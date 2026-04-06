Κι όμως, το ζαχαροκάλαμο μπορεί να προστατέψει τα δόντια, ειδικά των καρκινοπαθών

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (FOB-USP) ανέπτυξαν τεχνητό σάλιο χρησιμοποιώντας την πρωτεΐνη CANECPI-5, η οποία εξάγεται από το ζαχαροκάλαμο.

Η θεραπεία απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, οι οποίοι συχνά χάνουν τη λειτουργία των σιελογόνων αδένων λόγω των ακτινοθεραπειών.

Η πρωτεΐνη προσδένεται απευθείας στο σμάλτο των δοντιών, δημιουργώντας μια προστατευτική ασπίδα ενάντια στα οξέα και τη βακτηριακή δραστηριότητα.

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα καταγράφεται όταν η CANECPI-5 συνδυάζεται με φθόριο και ξυλιτόλη, μειώνοντας δραστικά την απομετάλλωση.

Το σκεύασμα δοκιμάζεται ήδη με τη μορφή στοματικού διαλύματος, gel και διαλυόμενου φιλμ, ενώ εξετάζεται η χρήση βιταμίνης Ε ως φορέα για ευκολότερη εφαρμογή στο σπίτι.

Η διαχείριση των παρενεργειών της ακτινοθεραπείας παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ογκολογίας. Ειδικά για τους ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, η ακτινοβολία στην περιοχή του στόματος οδηγεί συχνά στην καταστροφή των σιελογόνων αδένων. Αυτή η απώλεια προκαλεί σοβαρή ξηροστομία, στερώντας από τη στοματική κοιλότητα τον φυσικό της αμυντικό μηχανισμό απέναντι στα βακτήρια και τα οξέα. Χωρίς το σάλιο, το οποίο ρυθμίζει το pH και απομακρύνει τα υπολείμματα τροφών, τα δόντια γίνονται εξαιρετικά ευάλωτα στην τερηδόνα και τη φθορά του σμάλτου, ενώ οι ασθενείς βιώνουν πόνο, δυσκολία στην κατάποση και στοματικά έλκη.

Ερευνητές από την Οδοντιατρική Σχολή Bauru του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία ανέπτυξαν μια στοχευμένη λύση βασισμένη στη βιοτεχνολογία. Αξιοποιώντας την πρωτεΐνη CANECPI-5, η οποία προέρχεται από το ζαχαροκάλαμο και τροποποιείται εργαστηριακά, δημιούργησαν ένα προηγμένο τεχνητό σάλιο που ξεπερνά την απλή ενυδάτωση.

Πώς λειτουργεί το τεχνητό σάλιο με την πρωτεΐνη CANECPI-5;

Η πρωτεΐνη CANECPI-5 προσδένεται απευθείας στην επιφάνεια του δοντιού, αξιοποιώντας την έννοια του επίκτητου υμένα. Σχηματίζει άμεσα μια ισχυρή προστατευτική ασπίδα στο σμάλτο, η οποία εμποδίζει τη δράση των βακτηριακών οξέων, επιβραδύνει την απώλεια ασβεστίου και φωσφορικού άλατος (απομετάλλωση) και διατηρεί το μικροβίωμα της στοματικής κοιλότητας σταθερό.

Κύρια τεχνικά σημεία

Μείωση Απομετάλλωσης: Στις in vitro δοκιμές, η καθημερινή εφαρμογή για 1 λεπτό μείωσε σημαντικά τη δομική φθορά του σμάλτου.

Στις in vitro δοκιμές, η καθημερινή εφαρμογή για 1 λεπτό μείωσε σημαντικά τη δομική φθορά του σμάλτου. Ευελιξία Χορήγησης: Η ουσία παραμένει σταθερή είτε εφαρμόζεται ως στοματικό διάλυμα, είτε ως gel, είτε ως λεπτό φιλμ που διαλύεται στη γλώσσα.

Οι μελέτες έδειξαν πως η πρωτεΐνη από μόνη της είναι αποτελεσματική, ωστόσο η πραγματική καινοτομία προκύπτει από τον συνδυασμό της με άλλους γνωστούς οδοντιατρικούς παράγοντες. Όταν η CANECPI-5 εφαρμόζεται ταυτόχρονα με φθόριο και ξυλιτόλη, τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται. Το φθόριο ενισχύει την επαναμετάλλωση της αδαμαντίνης, η ξυλιτόλη μειώνει τα επίπεδα του στρεπτόκοκκου mutans (του κύριου βακτηρίου που ευθύνεται για την τερηδόνα), και η πρωτεΐνη του ζαχαροκάλαμου λειτουργεί ως φυσική «κόλλα» που κρατά αυτά τα στοιχεία πάνω στο δόντι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό το τριπλό σχήμα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ακραίες συνθήκες οξύτητας που επικρατούν στο στόμα ενός ογκολογικού ασθενούς μετά τη σίτιση.

Οι ερευνητές, πάντως, προχωρούν ήδη στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης. Το νέο ερευνητικό project εστιάζει στη σύνδεση της CANECPI-5 με τη βιταμίνη Ε. Η βιταμίνη Ε αναμένεται να λειτουργήσει ως φορέας, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση της πρωτεΐνης και τη μεταφορά της στα βαθύτερα στρώματα της αδαμαντίνης. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει τη δημιουργία προϊόντων που οι ασθενείς θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόνομα στο σπίτι, χωρίς την ανάγκη συνεχούς ιατρικής επίβλεψης για την εφαρμογή του σκευάσματος.