Κίνα και Ρωσία παρουσιάζουν το πρώτο διασυνοριακό τελεφερίκ στον κόσμο

Σύνοψη

Το πρώτο διασυνοριακό τελεφερίκ στον κόσμο θα συνδέει την πόλη Heihe της Κίνας με το Blagoveshchensk της Ρωσίας, καλύπτοντας μια απόσταση 970 μέτρων πάνω από τον φυσικό υδάτινο σύνορο του ποταμού Αμούρ.

Ο βασικός σκελετός του έργου ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2026, ενώ η πλήρης εμπορική λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει πριν από την εκπνοή του τρέχοντος έτους.

Η τεχνική υλοποίηση περιλαμβάνει δύο μεγάλες καμπίνες με χωρητικότητα 110 επιβατών η καθεμία, οι οποίες κινούνται με ταχύτητα 12 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, μειώνοντας τον χρόνο της συνοριακής διέλευσης στα 6 έως 8 λεπτά.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ετήσιο όγκο 2,6 εκατομμυρίων επιβατών ανά κατεύθυνση, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο διασυνοριακό δίκτυο μεταφορών σε συνδυασμό με την υπάρχουσα οδική γέφυρα και τα δρομολόγια των πορθμείων.

Η ανάπτυξη διεθνών υποδομών μεταφοράς προσθέτει ένα νέο, εντυπωσιακό κεφάλαιο στον τομέα της μηχανικής, καθώς η Κίνα και η Ρωσία ολοκλήρωσαν πρόσφατα τον βασικό σκελετό του πρώτου διασυνοριακού τελεφερίκ παγκοσμίως. Το project σχεδιάστηκε με γνώμονα να γεφυρώσει τον ποταμό Αμούρ, γνωστό και ως Χεϊλονγκτζιάνγκ (Heilongjiang) στην κινεζική πλευρά, ενώνοντας άμεσα την κινεζική πόλη Heihe με τη ρωσική πόλη Blagoveshchensk.

Η κατασκευή αυτής της εναέριας αρτηρίας, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2019, πρόκειται να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία πριν από τα τέλη του 2026, επιλύοντας πρακτικά ζητήματα συνοριακής ροής και προσφέροντας έναν εξαιρετικά ταχύ και αξιόπιστο τρόπο μετακίνησης μεταξύ των δύο επικρατειών.

Με τη συνολική εναέρια διαδρομή να εκτείνεται σε οριζόντιο μήκος 970 μέτρων πάνω από τα νερά του ποταμού, το τελεφερίκ ενσωματώνει κορυφαίες μηχανολογικές λύσεις που αποσκοπούν στην ασφαλή και αδιάλειπτη μεταφορά ενός ιδιαίτερα μεγάλου όγκου πολιτών.

Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα που παρέθεσε ο Cao Xinhong, πρόεδρος της εταιρείας Jinlonggang Construction and Development Co. Ltd η οποία ανέλαβε το κινεζικό τμήμα της εργολαβίας, το σύστημα διαθέτει δύο επιβλητικές καμπίνες, καθεμία από τις οποίες είναι ικανή να φιλοξενήσει ταυτόχρονα έως και 110 επιβάτες. Το μέγεθος και ο σχεδιασμός αυτών των καμπινών παραπέμπουν περισσότερο σε σύγχρονα βαγόνια μέσων σταθερής τροχιάς παρά σε συμβατικούς θαλάμους που συναντάμε συνήθως σε χειμερινά θέρετρα, γεγονός που υπογραμμίζει τον αυστηρά αστικό και μαζικό συγκοινωνιακό χαρακτήρα της υποδομής.

Από άποψη ταχύτητας και αποδοτικότητας, οι μηχανισμοί έλξης επιτρέπουν στις καμπίνες να κινούνται με μέγιστη ταχύτητα 12 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, η οποία μεταφράζεται σε περίπου 43 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η εντυπωσιακή για τα δεδομένα των τελεφερίκ ταχύτητα διασφαλίζει ότι η πλήρης διέλευση του ποταμού και η μετάβαση από το έδαφος της μιας χώρας στο έδαφος της άλλης θα απαιτεί μόλις 6 έως 8 λεπτά της ώρας. Ο σχεδιασμός της γραμμής προβλέπει ετήσια ικανότητα μεταφοράς που φτάνει τα 2,6 εκατομμύρια επιβάτες σε μία μόνο κατεύθυνση, νούμερο που καταδεικνύει την ένταση της διασυνοριακής κινητικότητας μεταξύ των δύο περιοχών.

Η λειτουργία του τελεφερίκ δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή προσθήκη στο τοπίο, αλλά τον κεντρικό πυλώνα ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για την ολοκλήρωση των μεταφορών. Ο Zhang Qijun, αναπληρωτής διευθυντής της επιτροπής διαχείρισης του κινεζικού τμήματος της Πιλοτικής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου του Heihe, διευκρίνισε ότι οι δύο συνοριακές πόλεις διατηρούν εδώ και δεκαετίες εξαιρετικά στενούς οικονομικούς, εμπορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Μέχρι σήμερα, η κυκλοφορία βασιζόταν κυρίως στα πορθμεία κατά τους θερινούς μήνες και σε προσωρινές παγωμένες οδούς τον χειμώνα, προτού εγκαινιαστεί το 2022 η πρώτη διασυνοριακή οδική γέφυρα. Η προσθήκη του τελεφερίκ δημιουργεί πλέον ένα πολυτροπικό διασυνοριακό δίκτυο μεταφορών το οποίο περιλαμβάνει χερσαία οδό, πλωτά μέσα και εναέρια σύνδεση, προσφέροντας απαράμιλλη ευελιξία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την επιβατική κίνηση.

Η αρχιτεκτονική των σταθμών στις δύο όχθες είναι εξίσου προηγμένη, καθώς ενσωματώνει πλήρως τις υπηρεσίες τελωνειακού ελέγχου και μετανάστευσης στον ίδιο χώρο. Οι επιβάτες θα ολοκληρώνουν τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες διαβατηριακού ελέγχου απευθείας στους τερματικούς σταθμούς του τελεφερίκ, μειώνοντας δραματικά τον συνολικό χρόνο της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Αυτή η προσέγγιση της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω συντονισμένη ανάπτυξη του τουρισμού και του τοπικού εμπορίου στις παραποτάμιες περιφέρειες.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της επιβατικής κίνησης διαδραματίζει επίσης η διμερής συμφωνία για αμοιβαία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βίζας (visa-free) μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει εντυπωσιακά νούμερα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ροές επιβατών προς τις δύο κατευθύνσεις μέσω του λιμένα του Heihe ξεπέρασαν τις 568.000, σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο άνω του 60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το τελεφερίκ καλείται να απορροφήσει αυτή τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως τουριστικό αξιοθέατο που προσφέρει πανοραμική θέα του ποταμού και των δύο αστικών ιστών.