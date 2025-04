Karate Kid: Legends, νέο trailer για το sequel με Jackie Chan και Ralph Macchio

Ο Jackie Chan και ο Ralph Macchio ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εκπαιδεύσουν ένα νέο παιδί-θαύμα στο τελευταίο trailer του Karate Kid: Legends.

Ο Ben Wang πρωταγωνιστεί ως Li Fong, μια ιδιοφυΐα του kung fu που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Πεκίνο με τη μητέρα του (Ming-Na Wen) και να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Η ζωή στο Μεγάλο Μήλο δεν είναι και τόσο ευχάριστη για το νέο παιδί. Παρά το γεγονός ότι ο Li είναι γνώστης των πολεμικών τεχνών, δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες του.

Δυστυχώς, ο Li πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε μια μάχη ενάντια στον νταή του σχολείου, ο οποίος τυχαίνει να είναι ειδικός στο καράτε. Για να προστατέψει έναν φίλο του, ο Li συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό καράτε σε όλη την πόλη και λαμβάνει βοήθεια από τον δάσκαλό του στο κουνγκ φου, τον κ. Han (Chan), για να προετοιμαστεί για τον διαγωνισμό. Καθώς πρόκειται για ένα τουρνουά καράτε, ο κ. Han επιστρατεύει έναν άνθρωπο που γνωρίζει ένα-δυο πράγματα για αυτό το στυλ μάχης: Τον Daniel LaRusso (Macchio). Ενωμένοι, ο κύριος Han και ο Daniel εφαρμόζουν τις γνώσεις τους για το κουνγκ φου και το καράτε στην προπόνηση του Li για να δημιουργήσουν ένα «Karate Kid».

«Να θυμάσαι για ποιο λόγο αγωνίζεσαι», λέει ο Daniel στον Li. «Όταν το καταλάβεις αυτό», εξηγεί ο κ. Han, «θα είσαι έτοιμος».

Στο Karate Kid: Legends πρωταγωνιστούν επίσης ο Joshua Jackson και η Sadie Stanley. Ο Jonathan Entwistle σκηνοθετεί το Karate Kid: Legends σε σενάριο του Rob Lieber. Η Karen Rosenfelt θα είναι παραγωγός, ενώ οι Macchio και Hinkey θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Ο Chan εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως Mr. Han στην ταινία The Karate Kid του 2010 με πρωταγωνιστή τον Jaden Smith. Η καριέρα του Macchio είναι συνώνυμη με το franchise The Karate Kid, αφού έχει υποδυθεί τον ρόλο του Daniel στο The Karate Kid. Ο Macchio υποδύθηκε τον ομώνυμο χαρακτήρα που κυκλοφόρησε το 1984, ο οποίος εκπαιδεύεται υπό τη σοφία του κ. Miyagi (Pat Morita). Ο Macchio συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε δύο συνέχειες, The Karate Kid Part II και The Karate Kid Part III.

29 χρόνια αργότερα, ο Macchio επανέλαβε τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά Cobra Kai, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε την εξαετή της πορεία στο Netflix τον Φεβρουάριο. Το Karate Kids: Legends διαδραματίζεται τρία χρόνια μετά τα γεγονότα του Cobra Kai.

Η ταινία Karate Kid: Legends κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Μαΐου 2025.