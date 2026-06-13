Logitech Mobi Fold: Αναδιπλούμενο ποντίκι τσέπης με... ΑΙ και αυτονομία 30 ημερών

Σύνοψη

Η Logitech παρουσίασε το Mobi Fold, ένα νέο compact αναδιπλούμενο ποντίκι μεγέθους τσέπης.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του μειώνει τη μυϊκή καταπόνηση κατά 22% συγκριτικά με τα τυπικά trackpad των φορητών υπολογιστών.

Προσφέρει κορυφαία αυτονομία 30 ημερών, ενώ μια φόρτιση διάρκειας 1 λεπτού εξασφαλίζει 22 ώρες χρήσης.

Υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth με έως τρεις συσκευές και λειτουργίες αθόρυβων κλικ (quiet-clicks).

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο μοντέλο AI για αποτροπή κατά λάθος κλικ κατά την αναδίπλωση.

Κυκλοφορεί με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 84,99 ευρώ, με διαθέσιμη και ειδική έκδοση για επιχειρήσεις (Mobi Fold for Business).

Η εργασία των σύγχρονων επαγγελματιών δεν περιορίζεται πλέον στα όρια ενός σταθερού γραφείου. Οι μετακινήσεις απαιτούν ευελιξία, ωστόσο η πλειοψηφία των χρηστών αντιμετωπίζει πρακτικά προβλήματα με τον εξοπλισμό της. Σύμφωνα με έρευνα της Logitech, ενώ το 72% των επαγγελματιών διαθέτει ποντίκι, μόλις το 26% το χρησιμοποιεί πραγματικά κατά την εργασία του σε δημόσιους χώρους. Το βασικό εμπόδιο δεν εντοπίζεται στην έλλειψη επιθυμίας για εργονομία, αλλά στον όγκο των παραδοσιακών περιφερειακών συσκευών που δυσκολεύουν τη μεταφορά. Αυτό το πρόβλημα αναγκάζει πολλούς να βασίζονται αποκλειστικά στα trackpads, γεγονός που επιβραδύνει τη ροή των εργασιών.

Για την αντιμετώπιση αυτής της συνθήκης, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα τα νέα Mobi Fold και Mobi Fold for Business. Όπως επισημαίνει ο Joseph Mingori, VP και Γενικός Διευθυντής της Logitech, οι χρήστες δεν χρησιμοποιούσαν τα ποντίκια τους λόγω της ταλαιπωρίας στη μεταφορά και το νέο αυτό περιφερειακό έρχεται να γεφυρώσει τη μετάβαση μεταξύ σταθερού γραφείου και τηλεργασίας.

Καινοτόμος σχεδιασμός και εργονομία

Το Mobi Fold αποτελεί το πρώτο αναδιπλούμενο ποντίκι της Logitech με έναν μοναδικό μηχανισμό που του επιτρέπει να μετατρέπεται από συσκευή μεγέθους τσέπης σε ένα πλήρως λειτουργικό ποντίκι με μία μόνο κίνηση. Η αναδίπλωση του μειώνει το μέγεθός του σχεδόν στο μισό, κάτι που εκτός από την πρακτικότητα προσφέρει αποδεδειγμένα εργονομικά οφέλη, μειώνοντας τη μυϊκή καταπόνηση του χρήστη κατά 22% σε σύγκριση με τη χρήση του trackpad ενός laptop.

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της και απενεργοποιείται κατά την αναδίπλωση, εξοικονομώντας ενέργεια, ενώ προστατεύεται από ένα ενσωματωμένο μοντέλο AI το οποίο αποτρέπει τυχόν κατά λάθος κλικ την ώρα που ο χρήστης διπλώνει τη συσκευή. Η αντοχή του είναι εξασφαλισμένη για συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια ταξιδιών, καθώς διαθέτει περίβλημα σιλικόνης που ανθίσταται στη σκόνη, έχει περάσει δοκιμές πτώσεων, και ο εσωτερικός του μεντεσές έχει κατασκευαστεί για να αντέχει 15 χρόνια καθημερινής χρήσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και παραγωγικότητα

Για τους χρήστες που απαιτούν απόλυτη ακρίβεια, το Mobi Fold ενσωματώνει την τεχνολογία Adaptive Touch Scrolling, η οποία διευκολύνει τόσο την πλοήγηση γραμμή προς γραμμή σε υπολογιστικά φύλλα όσο και τη γρήγορη κύλιση σε εκτενή έγγραφα. Μέσω της εφαρμογής Logi Options+, οι απαιτητικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παραμετροποιήσουν τα δύο προσαρμόσιμα πλήκτρα αφής. Σε αυτά μπορούν να ανατεθούν συντομεύσεις, όπως η άμεση λήψη screenshots ή η γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.

Το ποντίκι συνδέεται ταυτόχρονα με έως και τρεις διαφορετικές συσκευές μέσω Bluetooth, υποστηρίζοντας την άμεση εναλλαγή μεταξύ τους. Είναι πλήρως συμβατό με πολλαπλά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS και Linux. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη συσκευή εισαγωγής (input device) της Logitech που φέρει πιστοποίηση Fast Pair, εξασφαλίζοντας ακαριαία σύνδεση με συμβατές συσκευές Google.

Για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε κοινόχρηστους χώρους όπως καφετέριες ή βιβλιοθήκες, οι διακόπτες αθόρυβων κλικ εξασφαλίζουν την απόλυτη συγκέντρωση χωρίς να ενοχλούνται οι παρευρισκόμενοι. Στον τομέα της αυτονομίας, τα νούμερα εντυπωσιάζουν, αφού μια ταχύτατη φόρτιση διάρκειας μόλις ενός λεπτού αρκεί για 22 ώρες λειτουργίας, ενώ μια πλήρης φόρτιση διαρκεί έως και 30 ημέρες.

Mobi Fold for Business και βιωσιμότητα

Για το αυστηρό εταιρικό περιβάλλον, η Logitech προσφέρει την έκδοση Mobi Fold for Business. Η συγκεκριμένη παραλλαγή συνοδεύεται από τον δέκτη Logi Bolt USB-C, ο οποίος εξασφαλίζει απόλυτα σταθερή και ασφαλή ασύρματη σύνδεση. Παράλληλα, περιλαμβάνει περιορισμένη εγγύηση υλικού δύο ετών και υποστηρίζει την πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης Logitech Sync, ένα κρίσιμο εργαλείο για τα τμήματα IT των επιχειρήσεων.

Σχεδιαστικά, η εταιρεία έχει δώσει μεγάλη έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η συσκευή χρησιμοποιεί πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό (PCR), το οποίο φτάνει έως και το 36% στην έκδοση Graphite, ενώ οι μαγνήτες της είναι κατασκευασμένοι κατά 100% από ανακυκλωμένα μέταλλα σπάνιων γαιών.

Η συσκευή θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως σε τρεις αποχρώσεις: Graphite (Γραφίτης), Lilac (Λιλά) και Off-White (Υπόλευκο) με προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 84,99 ευρώ.