LG: Έλαβε πάνω από 140 CES Awards και τιμητικές διακρίσεις σε διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες

Η LG ‘αποχώρησε’ από την CES 2019 με περισσότερα από 140 βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, με πιο ιδιαίτερο το Best of CES Award από το Engadget στην κατηγορία των τηλεοράσεων (το επίσημο πρόγραμμα απονομής της CES 2019) για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αυτή τη φορά για την επαναστατική LG SIGNATURE OLED TV R (μοντέλο 65R9) - μια τυλισσόμενη OLED τηλεόραση 65 ιντσών. Το LG Soundbar (μοντέλο SL9YG) και το LG V40ThinQ smartphone τιμήθηκαν επίσης από την Ένωση Καταναλωτικών Τεχνολογιών (Consumer Technology Association-CTA) με τα βραβεία CES Best of Innovation στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Η LG κέρδισε κορυφαία βραβεία από τα Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Reviewed.com, Techlicious και άλλα, καθώς και 17 βραβεία CES Innovation από την Ένωση Καταναλωτικών Τεχνολογιών για οικιακές συσκευές, προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας και κινητής τηλεφωνίας.

Η LG SIGNATURE OLED TV R - η πρώτη παγκοσμίως τυλισσόμενη τηλεόραση– έκλεψε τις εντυπώσεις στη φετινή έκθεση, λαμβάνοντας περισσότερα από 70 βραβεία και διακρίσεις από ένα ευρύ φάσμα αναγνωρισμένων Εκδόσεων τεχνολογίας. Η σειρά LG grams 2019 των εξαιρετικά ελαφριών φορητών υπολογιστών υπενθύμισε ότι η LG είναι μία υπολογίσιμη δύναμη μέσα στο 2019 με σημαντικά βραβεία από Μέσα όπως το Reviewed.com, το Trusted Reviews και το Techlicious.

Τα κορυφαία βραβεία που κέρδισε η LG στην CES 2019 περιλαμβάνουν:

LG SIGNATURE OLED TV R : Engadget: Best of CES, PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Editor’s Choice Award, SlashGear: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom’s Guide: Best in Show 2019, TechRadar: The Best Tech at the Show, Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year, CES 2019 Innovation Award: Honoree

: Engadget: Best of CES, PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Editor’s Choice Award, SlashGear: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom’s Guide: Best in Show 2019, TechRadar: The Best Tech at the Show, Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year, CES 2019 Innovation Award: Honoree LG 88-inch OLED 8K TV : CES 2019 Innovation Award: Honoree, Mashable: Best Tech of CES 2019, Digital Trends: Best TVs of CES 2019

: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Mashable: Best Tech of CES 2019, Digital Trends: Best TVs of CES 2019 LG gram 17 : Reviewed.com: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES, CES 2019 Innovation Award: Honoree

: Reviewed.com: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES, CES 2019 Innovation Award: Honoree LG gram 2-in-1 : Trusted Reviews: Best of CES

: Trusted Reviews: Best of CES LG Soundbar (SL9YG) : CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation, HD Guru: Best of CES

: CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation, HD Guru: Best of CES LG HomeBrew : CES 2019 Innovation Award: Honoree, Trusted Review: Best of CES 2019

: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Trusted Review: Best of CES 2019 LG Styler : CES 2019 Innovation Award: Honoree, Dealerscope: 2019 IMPACT Awards

: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Dealerscope: 2019 IMPACT Awards LG V40 ThinQ: CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation

