Κινεζική τεχνητή νοημοσύνη ανιχνεύει τα μαχητικά F-35 μέσω θερμότητας  με ακρίβεια 90%

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Κινέζοι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ελαφρύ μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να εντοπίσει τις θερμικές υπογραφές των stealth μαχητικών F-22 και F-35.

Οι εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ακρίβεια αναγνώρισης άνω του 90% σε προσομοιωμένους στόχους, διαχωρίζοντας αξιόπιστα την πραγματική θερμότητα του κινητήρα από τα παραπλανητικά αντίμετρα (flares).

Το σύστημα απαιτεί ελάχιστη υπολογιστική ισχύ (edge computing), καθιστώντας δυνατή την άμεση ενσωμάτωσή του στον περιορισμένο χώρο των σύγχρονων πυραύλων αέρος-αέρος.

Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη αφορά άμεσα την Ελλάδα, δεδομένης της επικείμενης ένταξης των μαχητικών F-35 στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας, υποδεικνύοντας την ανάγκη για νέες τακτικές εναέριας μάχης.

Το νέο κινεζικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επιτυγχάνει ακρίβεια 90% στην αναγνώριση των μαχητικών F-35 και F-22 αναλύοντας αποκλειστικά το υπέρυθρο ίχνος τους. Σε αντίθεση με τα ραντάρ, η AI εστιάζει στη θερμότητα των κινητήρων και των επιφανειών, αγνοώντας αποτελεσματικά τις παραπλανητικές θερμοβολίδες (flares), ανοίγοντας το δρόμο για τη χρήση έξυπνων πυραύλων μικρού μεγέθους που δεν βασίζονται στην εκπομπή ραδιοκυμάτων.

Η αρχιτεκτονική των αεροσκαφών πέμπτης γενιάς έχει βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά στη δραστική μείωση του ίχνους ραντάρ (Radar Cross Section), χρησιμοποιώντας ειδικές γεωμετρίες και προηγμένα υλικά απορρόφησης ακτινοβολίας τα οποία καθιστούν τον εντοπισμό τους εξαιρετικά δύσκολο από τα παραδοσιακά αντιαεροπορικά συστήματα.

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού stealth προϋποθέτει ότι ο εχθρός χρησιμοποιεί κυρίως συστήματα ραδιοσυχνοτήτων για τον εγκλωβισμό του στόχου, βασιζόμενος στις επιστροφές των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ωστόσο, η θερμοδυναμική λειτουργία των σύγχρονων κινητήρων αεροσκαφών δεν μπορεί να αποκρυφτεί με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο που αποκρύπτονται τα ραδιοκύματα. Ο πανίσχυρος κινητήρας Pratt & Whitney F135 που εξοπλίζει τα μαχητικά F-35, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες κατασκευαστικής ψύξης των καυσαερίων, εκλύει σημαντικά ποσά θερμότητας. Παράλληλα, η ισχυρή τριβή του αέρα με την άτρακτο στις υψηλές ταχύτητες πτήσης δημιουργεί αναπόφευκτα μια διακριτή θερμική υπογραφή στο υπέρυθρο φάσμα, την οποία τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτροοπτικής αναζήτησης προσπαθούν σταθερά να εκμεταλλευτούν.

Κινέζοι ερευνητές, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής συγγραφέα An Jiangshan, υποστηρίζουν πλέον ότι έχουν κατασκευάσει ένα εξειδικευμένο, ελαφρύ μοντέλο μηχανικής μάθησης το οποίο μπορεί να αναγνωρίσει αξιόπιστα αυτά ακριβώς τα μοναδικά θερμικά ίχνη που παράγουν τα μαχητικά F-22 και F-35.

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται συστηματικά οι τεχνολογικές υπερδυνάμεις προκειμένου να υποβαθμίσουν σημαντικά το στρατηγικό πλεονέκτημα της αορατότητας που διαθέτουν οι αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και των στενών συμμάχων τους.

Διαχωρισμός πραγματικού στόχου από τα αντίμετρα

Ιστορικά, οι πιλότοι πολεμικών αεροσκαφών βασίζονταν στη ρίψη θερμοβολίδων (flares) για να παραπλανήσουν τους παλαιότερης γενιάς υπέρυθρους πυραύλους, οι οποίοι λειτουργούσαν με απλούστερους αισθητήρες αναζητώντας απλώς την πιο έντονη πηγή θερμότητας στο άμεσο περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι έναν τεχνητό αντιπερισπασμό υψηλής θερμοκρασίας. Όμως, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει πλήρως τη λειτουργία των αισθητήρων πρόσκτησης στόχου. Σύμφωνα με τη νέα κινεζική μελέτη, το συγκεκριμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης έχει εκπαιδευτεί εκτενώς στο να αναλύει, να συγκρίνει και να κατανοεί τη συμπεριφορά και τα κινητικά χαρακτηριστικά της εκλυόμενης θερμότητας σε πραγματικό χρόνο.

Το λογισμικό αναγνωρίζει ότι η συνεχής κατανομή της ενέργειας που εκλύεται από τους κινητήρες ενός F-35 διαφέρει θεαματικά από τη σύντομη, ανεξέλεγκτη καύση ενός τυπικού flare, υπολογίζοντας κρίσιμες παραμέτρους όπως η σταθερότητα της εκπομπής, η μορφολογία του συνολικού θερμικού ίχνους και η κινηματική συμπεριφορά του αντικειμένου στο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα αναγνωρίζει την παραμικρή απόκλιση στα υπέρυθρα μοτίβα, εξασφαλίζοντας ότι ο πύραυλος θα συνεχίσει να εστιάζει αποκλειστικά στο πραγματικό αεροσκάφος και δεν θα αποπροσανατολιστεί από τα τεχνητά αμυντικά αντίμετρα. Οι ερευνητές αναφέρουν επισήμως ότι οι εκτενείς εργαστηριακές προσομοιώσεις κατέγραψαν εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας τα οποία υπερβαίνουν το 90%, αποδεικνύοντας τη θεωρητική τουλάχιστον επάρκεια της ψηφιακής μεθόδου.

Edge Computing και μικροσκοπικά συστήματα

Η σημαντικότερη ίσως τεχνική πρόκληση στην ανάπτυξη έξυπνων οπλικών συστημάτων δεν είναι η απλή δημιουργία ενός ικανού αλγορίθμου σε κάποιον σταθερό υπερυπολογιστή, αλλά η δυνατότητα απρόσκοπτης εκτέλεσης του στο ενσωματωμένο hardware ενός μικρού βλήματος. Ένας πύραυλος αέρος-αέρος αντιμετωπίζει εξαιρετικά αυστηρούς κατασκευαστικούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τον διαθέσιμο χώρο, την ενεργειακή κατανάλωση και την τοπική υπολογιστική ισχύ, καθιστώντας απαγορευτική τη χρήση παραδοσιακών, βαρέων νευρωνικών δικτύων.

Για την οριστική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι ερευνητές εστίασαν εξαρχής στη δημιουργία ενός "lightweight" (ελαφρού) μοντέλου μηχανικής μάθησης. Τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι αυστηρά σχεδιασμένα για να διατηρούν ισχυρές δυνατότητες εξαγωγής συμπερασμάτων χωρίς να απαιτούν τους τεράστιους υπολογιστικούς πόρους των τυπικών συστημάτων AI, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές edge computing απευθείας πάνω στον ίδιο τον αισθητήρα του πυραύλου. Ο An Jiangshan επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι τα ελαφριά μοντέλα αναγνώρισης πρόκειται να γνωρίσουν ευρεία αποδοχή στους μελλοντικούς πυραύλους αναχαίτισης, καθώς παρέχουν την απαραίτητη ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων που απαιτείται για εμπλοκές σε υπερηχητικές ταχύτητες, διατηρώντας ταυτόχρονα το συνολικό βάρος και την πολυπλοκότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η αεροδυναμική απόδοση και η ωφέλιμη εμβέλεια του βλήματος.

Η μετάβαση στις πραγματικές συνθήκες μάχης

Παρά τα αξιοσημείωτα ποσοστά επιτυχίας στο αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον του εργαστηρίου, η επιχειρησιακή ικανότητα του κινεζικού συστήματος παραμένει ακόμα ανεπιβεβαίωτη. Οι εικονικές δοκιμές αδυνατούν συχνά να αποτυπώσουν το πλήρες εύρος των παραμέτρων που συνθέτουν μια αληθινή εμπλοκή, καθώς οι πραγματικές συνθήκες μάχης εισάγουν πολυάριθμες και απρόβλεπτες περιβαλλοντικές μεταβλητές.

Σε ρεαλιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, ένα μαχητικό αεροσκάφος παράγει συνεχώς μεταβαλλόμενα θερμικά μοτίβα τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τη δεδομένη ταχύτητα πτήσης, το ακριβές υψόμετρο, τις απότομες και βίαιες μανούβρες αποφυγής, τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες, αλλά και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος υποβάθρου, όπως ο καθαρός ουρανός, η νέφωση ή το έδαφος. Επιπλέον, οι σύγχρονες αεροπορικές επιχειρήσεις διεξάγονται υπό την ασφυκτική πίεση έντονων ηλεκτρονικών παρεμβολών, προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και συνεργατικών τακτικών από την πλευρά του αμυνόμενου αεροσκάφους. Αυτά τα εξαιρετικά πολύπλοκα στοιχεία προκαλούν δυσκολίες στα λογισμικά κατά τη μετάβαση τους από τις προσομοιώσεις στο αληθινό πεδίο, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το κατά πόσο ο ελαφρύς αλγόριθμος μπορεί να διατηρήσει την απόλυτη ακρίβειά του όταν κληθεί να επεξεργαστεί τεράστιο όγκο «θορυβώδους» οπτικής πληροφορίας υπό ακραία πίεση χρόνου.