LG V40 ThinQ: Επίσημα με οθόνη 6.4'' QHD+, Snapdragon 845, τριπλή κάμερα πίσω, διπλή κάμερα μπροστά [Videos]

Άλλες νέες λειτουργίες είναι τα Cine Shot, 3D Light Effect, Makeup Pro, Custom Backdrop, My Avatar και AR Emoji. Το Cine Shot διευκολύνει ιδιαίτερα τους χρήστες που αρέσκονται στις κινούμενες εικόνες, αρκεί να τραβήξουν ένα σύντομο video με οποιαδήποτε από τις τρεις κάμερες στο πίσω μέρος και στη συνέχεια να "ζωγραφίσουν" την περιοχή που θέλουν να αποκτήσει κίνηση με το δάκτυλο τους. Το 3D Light Effect προσδίδει επαγγελματικό φωτισμό στις λήψεις, το Makeup Pro διορθώνει τις ατέλειες των selfies και το Custom Backdrop σου αλλάζει το φόντο. Για όσους παίζουν με την επαυξημένη πραγματικότητα, τα My Avatar και AR Emoji είναι ιδανικά για να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά emojis είτε με το πρόσωπο τους, είτε με κάποιον από τους έτοιμους χαρακτήρες.

