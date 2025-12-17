Καμπανάκι για γονείς: Πιο κοντά και με πιο αδύναμα οστά τα παιδιά που ακολουθούν vegan διατροφή

Στο επίκεντρο μιας έντονης συζήτησης θέτει εκ νέου την αυστηρή χορτοφαγία (veganism) μια νέα, βαρυσήμαντη ανάλυση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα παιδιά που ακολουθούν vegan διατροφή τείνουν να είναι πιο κοντά σε ύψος, ελαφρύτερα και το κυριότερο, να έχουν χαμηλότερη οστική πυκνότητα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που καταναλώνουν κρέας και γαλακτοκομικά.

Η έρευνα, η οποία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη του είδους της μέχρι σήμερα, συγκέντρωσε δεδομένα από 48.000 παιδιά μέσω 59 διαφορετικών μελετών. Τα αποτελέσματα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους γονείς που επιλέγουν αυτό το διατροφικό μοντέλο για τα παιδιά τους χωρίς την απαραίτητη ιατρική καθοδήγηση.

Ανάπτυξη και οστική υγεία στο «κόκκινο»

Το πιο ανησυχητικό εύρημα της μελέτης αφορά τη σκελετική υγεία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά vegan παρουσίαζαν μειωμένη περιεκτικότητα σε οστικά μέταλλα. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η παιδική και εφηβική ηλικία αποτελούν τα θεμέλια για την υγεία των οστών στην ενήλικη ζωή. Μια «φτωχή» αρχή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καταγμάτων και οστεοπόρωσης στο μέλλον.

Επιπλέον, τα σωματομετρικά στοιχεία έδειξαν ότι τα παιδιά αυτά ήταν κατά μέσο όρο πιο κοντά και είχαν χαμηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Παρότι η παχυσαρκία αποτελεί μάστιγα της εποχής, το υπερβολικά χαμηλό βάρος και η υστέρηση στην ανάπτυξη προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα.

Ο ρόλος των θρεπτικών συστατικών

Η ρίζα του προβλήματος φαίνεται να εντοπίζεται σε συγκεκριμένες ελλείψεις. Η ανάλυση έδειξε ότι τα παιδιά που ακολουθούν φυτική διατροφή προσλάμβαναν σημαντικά μικρότερες ποσότητες κρίσιμων θρεπτικών συστατικών, όπως:

Βιταμίνη B12 (απαραίτητη για το νευρικό σύστημα και την παραγωγή αίματος)

(απαραίτητη για το νευρικό σύστημα και την παραγωγή αίματος) Ασβέστιο και Βιταμίνη D (δομικά στοιχεία των οστών)

και (δομικά στοιχεία των οστών) Πρωτεΐνη και Λίπος

και Ψευδάργυρος

Αντίθετα, οι «παμφάγοι» συνομήλικοί τους κάλυπταν ευκολότερα αυτές τις ανάγκες μέσω της κατανάλωσης κρέατος, ψαριών, αυγών και γαλακτοκομικών.

Υπάρχει και η θετική πλευρά

Προτού ωστόσο δαιμονοποιηθεί η χορτοφαγία, οι επιστήμονες επισημαίνουν και τα σημαντικά οφέλη που κατέγραψε η έρευνα. Τα παιδιά που ακολουθούσαν φυτική διατροφή είχαν σαφώς καλύτερο καρδιαγγειακό προφίλ. Συγκεκριμένα, εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα ολικής και «κακής» (LDL) χοληστερόλης, παράγοντες που θωρακίζουν την καρδιά μακροπρόθεσμα.

Επιπρόσθετα, η διατροφή τους ήταν πλουσιότερη σε φυτικές ίνες, σίδηρο, φυλλικό οξύ, βιταμίνη C και μαγνήσιο, στοιχεία που συχνά λείπουν από τη σύγχρονη δυτική διατροφή.

Το κλειδί βρίσκεται στον σχεδιασμό

Η επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Monica Dinu, ξεκαθαρίζει πως τα ευρήματα δεν πρέπει να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, αλλά ως οδηγός αφύπνισης. «Η ανάλυσή μας δείχνει ότι οι καλά σχεδιασμένες χορτοφαγικές και vegan δίαιτες μπορούν να υποστηρίξουν την υγιή ανάπτυξη», τονίζει, θέτοντας όμως μια βασική προϋπόθεση: τον προσεκτικό σχεδιασμό.

Το μήνυμα προς τους γονείς είναι σαφές: Η απλή αφαίρεση του κρέατος και των γαλακτοκομικών από το πιάτο του παιδιού, χωρίς την αντικατάστασή τους με κατάλληλες πηγές θρεπτικών συστατικών και συμληρώματα (ειδικά για τη Βιταμίνη B12 και το ασβέστιο), μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες.

Οι ειδικοί συστήνουν πλέον επιτακτικά τη συνεργασία με παιδίατρους και διατροφολόγους για όσες οικογένειες επιλέγουν αυτόν τον δρόμο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη των παιδιών δεν θα θυσιαστεί στον βωμό των διατροφικών επιλογών.