Instagram: Δοκιμάζει ξεχωριστά feed για τα προτεινόμενα και τα παλαιότερα posts

Πριν από μερικούς μήνες το Instagram πρόσθεσε τη λειτουργία " You're All Caught Up " για να σε ενημερώνει ότι έχεις παρακολουθήσει όλες τις νέες αναρτήσεις από την τελευταία φορά που είχες επισκεφθεί την εφαρμογή, έτσι ώστε να μην ξοδεύεις χρόνο βλέποντας τα ίδια και τα ίδια. Απ' ό,τι φαίνεται, σύντομα θα δούμε και την εξέλιξη της λειτουργίας.

