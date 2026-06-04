Kemuri: Το νέο action game της Unseen κυκλοφορεί το 2027 με ιαπωνικά Yokai και co-op

Οι gamers ετοιμάζονται να υποδεχτούν ένα νέο πνευματικό και οπτικό εγχείρημα από δημιουργούς που γνωρίζουν άριστα την ενσωμάτωση του ιαπωνικού φολκλόρ στα σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια. Το πρώτο επίσημο gameplay trailer του Kemuri, το οποίο αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου State of Play, έδωσε το στίγμα της νέας παραγωγής της Unseen Inc.

Πρόκειται για το φιλόδοξο εγχείρημα της Ikumi Nakamura, η οποία συγκέντρωσε μια διεθνή ομάδα προγραμματιστών και καλλιτεχνών στο Τόκιο, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός action τίτλου που συνδυάζει τους γρήγορους ρυθμούς με την αισθητική των παραδοσιακών και σύγχρονων ιαπωνικών πνευμάτων. Το παιχνίδι εστιάζει στο κυνήγι, την καταπολέμηση και την αφομοίωση των Yokai, προσφέροντας πλούσια single-player εμπειρία, καθώς και online co-op λειτουργία για έως τρεις παίκτες.

Το παιχνίδι αντλεί τον τίτλο του από την ιαπωνική λέξη για τον «καπνό» (Kemuri), ο οποίος στο σύμπαν του παιχνιδιού αποτελεί τη φυσική εκδήλωση των ανθρώπινων συναισθημάτων και σκέψεων. Ο καπνός αυτός δημιουργεί τα Yokai. Το στούντιο έχει επιλέξει να μην περιοριστεί στα παραδοσιακά πλάσματα της ιαπωνικής λαογραφίας, αλλά να σχεδιάσει και εντελώς νέα, πρωτότυπα Yokai, τα οποία γεννιούνται απευθείας από την ενέργεια της ίδιας της πόλης.

Το γεωγραφικό και θεματικό επίκεντρο του τίτλου είναι η Kemuri City, τοποθετημένη ακριβώς στο όριο που χωρίζει την πραγματικότητα από τη μεταθανάτια ζωή. Οι σχεδιαστές του παιχνιδιού έχουν δημιουργήσει μια έντονα κάθετη μητρόπολη, αναγκάζοντας τους παίκτες να περιηγηθούν σε ταράτσες, στενά σοκάκια και υπόγεια αρχαία ερείπια. Η πόλη είναι ένας επικίνδυνος, χαοτικός χώρος, αλλά παράλληλα λειτουργεί ως τουριστικός προορισμός για επισκέπτες που αναζητούν ανθρώπους ή αντικείμενα που έχουν χάσει. Η ασταθής φύση της πόλης σημαίνει ότι τα παραφυσικά φαινόμενα αντιμετωπίζονται ως μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων.

Η εύρεση και η καταπολέμηση των Yokai στο Kemuri βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις μηχανισμούς: το Foxwindow για την εξερεύνηση και το Possession Apparel για το σύστημα μάχης. Το Foxwindow είναι μια συγκεκριμένη χειρονομία όπου ο παίκτης κοιτάζει μέσα από το κενό των δαχτύλων του, αποκαλύπτοντας ρωγμές μεταξύ των διαστάσεων που τον μεταφέρουν στο βασίλειο των Yokai.

Η μάχη δεν έχει αυστηρά γραμμική προσέγγιση. Ως Yokai Hunters, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν επιθέσεις κοντινής εμβέλειας, χτυπήματα εξ αποστάσεως, ή τη χρήση προσευχών και μαγικών φυλαχτών. Η τεχνική καινοτομία έγκειται στο Possession Apparel. Όταν ο παίκτης νικά ένα Yokai, μπορεί να συνάψει συμβόλαιο μαζί του και οι δυνάμεις του πνεύματος εκδηλώνονται ως "ένδυμα", μεταβάλλοντας άμεσα την εξωτερική εμφάνιση του χαρακτήρα και ενσωματώνοντας νέες κινήσεις και επιθέσεις στον πυρήνα του combat loop.

Η Unseen έχει αναπτύξει το Kemuri ώστε να ικανοποιεί τόσο τους παίκτες που προτιμούν τη solo δράση, όσο και εκείνους που αναζητούν ομαδικότητα. Στο single-player, το αίσθημα της απομόνωσης απουσιάζει, καθώς συγκεκριμένοι Hunters και πνεύματα συνοδεύουν τον κεντρικό χαρακτήρα.

Στο επίπεδο του multiplayer, το σύστημα υποστηρίζει διαδικτυακή συνεργασία έως τριών ατόμων (online co-op). Ο σχεδιασμός των ομάδων επιβάλλει ασύμμετρους ρόλους κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων: ένας παίκτης αναλαμβάνει την ανακάλυψη του Yokai, ο δεύτερος ελέγχει το πεδίο της μάχης ή καθοδηγεί, και ο τρίτος εκτελεί το τελειωτικό χτύπημα. Σημαντική λεπτομέρεια που καταγράφεται από τους δημιουργούς είναι η οπτική διαφοροποίηση: λόγω της παραφυσικής φύσης του περιβάλλοντος, κάθε παίκτης της ομάδας ενδέχεται να αντιλαμβάνεται τα στοιχεία του κόσμου γύρω του ελαφρώς διαφορετικά, προσδίδοντας ένα ψυχολογικό βάρος στο co-op.

Το Kemuri θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2027 για PC και PS5.