονται τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες και ταυτόχρονα παρέχουν πολύτιμες υποδείξεις αναφορικά με τους ψηφιακούς κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες στους αντίστοιχους προορισμούς.

Οι εταιρείες μετακίνησης στο επίκεντρο των στοχευμένων κυβερνοεπιθέσεων

Στις μέρες μας, η οργάνωση ενός οποιουδήποτε ταξιδιού προϋποθέτει αναπόφευκτα τη χρήση πολλαπλών εφαρμογών μετακίνησης, επίσημων ιστοσελίδων αεροπορικών εταιρειών καθώς και πολυάριθμων online ταξιδιωτικών πρακτορείων. Αρκετά συχνά, οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν αρκετές πλατφόρμες ταυτόχρονα, διατηρώντας ανοιχτές διαφορετικές καρτέλες στους περιηγητές τους και χρησιμοποιώντας πολλαπλές συσκευές, προκειμένου να αναζητήσουν την καλύτερη δυνατή προσφορά πριν αυτή εξαντληθεί. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός της έντονης πίεσης χρόνου, της εγγενούς εμπιστοσύνης σε ευρέως γνωστά brands και της συνεχούς εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών πλατφορμών δημιουργεί, αντικειμενικά, το πλέον ιδανικό περιβάλλον για τους κυβερνοεγκληματίες. Οι τελευταίοι αναπτύσσουν περίπλοκες ιστοσελίδες phishing, σχεδιάζουν ψεύτικες εφαρμογές και προωθούν παραπλανητικές προσφορές οι οποίες μιμούνται με χαρακτηριστική ακρίβεια τις απολύτως νόμιμες υπηρεσίες μετακίνησης και ταξιδιών.

Οι εξειδικευμένοι ερευνητές της Kaspersky ανέλυσαν εκτενώς τις κυβερνοαπειλές που διακινούνταν στον παγκόσμιο ιστό μεταμφιεσμένες ως κορυφαία brands του τομέα των μετακινήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα από το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι λύσεις της Kaspersky κατέγραψαν 262.663 ανιχνεύσεις που αφορούσαν τα συγκεκριμένα brands. Είναι χαρακτηριστικό πως οι επιθέσεις που μιμούνταν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία της Emirates αντιστοιχούσαν στο εντυπωσιακό 61% του συνόλου των ανιχνεύσεων που συνδέονταν με εταιρείες μετακίνησης, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθούσε η πλατφόρμα της Uber καταλαμβάνοντας το 37%. Η συντριπτική πλειονότητα της κακόβουλης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη κατηγορία βασιζόταν αποκλειστικά στην κατάχρηση της εταιρικής εικόνας αυτών των δύο ιδιαίτερα αναγνωρίσιμων brands. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι οι επιτιθέμενοι στοχεύουν στρατηγικά σε εξαιρετικά δημοφιλείς υπηρεσίες οι οποίες διαθέτουν τεράστιο αριθμό ενεργών χρηστών και εκτελούν συχνές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Όσον αφορά την τεχνική φύση αυτών των επιθέσεων, τα κακόβουλα προγράμματα τύπου Trojan αποτέλεσαν τον πιο συνηθισμένο τύπο απειλής που εντοπίστηκε σε αρχεία και αντικείμενα σχετιζόμενα με τα brands μεταφορών, αντιπροσωπεύοντας το 30,5% των συνολικών ανιχνεύσεων. Στη δεύτερη θέση ακολουθούσαν τα πολύ πιο επικίνδυνα Trojan-Bankers, καταγράφοντας ένα ποσοστό της τάξης του 22,5%. Το συγκεκριμένο είδος κακόβουλου λογισμικού έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την αθόρυβη υποκλοπή τραπεζικών διαπιστευτηρίων και ευαίσθητων στοιχείων πληρωμών των θυμάτων. Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι οι κυβερνοεγκληματίες που υποδύονται γνωστά brands μεταφορών δεν περιορίζουν τη δράση τους στη στόχευση των απλών στοιχείων κρατήσεων, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις επιδιώκουν την απόκτηση άμεσης, ανεμπόδιστης πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ταξιδιωτών.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα περιστατικά που εντόπισαν οι ερευνητές της Kaspersky, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και μια κλασική ψηφιακή απάτη η οποία συνοδεύεται από το παραπλανητικό μήνυμα ότι ο παραλήπτης δήθεν «δικαιούται αποζημίωση» εκ μέρους της αεροπορικής εταιρείας Ryanair. Τα θύματα της συγκεκριμένης εκστρατείας λαμβάνουν ένα μήνυμα το οποίο ισχυρίζεται ψευδώς ότι δικαιούνται οικονομική αποζημίωση για κάποια παρελθοντική πτήση τους. Στη συνέχεια, τα ανυποψίαστα θύματα καλούνται πιεστικά είτε να εισαγάγουν τα προσωπικά τους στοιχεία πρόσβασης στον λογαριασμό τους, είτε να καταβάλουν ένα μικρό, φαινομενικά αμελητέο, «τέλος διεκπεραίωσης», προκειμένου να αποδεσμευτούν τα υποτιθέμενα χρήματα. Η συγκεκριμένη απάτη βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δημιουργία μιας τεχνητής αίσθησης επείγοντος, δίνοντας στα θύματα ένα χρονικό περιθώριο μόλις λίγων δευτερολέπτων για να ενεργήσουν, ακριβώς πριν από την υποτιθέμενη λήξη της ανύπαρκτης προσφοράς. Η ύπαρξη αυτής της έντονης χρονικής πίεσης αποτελεί μια εξαιρετικά σαφή ένδειξη απάτης, καθώς οι νόμιμες και θεσμοθετημένες διαδικασίες διεκδίκησης αποζημίωσης δεν επιβάλλουν ποτέ τόσο αυστηρές προθεσμίες που να απαιτούν από τους χρήστες να λάβουν κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ καμία πραγματική αεροπορική εταιρεία δεν ζητά ποτέ την καταβολή προκαταβολικής πληρωμής για την επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων.

Πλατφόρμες κρατήσεων και ταξιδιωτικές υπηρεσίες στο μικροσκόπιο των hackers

Προχωρώντας πέρα από τα γνωστά brands του τομέα των μεταφορών, η ερευνητική ομάδα της Kaspersky ανέλυσε ενδελεχώς και τις απειλές οι οποίες διακινούνταν στο διαδίκτυο μεταμφιεσμένες ως δημοφιλείς ταξιδιωτικές υπηρεσίες και πλατφόρμες κρατήσεων καταλυμάτων. Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι λύσεις της εταιρείας κατέγραψαν με ακρίβεια 5.414 απόπειρες επιθέσεων που αφορούσαν τα συγκεκριμένα brands της τουριστικής βιομηχανίας. Οι συχνότερες απειλές που καταγράφηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν εκ νέου τα Trojans, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 54,6% των συνολικών επιβεβαιωμένων ανιχνεύσεων.

Είναι ευρέως γνωστό πως οι λογαριασμοί των χρηστών σε ταξιδιωτικές πλατφόρμες και υπηρεσίες κρατήσεων περιέχουν πολύ συχνά κρίσιμα στοιχεία πληρωμών, λεπτομερή προσωπικά δεδομένα, εκτενές ιστορικό παλαιότερων κρατήσεων, καθώς και πλήρεις συνομιλίες με τα διάφορα καταλύματα ή τους παρόχους ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων. Αυτός ο τεράστιος όγκος δεδομένων καθιστά τους συγκεκριμένους λογαριασμούς ιδιαίτερα ελκυστικούς και κερδοφόρους στόχους για τους επαγγελματίες κυβερνοεγκληματίες. Συνεπώς, τα κακόβουλα αρχεία ή οι παραποιημένες ιστοσελίδες που μιμούνται πιστά τις γνωστές ταξιδιωτικές πλατφόρμες ενδέχεται να έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα με σκοπό να υποκλέψουν τα στοιχεία σύνδεσης, να αποσπάσουν απευθείας τα δεδομένα πληρωμών των καρτών, να εγκαταστήσουν εν κρυπτώ επιπλέον κακόβουλο λογισμικό στο σύστημα ή ακόμα και να παρέχουν στους απομακρυσμένους επιτιθέμενους πλήρη δικαιώματα πρόσβασης στη συσκευή του θύματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία ακόμη καλοστημένη απάτη που εντόπισε η Kaspersky, η οποία μιμείται τη διάσημη πλατφόρμα της Booking.com. Σε αυτή την περίπτωση, τα θύματα οδηγούνται αριστοτεχνικά σε μια ιδιαίτερα πειστική και καλοσχεδιασμένη ψεύτικη σελίδα κρατήσεων, όπου καλούνται ανυποψίαστα να καταχωρήσουν τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τα ακριβή στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας, προκειμένου να ολοκληρώσουν μια κράτηση η οποία φαίνεται εξωτερικά απολύτως έγκυρη και ασφαλής. Στην πραγματικότητα, όμως, οι χρήστες δεν λαμβάνουν απολύτως τίποτα σε αντάλλαγμα για την πληρωμή τους. Δεν αποστέλλεται ποτέ κανένα νόμιμο email επιβεβαίωσης της κράτησης, δεν πραγματοποιείται καμία απολύτως δέσμευση δωματίου στο κατάλυμα, και φυσικά τα χρηματικά ποσά καταλήγουν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των απατεώνων. Επειδή η συγκεκριμένη παραποιημένη σελίδα αντιγράφει με τρομακτική ακρίβεια την οπτική διεπαφή και τη ροή της διαδικασίας ολοκλήρωσης κράτησης του πραγματικού ιστοτόπου της Booking.com, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πολλά θύματα να αντιλαμβάνονται την αλήθεια και το γεγονός ότι έχουν εξαπατηθεί σκληρά μόνο όταν φτάσουν τελικά στον προορισμό τους και διαπιστώσουν με έκπληξη ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία καταχωρημένη κράτηση στο όνομά τους από τη διεύθυνση του καταλύματος.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Evgeny Kuskov, Lead Security Researcher της Kaspersky, τα διάφορα ταξιδιωτικά brands βρίσκονται ακριβώς στο κομβικό σημείο όπου συναντώνται η υψηλή εμπιστοσύνη των χρηστών, η τεχνητή αίσθηση του επείγοντος και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτός ακριβώς ο εκρηκτικός συνδυασμός τα καθιστά εξαιρετικά ελκυστικούς στόχους για τους κυβερνοεγκληματίες οι οποίοι επιδιώκουν συστηματικά να εκμεταλλευτούν αυτή την εδραιωμένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ο ίδιος επισημαίνει ότι όσοι χρήστες βρίσκονται στη διαδικασία να κλείσουν μια πτήση ή μια οδική διαδρομή, βρίσκονται συνήθως υπό το καθεστώς έντονης πίεσης χρόνου, συγκρίνουν συνεχώς τιμές έχοντας ανοιχτές πολλές καρτέλες στον περιηγητή τους, και κατά συνέπεια είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν απερίσκεπτα κλικ σε οτιδήποτε μοιάζει εκ πρώτης όψεως με μια καλή προσφορά ή σε κάποια παραπλανητική ειδοποίηση για κάποιο υποτιθέμενο πρόβλημα στον λογαριασμό τους.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στα συλλεχθέντα δεδομένα της εταιρείας για τον ευρύτερο τομέα των μεταφορών είναι το γεγονός ότι τα brands που στοχοποιούνται με τη μεγαλύτερη συχνότητα καλύπτουν εντελώς διαφορετικές υπηρεσίες μεταξύ τους, ξεκινώντας από εφαρμογές ride-sharing και φτάνοντας έως ολόκληρες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Αυτή η στρατηγική επιλογή δείχνει ξεκάθαρα ότι οι επιτιθέμενοι εξαπολύουν τις κακόβουλες επιθέσεις τους σε ευρεία, μαζική κλίμακα, επιλέγοντας να μην επικεντρώνονται αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία υπηρεσιών.

Προκειμένου οι χρήστες να αποφύγουν τις παραπάνω ταξιδιωτικές απάτες, οι ειδικοί ερευνητές της Kaspersky συνιστούν αυστηρά την πραγματοποίηση κρατήσεων αποκλειστικά και μόνο μέσω των επίσημων ιστοσελίδων ή των επίσημων εφαρμογών των εταιρειών. Απαιτείται η αποφυγή κλικ σε συνδέσμους που αφορούν κρατήσεις και οι οποίοι λαμβάνονται απροσδόκητα μέσω email, SMS ή προσωπικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι απαραίτητος ο προσεκτικός έλεγχος της ακριβούς διεύθυνσης (URL) της εκάστοτε ιστοσελίδας πριν την εισαγωγή οποιωνδήποτε στοιχείων πληρωμής, καθώς οι σελίδες phishing χρησιμοποιούν συχνά παραπλήσια, ελαφρώς παραλλαγμένα domains τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν με μια γρήγορη, επιφανειακή ματιά.

Επιπρόσθετα, οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί απέναντι σε προσφορές που φαίνονται εξωπραγματικά καλές για να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτούν άμεση, παρορμητική ενέργεια ή ζητούν την ολοκλήρωση της πληρωμής με ασυνήθιστους και μη ανιχνεύσιμους τρόπους, όπως παραδείγματος χάριν μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή δωροκαρτών. Η χρήση ισχυρών, μοναδικών κωδικών πρόσβασης σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας (MFA), όπου αυτός παρέχεται, αποτελεί βασικό πυλώνα προστασίας, όπως επίσης και η λήψη των εφαρμογών αποκλειστικά από τα επίσημα, πιστοποιημένα app stores. Τέλος, η συνεχής παρακολούθηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών και η σάρωση QR codes μόνο από απόλυτα αξιόπιστες πηγές, συνιστούν πρακτικές οι οποίες ελαχιστοποιούν κατακόρυφα τον κίνδυνο ψηφιακής εξαπάτησης. Λύσεις όπως το Kaspersky Premium αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τον προληπτικό εντοπισμό ιστοσελίδων phishing, παρέχοντας κρυπτογράφηση μέσω VPN για την ασφαλή χρήση των δημόσιων δικτύων Wi-Fi κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.