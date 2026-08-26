Η Waymo φέρνει τα αυτόνομα ρομποταξί στο Μόναχο το 2027

Σύνοψη

Η θυγατρική της Alphabet, Waymo, ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο Μόναχο της Γερμανίας, με στόχο την έναρξη εμπορικών δρομολογίων αυτόνομων ταξί στα τέλη του 2027.

Οι δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, περιλαμβάνοντας αρχικά τη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης των βαυαρικών δρόμων και τη διεξαγωγή δρομολογίων με τη συμμετοχή εκπαιδευμένων μηχανικών ασφαλείας πίσω από το τιμόνι.

Η επιλογή της Γερμανίας βασίζεται στο ρυθμιστικό της πλαίσιο, καθώς αποτέλεσε την πρώτη χώρα παγκοσμίως που θέσπισε ξεκάθαρους νομικούς κανόνες για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 4 (Level 4) ήδη από το 2021.

Ο νέος στόλος 6ης γενιάς υποστηρίζεται από δεδομένα 350 εκατομμυρίων πλήρως αυτόνομων χιλιομέτρων, επιδεικνύοντας δραματικά μειωμένα ποσοστά σοβαρών ατυχημάτων σε σύγκριση με τους ανθρώπους οδηγούς.

Η Waymo, θυγατρική εταιρεία της Alphabet που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη λογισμικού και συστημάτων αυτόνομης οδήγησης, ανακοίνωσε επίσημα την απόφαση της να επεκτείνει τις εμπορικές της δραστηριότητες εκτός των συνόρων των ΗΠΑ.

Επιλέγοντας το Μόναχο ως τον πρώτο ευρωπαϊκό κόμβο για τη φιλόδοξη ανάπτυξη του στόλου των robotaxi της, η Waymo επιχειρεί να δοκιμάσει την ωριμότητα της τεχνολογίας της σε ένα εντελώς διαφορετικό αστικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη επιλογή προκύπτει από μια ξεκάθαρη νομική πραγματικότητα, καθώς η Γερμανία αποτελεί το πρώτο κράτος παγκοσμίως που ενέκρινε και έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την εμπορική εκμετάλλευση οχημάτων Επιπέδου 4 (Level 4). Παρά την ύπαρξη αυτής της προηγμένης νομοθεσίας από το 2021, καμία εγχώρια ή ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αναπτύξει και να κλιμακώσει έναν πλήρως αυτόνομο εμπορικό στόλο, επιτρέποντας πρακτικά στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες να καλύψουν το κενό.

Πότε ξεκινούν τα αυτόνομα ταξί της Waymo στην Ευρώπη;

Η Waymo θα ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία της υπηρεσίας πλήρως αυτόνομων ταξί (robotaxis) στο Μόναχο της Γερμανίας προς τα τέλη του 2027. Η προετοιμασία ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες με τη δημιουργία τρισδιάστατων χαρτών υψηλής ανάλυσης και τη διεξαγωγή εντατικών δοκιμών συλλογής δεδομένων, κατά τις οποίες εξειδικευμένοι τεχνικοί θα ελέγχουν χειροκίνητα τα οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Τεχνικά δεδομένα και στατιστικά ασφαλείας του συστήματος:

Τεχνολογική εμπειρία: Οι αλγόριθμοι της εταιρείας έχουν εκπαιδευτεί μέσω της πραγματοποίησης περισσότερων από 350 εκατομμυρίων χιλιομέτρων πλήρως αυτόνομης οδήγησης.

Οι αλγόριθμοι της εταιρείας έχουν εκπαιδευτεί μέσω της πραγματοποίησης περισσότερων από 350 εκατομμυρίων χιλιομέτρων πλήρως αυτόνομης οδήγησης. Οδική ασφάλεια: Τα καταγεγραμμένα στοιχεία υποδεικνύουν 16 φορές λιγότερα ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο οδηγό.

Τα καταγεγραμμένα στοιχεία υποδεικνύουν 16 φορές λιγότερα ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο οδηγό. Προστασία ευάλωτων χρηστών: Οπτική αναγνώριση και επεξεργασία δεδομένων που οδηγεί σε 14 φορές λιγότερα περιστατικά εμπλοκής πεζών σε ατυχήματα.

Οπτική αναγνώριση και επεξεργασία δεδομένων που οδηγεί σε 14 φορές λιγότερα περιστατικά εμπλοκής πεζών σε ατυχήματα. Hardware στόλου: Χρήση της 6ης γενιάς οχημάτων και αισθητήρων, η οποία σχεδιάστηκε ριζικά για να προσφέρει ανώτερη αξιοπιστία αλλά και σημαντικά μειωμένο κόστος μαζικής παραγωγής.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο και η 6η γενιά οχημάτων

Η έλευση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο συμπίπτει με την ανάπτυξη των οχημάτων έκτης γενιάς, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα στην αρχιτεκτονική του hardware. Για να επιτύχουν την απαραίτητη μείωση του κόστους κατασκευής, διατηρώντας παράλληλα κορυφαία επίπεδα ανάλυσης του περιβάλλοντος, οι μηχανικοί επανασχεδίασαν τη χωροταξία των αισθητήρων. Η νέα υπολογιστική πλατφόρμα ενσωματώνει προηγμένα συστήματα LiDAR και συστοιχίες ραντάρ που προσφέρουν βελτιωμένη εμβέλεια, επιτρέποντας στο λογισμικό να ανταποκρίνεται απρόσκοπτα κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως η πυκνή ομίχλη και η έντονη βροχόπτωση, τα οποία χαρακτηρίζουν το βαυαρικό κλίμα.

Η Co-CEO της εταιρείας, Tekedra Mawakana, τόνισε χαρακτηριστικά ότι το Μόναχο συνιστά έναν παγκόσμιας κλάσης κόμβο για την κινητικότητα και τη μηχανική, δεσμευόμενη ταυτόχρονα για την πραγματοποίηση σοβαρών επενδύσεων στις τοπικές λειτουργίες του στόλου και τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση υποδέχεται το εγχείρημα θετικά, με τον Florian Herrmann από την Κρατική Καγκελαρία της Βαυαρίας να δηλώνει πως η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθεί δραστικά ώστε τα έργα να περάσουν με ταχύτητα από το στάδιο των δοκιμών στην πραγματική ανάπτυξη.

Η ευρωπαϊκή αντίδραση και ο ανταγωνισμός

Παρά τον ενθουσιασμό, η έλλειψη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προτάσεων προκαλεί εύλογο προβληματισμό στην εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Christian Hirte, υφυπουργός στο ομοσπονδιακό υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας, εξέφρασε την άποψη πως η Ευρώπη οφείλει να μην περιοριστεί στη χρήση αυτών των τεχνολογιών, αλλά να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και τη λειτουργία τους.Αυτή τη στιγμή, οι ευρωπαϊκές προσπάθειες περιορίζονται σε στοχευμένα εγχειρήματα μικρότερης κλίμακας. Παραδείγματα αποτελούν τα αυτόνομα επιβατικά βαν ID. Buzz της Volkswagen μέσω της θυγατρικής MOIA στο Αμβούργο, η πιθανή συνεργασία της βρετανικής Wayve με την πλατφόρμα της Uber στο Λονδίνο, καθώς και η νεοσύστατη εμπορική υπηρεσία της Verne στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Καμία από αυτές τις προσπάθειες, ωστόσο, δεν διαθέτει την υπολογιστική ισχύ και την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης (AI) που αντλεί η Waymo από τα τεράστια κέντρα δεδομένων της Alphabet.

Η συλλογή δεδομένων τηλεμετρίας από τους ευρωπαϊκούς δρόμους θα προσφέρει στην Alphabet ένα αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Τα νευρωνικά δίκτυα που ελέγχουν τα αυτόνομα οχήματα βελτιώνονται συνεχώς μέσω της μηχανικής μάθησης, αναλύοντας πραγματικά περιστατικά. Η πολυπλοκότητα των δρόμων του Μονάχου θα αναβαθμίσει την ικανότητα λήψης αποφάσεων (edge computing) σε κλάσματα του δευτερολέπτου, προσδίδοντας στα συστήματα την ωριμότητα που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν στην απρόβλεπτη δυναμική των παλαιών ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για οχήματα αυτού του μεγέθους.