Insta360 X6: Νέα action κάμερα 360° με αισθητήρες 1/1.1 ιντσών, 8K / 50fps και AI Tracking

Σύνοψη

Εξοπλίζεται με διπλούς προσαρμοσμένους αισθητήρες Sony 1/1.1 ιντσών, αυξημένους κατά 33% σε μέγεθος για μέγιστη απορρόφηση φωτός.

Εγγενής εγγραφή βίντεο 360 μοιρών σε ανάλυση 8K στα 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο, με το δυναμικό εύρος να φτάνει τα 14.5 stops.

Ενσωματώνει κύκλωμα Qualcomm αρχιτεκτονικής 4nm πλαισιωμένο από δύο AI chips, προσφέροντας 500% ταχύτερους υπολογισμούς και 33% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Το νέο σύστημα InstaFrame 2.0 επιτρέπει αυτόματο tracking θεμάτων, αντικαθιστώντας πρακτικά τη χρήση εξωτερικών σταθεροποιητών (gimbals).

Μπαταρία Xtreme 2600mAh για 140 λεπτά συνεχούς λήψης 8K, ταχεία φόρτιση 0-80% σε 24 λεπτά, και αδιαβροχοποίηση έως τα 20 μέτρα (65 πόδια) χωρίς ειδική θήκη.

Η εξέλιξη των action καμερών με δυνατότητα λήψης 360 μοιρών παρουσιάζει σταθερή τεχνολογική άνοδο τα τελευταία χρόνια, με την Insta360 να εδραιώνει σταδιακά τη θέση της στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η επίσημη παρουσίαση της νέας Insta360 X6 φέρνει έναν ριζικό επανασχεδιασμό με γνώμονα τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών και των δημιουργών περιεχομένου. Η αρχιτεκτονική της νέας ναυαρχίδας έχει χτιστεί από το μηδέν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φυσικό μέγεθος του αισθητήρα, την επεξεργαστική ισχύ μέσω νευρωνικών δικτύων και την αισθητή βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης.

Ο πυρήνας κάθε συστήματος απεικόνισης εντοπίζεται στον αισθητήρα του, και η Insta360 X6 εξοπλίζεται πλέον με δύο προσαρμοσμένους τετράγωνους αισθητήρες της Sony μεγέθους 1/1.1 ιντσών. Η συγκεκριμένη επιλογή υλικού αυξάνει τη φυσική επιφάνεια του αισθητήρα κατά 33% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτρέποντας την απορρόφηση σημαντικά μεγαλύτερου όγκου φωτός σε κάθε pixel. Το αποτέλεσμα αυτής της αρχιτεκτονικής αναβάθμισης αποτυπώνεται στο πλουσιότερο HDR και στην επίτευξη δυναμικού εύρους που πλέον αγγίζει τα 14.5 stops, προσφέροντας ασύγκριτη διατήρηση λεπτομερειών τόσο στα εξαιρετικά φωτεινά σημεία όσο και στις περιοχές με έντονες σκιές.

Η τεχνολογία καταγραφής 360 μοιρών βασίζεται στην ταυτόχρονη λήψη εικόνας από δύο αντίθετα τοποθετημένους υπερευρυγώνιους φακούς, τα δεδομένα των οποίων ενώνονται μέσω προηγμένων αλγορίθμων. Η κρισιμότητα της εγγενούς ανάλυσης 8K στην X6 έγκειται ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία. Κατά την επεξεργασία, ο χρήστης απομονώνει ένα παραδοσιακό κάδρο μορφής 16:9 ή 9:16 από την τεράστια σφαιρική εικόνα. Στις προηγούμενες γενιές, η χρήση χαμηλότερων αναλύσεων σήμαινε ότι το τελικό εξαγόμενο αρχείο έπασχε από μειωμένη ευκρίνεια. Τα 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο της X6 στο 8K εξασφαλίζουν όχι μόνο την κρυστάλλινη λεπτομέρεια του τελικού παραγόμενου αρχείου, αλλά και την εξαιρετικά ομαλή απόδοση της κίνησης, επιτρέποντας στους δημιουργούς να προσαρμόζουν την ταχύτητα αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια του μοντάζ, διατηρώντας ομαλή οπτική ροή.

Η διαχείριση τόσο μεγάλου όγκου δεδομένων απαιτεί αντίστοιχη υπολογιστική ισχύ, την οποία η Insta360 διασφαλίζει μέσω μιας νέας διάταξης τριπλού επεξεργαστή. Συγκεκριμένα, η κάμερα ενσωματώνει ένα κεντρικό κύκλωμα Qualcomm αρχιτεκτονικής 4 νανομέτρων, το οποίο πλαισιώνεται από δύο αποκλειστικά μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, υπεύθυνα για την επεξεργασία της εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα της εταιρείας, αυτή η διάταξη προσφέρει αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας κατά 500%, μειώνοντας ταυτόχρονα τις ενεργειακές απαιτήσεις κατά περισσότερο από ένα τρίτο.

Αυτή η διαχείριση πόρων επιτρέπει στην κάμερα να εκτελεί τοπικά, χωρίς να βασίζεται στην επεξεργαστική ισχύ του συνδεδεμένου τηλεφώνου, πολύπλοκους υπολογισμούς για την ταυτοποίηση αντικειμένων, τον διαχωρισμό του βάθους πεδίου και τη δυναμική εξισορρόπηση των χρωμάτων. Το σύστημα InstaFrame 2.0 δεν λειτουργεί απλώς ως ιχνηλάτης κίνησης, αλλά προβλέπει τη μελλοντική πορεία του αντικειμένου εντός του κάδρου. Οι χρήστες μπορούν με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη να κλειδώσουν την εστίαση πάνω σε ένα πρόσωπο ή ένα κινούμενο όχημα, με την κάμερα να εκτελεί χρέη μηχανικού σταθεροποιητή, εξομαλύνοντας τις κινήσεις πανοραμικής περιστροφής και δημιουργώντας κινηματογραφικά αποτελέσματα που σε άλλη περίπτωση θα απαιτούσαν πολύπλοκους χειρισμούς λογισμικού. Η λειτουργικότητα επεκτείνεται περαιτέρω μέσω του προαιρετικού αξεσουάρ POV Head Tracker, το οποίο κατευθύνει το οπτικό πεδίο της συσκευής ακολουθώντας ακριβώς τις κινήσεις του κεφαλιού του χειριστή, προσφέροντας εντελώς hands-free λειτουργία.

Ο τομέας της αυτονομίας λαμβάνει εξίσου σημαντική ενίσχυση, με την ενσωμάτωση της νέας μπαταρίας Xtreme Battery χωρητικότητας 2600mAh. Οι επίσημες μετρήσεις αναφέρουν δυνατότητα συνεχούς καταγραφής υλικού 8K για 140 λεπτά, ένας αριθμός εξαιρετικά υψηλός αν αναλογιστεί κανείς τις τεράστιες θερμικές και επεξεργαστικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης ανάλυσης βίντεο. Σε περίπτωση που οι ενεργειακές απαιτήσεις υπερβούν την παραπάνω διάρκεια, το σύστημα ταχείας φόρτισης είναι ικανό να αναπληρώσει την μπαταρία από το 0% έως το 80% σε μόλις 24 λεπτά, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αδράνειας κατά τη διάρκεια απαιτητικών παραγωγών σε εξωτερικούς χώρους. Στα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά προστίθεται επίσης η αναβαθμισμένη αδιαβροχοποίηση, η οποία επιτρέπει τη βύθιση της συσκευής σε βάθος έως και 20 μέτρων χωρίς την απαίτηση πρόσθετης προστατευτικής θήκης καταδύσεων, επιλύοντας ταυτόχρονα το σύνηθες πρόβλημα της οπτικής παραμόρφωσης που προκαλούν τα πλαστικά περιβλήματα κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Η έμφαση στις λήψεις υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού τονίζεται περαιτέρω μέσω των νέων αισθητήρων περιβάλλοντος και του εξελιγμένου PureVideo Mode. Πρόκειται για έναν ισχυρό αλγόριθμο που καταστέλλει το οπτικό φαινόμενο του τρεμοπαίγματος (flicker) και αναδεικνύει τις πληροφορίες στα σκοτεινά σκηνικά, καθιστώντας την κάμερα ικανή για νυχτερινές λήψεις, όπως η αποτύπωση της κίνησης των άστρων (star trails) ή η καταγραφή δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σούρουπου, όπου παραδοσιακά οι 360 κάμερες υστερούσαν σημαντικά.