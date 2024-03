Το πρώτο trailer της επόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, Kinds of Kindness, είναι εδώ, και φαίνεται ότι θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Poor Things.



Η ταινία ανθολογίας περιέχει τρεις ξεχωριστές ιστορίες, με τους ηθοποιούς να παίζουν διαφορετικό ρόλο σε κάθε μία: η πρώτη ακολουθεί έναν άνδρα που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ζωής του, η δεύτερη ακολουθεί έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η σύζυγός του που είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα έχει επιστρέψει και μοιάζει διαφορετικός άνθρωπος και η τρίτη βλέπει μια γυναίκα που αισθάνεται ότι είναι προορισμένη να γίνει ένας θαυμαστός πνευματικός ηγέτης.



Το teaser, το οποίο μπορείτε να δείτε παραπάνω, δεν μας δείχνει πολλά όσον αφορά την πλοκή ή το ποιος παίζει ποιους ρόλους. Αντ' αυτού, βλέπουμε ένα μοντάζ από γρήγορα αποσπάσματα με μουσική επένδυση το "Sweet Dreams" των Eurythmics. Η Margaret Qualley χαστουκίζει τον Jesse Plemons, κάποιος σέρνει ένα πτώμα, η Emma Stone χορεύει, ο Willem Dafoe είναι ασπρόμαυρος κλπ.

Ο Λάνθιμος συνεργάστηκε με τον Ευθύμη Φιλίππου για τη συγγραφή του σεναρίου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στις ταινίες Dogtooth, Alps, The Lobster και The Killing of a Sacred Deer.

Το Kinds of Kindness θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 21 Ιουνίου 2024.