John Wick: Στα σκαριά spin-off σειρά με παραγωγό τον Keanu Reeves!

Αν και ο δολοφόνος του Keanu Reeves φαινομενικά ολοκλήρωσε την ιστορία του στο John Wick: Chapter 4, ο ηθοποιός είναι εκτελεστικός παραγωγός μιας νέας σειράς που θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η ταινία.



Σύμφωνα με το Deadline, η νέα σειρά ονομάζεται John Wick: Under the High Table, η οποία θα εισάγει νέους χαρακτήρες που προσπαθούν να φτιάξουν όνομα στον κόσμο των δολοφόνων. Εν τω μεταξύ, το ίδιο το High Table βρίσκεται "σε δεινή θέση", πιθανότατα επειδή ο John Wick σκότωσε τους περισσότερους από τους σημαντικότερους ισχυρούς παίκτες της οργάνωσης. Η περιγραφή της σειράς υπονοεί ότι ορισμένοι από τους "σταθερούς χαρακτήρες του franchise" εξακολουθούν να είναι "προσηλωμένοι στην παλιά τάξη πραγμάτων".



Ο σκηνοθέτης του John Wick, Chad Stahelski, είναι εκτελεστικός παραγωγός της σειράς μαζί με τον Reeves και θα σκηνοθετήσει επίσης το πιλοτικό επεισόδιο. Ο Robert Levine, συνδημιουργός του The Old Man του FX, γράφει το σενάριο της σειράς για λογαριασμό της Lionsgate. Ωστόσο, το project δεν έχει προς το παρόν κάποια υπηρεσία streaming ή κάποιο δίκτυο που να συνδέεται με αυτό. Αν υποθέσουμε ότι η σειρά θα προχωρήσει, θα είναι το δεύτερο τηλεοπτικό spin-off για το franchise μετά το The Continental: From the World of John Wick. Αυτή η μίνι σειρά τριών επεισοδίων έκανε πρεμιέρα στο Peacock το 2023.



Το δημοσίευμα του Deadline αναφέρει ότι το John Wick: Chapter 5 παραμένει σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχει ήδη ανακοινωθεί μια ξεχωριστή spin-off ταινία με επίκεντρο τον Caine του Donnie Yen. Στο μεταξύ, η Ana de Armas θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία John Wick Presents: Ballerina, η οποία θα βγει στους κινηματογράφους στις 6 Ιουνίου 2025.

