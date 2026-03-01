Κινεζική έρευνα: Βακτήρια και ορυκτά αφαιρούν ραδιενεργό ουράνιο από υδάτινους πόρους

Σύνοψη

Καινοτομία: Ερευνητές από το Southwest University of Science and Technology της Κίνας ανέπτυξαν ένα «αυτοεπιδιορθώσιμο βιο-υβριδικό σύστημα» για τον καθαρισμό υδάτων μολυσμένων με ουράνιο.

Τεχνολογία: Το σύστημα συνδυάζει το βακτήριο Shewanella putrefaciens με ορυκτά θειούχου σιδήρου (FeS) και αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια.

Απόδοση: Σε εργαστηριακές δοκιμές, η συγκεκριμένη μέθοδος κατάφερε να αφαιρέσει το 94% του ουρανίου από το μολυσμένο νερό.

Πλεονέκτημα: Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους που είναι δαπανηρές και χημικά τοξικές, η νέα προσέγγιση είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, ταχύτερη και ικανή για συνεχή λειτουργία λόγω της ιδιότητας αυτοαναγέννησης του υλικού.

Νέο βιο-υβριδικό σύστημα καθαρίζει το 94% του ουρανίου από το νερό με χρήση ηλιακής ενέργειας

Η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και η προστασία των υδάτινων πόρων από βαρέα μέταλλα αποτελούν κεντρικές προκλήσεις για την παγκόσμια βιομηχανική και ενεργειακή υποδομή. Ενώ η πυρηνική ενέργεια θεωρείται κρίσιμη για τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα, το ζήτημα της ρύπανσης από το ουράνιο απαιτεί αυστηρά τεχνολογικές και βιώσιμες λύσεις.

Μια νέα μελέτη παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό βιο-υβριδικό σύστημα, ικανό να δεσμεύει το ουράνιο από το νερό με πρωτοφανή αποτελεσματικότητα.

Η ερευνητική ομάδα από το Southwest University of Science and Technology της Κίνας κατάφερε να συνθέσει ένα «αυτοαναγεννώμενο» σύστημα βακτηρίων-ορυκτών. Η προσέγγιση αυτή γεφυρώνει τη βιολογία με την επιστήμη υλικών, προσφέροντας μια αυτοματοποιημένη, χαμηλού κόστους διαδικασία καθαρισμού που τροφοδοτείται αποκλειστικά από το ηλιακό φως.

Πώς λειτουργεί το βιο-υβριδικό σύστημα για την εξαγωγή ουρανίου;

Το νέο σύστημα βασίζεται στον στενό συνδυασμό του βακτηρίου Shewanella putrefaciens και νανοσωματιδίων ορυκτού θειούχου σιδήρου (FeS). Μέσω της παρατεταμένης ηλιακής ακτινοβολίας, το σύστημα λειτουργεί ως φωτοκαταλύτης, μετατρέποντας το υδατοδιαλυτό και εξαιρετικά τοξικό εξασθενές ουράνιο (U-VI) σε αδιάλυτο τετρασθενές ουράνιο (U-IV). Η διαδικασία είναι αυτοεπιδιορθώσιμη και επιτυγχάνει εντυπωσιακό ποσοστό αφαίρεσης 94% από τα μολυσμένα ύδατα.

Η χημεία της φωτοκατάλυσης και η ικανότητα αυτοαναγέννησης

Ο πυρήνας της ανακάλυψης εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο το βακτήριο και το ορυκτό αλληλεπιδρούν υπό το φως. Τα νανοσωματίδια θειούχου σιδήρου συλλαμβάνουν τα φωτόνια της ηλιακής ακτινοβολίας και παράγουν ηλεκτρόνια. Αυτά τα ηλεκτρόνια, με τη σειρά τους, προκαλούν την αναγωγή των ιόντων του εξασθενούς ουρανίου. Το ουράνιο στη μορφή U(VI) διαλύεται εύκολα στο νερό, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά κινητικό και επικίνδυνο για τα οικοσυστήματα. Μετατρέποντάς το σε U(IV), το στοιχείο στερεοποιείται και καταβυθίζεται, επιτρέποντας την εύκολη φυσική απομάκρυνσή του.

Το στοιχείο, ωστόσο, που διαφοροποιεί αυτή την έρευνα (DOI: 10.1016/j.scib.2025.12.010) από προηγούμενες προσπάθειες φωτοκατάλυσης, είναι η παρουσία του βακτηρίου Shewanella putrefaciens. Συνήθως, οι ανόργανοι φωτοκαταλύτες υποβαθμίζονται γρήγορα κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, καθώς υφίστανται οξείδωση (φωτοδιάβρωση). Εδώ, τα βακτήρια αναλαμβάνουν τον ρόλο του "συντηρητή". Παρέχουν συνεχώς νέα ηλεκτρόνια στα ορυκτά του θειούχου σιδήρου, επιδιορθώνοντας τις όποιες βλάβες προκαλεί η οξείδωση. Η συμβίωση αυτή εξασφαλίζει τη μακροβιότητα και τη σταθερότητα του συστήματος, το οποίο μπορεί να λειτουργεί αδιάκοπα χωρίς την ανάγκη προσθήκης νέων χημικών αντιδραστηρίων.

Το πρόβλημα των υφιστάμενων μεθόδων καθαρισμού

Μέχρι σήμερα, η απομάκρυνση του ουρανίου από το νερό (είτε πρόκειται για νερό ορυχείων είτε για βιομηχανικά απόβλητα) βασιζόταν κυρίως σε μεθόδους προσρόφησης, ιοντοανταλλαγής ή χημικής καταβύθισης. Αυτές οι τεχνικές παρουσιάζουν συγκεκριμένα τεχνικά όρια:

Απαιτούν συνεχή κατανάλωση χημικών ουσιών, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος.



Παράγουν σημαντικό όγκο δευτερογενών, τοξικών αποβλήτων (λάσπη) που απαιτούν ειδική διαχείριση.

Διαθέτουν αργή κινητική απόκριση, καθυστερώντας τον συνολικό καθαρισμό μεγάλων όγκων νερού.

Το νέο βιο-υβριδικό μοντέλο παρακάμπτει αυτές τις δυσκολίες, καθώς χρησιμοποιεί την πλέον άφθονη πηγή ενέργειας (τον ήλιο) και ενεργοποιεί έναν κυκλικό, βιολογικά υποστηριζόμενο μηχανισμό.

Προοπτικές και κλιμάκωση της τεχνολογίας

Τα εργαστηριακά δεδομένα είναι απολύτως σαφή όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Η πρόκληση πλέον μετατοπίζεται στο πεδίο της μηχανικής κλίμακας (scalability). Οι ερευνητές καλούνται να δοκιμάσουν την τεχνολογία σε συνθήκες ανοιχτού περιβάλλοντος, εκτός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος του εργαστηρίου, όπου οι παράμετροι όπως το pH, η θερμοκρασία του νερού, η παρουσία ανταγωνιστικών ιόντων (π.χ. μαγνήσιο, ασβέστιο) και η ηλιακή νέφωση μεταβάλλονται δυναμικά.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός αντιδραστήρων ανοιχτής δεξαμενής που θα φιλοξενούν τέτοιες βιο-υβριδικές αποικίες απαιτεί προσεκτική μελέτη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βακτήρια επιβιώνουν και αναπαράγονται στους επιθυμητούς ρυθμούς κάτω από τη συνεχή ροή μολυσμένων υδάτων. Παρά τις προκλήσεις αυτές, τα ευρήματα της έρευνας προσφέρουν μια απτή απόδειξη λειτουργίας (proof-of-concept) για μια νέα κατηγορία περιβαλλοντικών "εργαλείων" που αξιοποιούν τη νανοτεχνολογία και τη βιολογία ταυτόχρονα.

Η μετάβαση στην πλήρη αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων αναμένεται να μειώσει δραματικά τα κόστη καθαρισμού στις περιοχές εξόρυξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι υδροφόροι ορίζοντες παραμένουν ασφαλείς. Ταυτόχρονα, τα θεωρητικά θεμέλια αυτής της ανακάλυψης μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη στοχευμένη εξαγωγή και άλλων βαρέων ή πολύτιμων μετάλλων από σύνθετα υδατικά μείγματα, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής πολύ πέρα από το συγκεκριμένο ραδιενεργό στοιχείο.

Με τη ματιά του Techgear

Η συγκεκριμένη επιστημονική δημοσίευση αντικατοπτρίζει απόλυτα την τάση της σύγχρονης βιο-μηχανικής: λύσεις που δεν επιβάλλουν ακραίες παρεμβάσεις στο περιβάλλον, αλλά μιμούνται και ενισχύουν φυσικές διαδικασίες. Η χρήση νανοσωματιδίων και βακτηρίων προσφέρει αποδόσεις που με τη συμβατική χημεία θα απαιτούσαν τεράστιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Για την ελληνική αγορά και πραγματικότητα, όπου ευτυχώς δεν υφίσταται βαριά βιομηχανία πυρηνικών σταθμών, η είδηση ίσως φαντάζει μακρινή. Ωστόσο, η αξία βρίσκεται στην υποκείμενη τεχνολογία. Η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, όπου λειτουργούν πυρηνικοί σταθμοί (όπως το Κοζλοντούι στη Βουλγαρία και σύντομα το Άκουγιου στην Τουρκία), καθιστώντας τις τεχνολογίες απορρύπανσης ραδιενεργών υλικών και ανίχνευσης άκρως στρατηγικές.

Επιπροσθέτως, η μεθοδολογία της χρήσης φωτοκαταλυτών που ανανεώνονται μέσω μικροοργανισμών μπορεί, με τις κατάλληλες μετατροπές, να εφαρμοστεί για τον καθαρισμό των τοπικών υδροφόρων οριζόντων από άλλα βαρέα μέταλλα ή αγροχημικά κατάλοιπα, προβλήματα που απασχολούν έντονα την ελληνική περιφέρεια.