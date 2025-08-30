Καύσωνας: Η απειλή που γερνάει το σώμα όσο το κάπνισμα και το αλκοόλ

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται σταδιακά, τα ανθρώπινα σώματα καλούνται να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πίεση από τις υψηλές θερμοκρασίες. Μια νέα μελέτη από το University of Hong Kong στην Κίνα δείχνει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε καύσωνες μπορεί να επιταχύνει τη βιολογική γήρανση του σώματος τόσο όσο το τακτικό κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ.

Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα 24.922 Ταϊβανών που είχαν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις μεταξύ 2008 και 2022. Οι επιστήμονες συνέκριναν τα ιατρικά τους αρχεία με τον πιθανό αριθμό καυσώνων που είχαν βιώσει, βασιζόμενοι στις μόνιμες διευθύνσεις τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που εκτέθηκαν σε περισσότερους καύσωνες παρουσίαζαν υψηλότερους δείκτες βιολογικής ηλικίας, η οποία αντικατοπτρίζει τη λειτουργικότητα των ιστών, οργάνων και κυττάρων, και όχι μόνο τα χρόνια ζωής τους.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με την έκθεσή τους σε καύσωνα. Κάθε άνοδος από ομάδα σε ομάδα συνδεόταν με αύξηση 0,023 έως 0,031 ετών στη βιολογική ηλικία. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, με βάση αυτά τα δεδομένα, οι καύσωνες κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία επιρροής στη γήρανση με παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η διατροφή και η σωματική άσκηση.

«Προηγούμενες μελέτες έχουν αναδείξει τις αρνητικές επιπτώσεις των καυσώνων στην υγεία, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, υποδηλώνοντας ότι η γήρανση μπορεί να αποτελεί σημαντικό τροποποιήσιμο παράγοντα στην ανταπόκριση του οργανισμού», γράφουν οι ερευνητές στην εργασία τους. Επιπλέον, τονίζουν ότι η σύνδεση μεταξύ καυσώνων και γήρανσης παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων η θερμότητα επηρεάζει την υγεία και διευκολύνει την προσαρμογή του πληθυσμού στις κλιματικές αλλαγές.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση, ωστόσο υπερτερεί πολλών προηγούμενων ερευνών, καθώς μετράει την έκθεση σε καύσωνες για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε ευρύ δείγμα ανθρώπων. Τα ευρήματα ενισχύουν τη γνώση μας ότι η ακραία θερμότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο σώμα και ότι η βιολογική γήρανση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η παχυσαρκία, η διατροφή και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Οι μελέτες έχουν δείξει ότι ηλικιωμένα άτομα, όσοι ζουν σε αγροτικές περιοχές και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικές εργασίες εκτίθενται συχνότερα σε ακραίες θερμοκρασίες. «Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής του πληθυσμού στις επιπτώσεις των καυσώνων», επισημαίνουν οι επιστήμονες.

Τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των γηρασκόντων πληθυσμών. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2050, περίπου το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Καθώς η διάρκεια ζωής αυξάνεται, καθίσταται επείγουσα η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα επιπλέον αυτά χρόνια θα βιώνονται με όσο το δυνατόν καλύτερη υγεία.

