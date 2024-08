Instagram: Σύντομα θα εμφανίζεται αυτόματα ό,τι ακούς στο Spotify

Το Instagram καθιστά ήδη δυνατό να μοιράζεστε εύκολα τι ακούτε σε ένα post ή Story, χάρη στην υποστήριξη υπηρεσιών όπως το Apple Music και το Spotify. Ωστόσο, η Meta πηγαίνει αυτή τη λειτουργία ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με μια νέα αναφορά, το Instagram μπορεί σύντομα να σας επιτρέπει να μοιράζεστε συνεχώς με τους φίλους σας σε πραγματικό χρόνο τι ακούτε στο Spotify.

Ο ερευνητής της εφαρμογής Alessandro Paluzzi ενημερώνει σχετικά με ένα νέο χαρακτηριστικό που επεξεργάζεται το Instagram με την ονομασία «Share from Spotify». Αυτή η λειτουργία θα επιτρέπει στους χρήστες του Instagram να συνδέουν τους λογαριασμούς τους με το Spotify. Μόλις συνδεθούν, το Spotify θα δημιουργήσει αυτόματα μια νέα σημείωση (note) με πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που παίζει αυτή τη στιγμή στο Spotify του χρήστη. Η νεοδημιουργηθείσα σημείωση θα είναι ορατή στην καρτέλα DM του χρήστη στο Instagram και στη σελίδα του προφίλ.

Σε screenshot που μοιράστηκε ο Paluzzi, η περιγραφή της λειτουργίας «Share from Spotify» αναφέρει: «Continuously share what they’re listening to» και επίσης «stop sharing at any time». Σημειωτέον, η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε κανέναν χρήστη αυτή τη στιγμή, αλλά η τελευταία εμφάνισή της υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να ανακοινωθεί σύντομα.

Προς το παρόν, το Instagram σας επιτρέπει να μοιράζεστε οποιαδήποτε τραγούδια σε notes, αλλά πρέπει να δημιουργήσετε χειροκίνητα ένα νέο note για κάθε τραγούδι που θέλετε να μοιραστείτε. Χάρη σε αυτή τη νέα λειτουργία «Share from Spotify», οι χρήστες χρειάζεται απλώς να συνδέσουν το λογαριασμό τους στο Spotify με το Instagram και να μοιραστούν αυτό που παίζεται εκείνη τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο χωρίς κανένα επιπλέον βήμα.