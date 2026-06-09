macOS 27: Νέες διαστάσεις για το iPhone Mirroring και ένδειξη για το αναδιπλούμενο iPhone

Σύνοψη

Το macOS 27 (Golden Gate) επιτρέπει την αλλαγή του aspect ratio στο παράθυρο του iPhone Mirroring , ξεφεύγοντας από την αυστηρή κάθετη διάταξη των προηγούμενων εκδόσεων.

επιτρέπει την αλλαγή του aspect ratio στο παράθυρο του , ξεφεύγοντας από την αυστηρή κάθετη διάταξη των προηγούμενων εκδόσεων. Το σύστημα προσαρμόζεται σε προκαθορισμένες αναλογίες και ενεργοποιεί αυτόματα το iPad layout για τις συμβατές εφαρμογές του iOS 27, όταν αυτό είναι διαθέσιμο.

για τις συμβατές εφαρμογές του iOS 27, όταν αυτό είναι διαθέσιμο. Στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής μέσω του Mac προστίθεται πλέον και το Control Center , πέρα από την Αρχική Οθόνη και το App Switcher.

, πέρα από την Αρχική Οθόνη και το App Switcher. Ο κώδικας του iOS 27 ενσωματώνει νέα frameworks (όπως "foldState" και "angleDegrees") που επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη του επερχόμενου αναδιπλούμενο iPhone .

. Οι προγραμματιστές αποκτούν νέα εργαλεία στο Xcode για τον σχεδιασμό εφαρμογών που προσαρμόζονται δυναμικά σε πολλαπλά μεγέθη και αναλογίες οθονών.

Το συνέδριο WWDC 2026 της Apple επιβεβαίωσε τη στροφή της εταιρείας προς ένα πιο ευέλικτο οικοσύστημα λογισμικού, με το macOS 27 Golden Gate να φέρνει μια από τις πιο ουσιαστικές αναβαθμίσεις διαλειτουργικότητας των τελευταίων ετών. Το iPhone Mirroring, το οποίο μέχρι πρότινος αποτελούσε μια στατική, αυστηρά κάθετη προβολή της οθόνης του κινητού στην επιφάνεια εργασίας του Mac, αποκτά πλέον δυναμική συμπεριφορά. Η παρουσίαση "Platforms State of the Union" κατέστησε σαφές ότι οι εφαρμογές του iOS δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως λογισμικό κλειδωμένο σε συγκεκριμένες διαστάσεις hardware, αλλά ως ευέλικτες οντότητες που προσαρμόζονται στο εκάστοτε περιβάλλον προβολής.

Τι αλλάζει στο iPhone Mirroring με το macOS 27

Το macOS 27 επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν το μέγεθος και την αναλογία διαστάσεων (aspect ratio) του παραθύρου στο iPhone Mirroring. Η προσαρμογή κλειδώνει σε συγκεκριμένες αναλογίες, προβάλλοντας αυτόματα το iPad layout των εφαρμογών του iOS 27 όταν αυτό είναι διαθέσιμο, καταργώντας τον περιορισμό της σταθερής κάθετης προβολής και βελτιώνοντας ριζικά το multitasking στο Mac.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αναβάθμισης:

Δυναμικά Aspect Ratios: Κατάργηση της μίας και μοναδικής κάθετης αναλογίας (π.χ. 19.5:9).

Κατάργηση της μίας και μοναδικής κάθετης αναλογίας (π.χ. 19.5:9). Αυτόματη μετάβαση διάταξης: Το UI της εφαρμογής μεταβάλλεται σε περιβάλλον iPad μόλις το πλάτος του παραθύρου ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο.

Το UI της εφαρμογής μεταβάλλεται σε περιβάλλον iPad μόλις το πλάτος του παραθύρου ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο. Συμβατότητα: Η λειτουργία απαιτεί εφαρμογές χτισμένες με το νέο SDK του iOS 27.

Η λειτουργία απαιτεί εφαρμογές χτισμένες με το νέο SDK του iOS 27. Πρόσβαση στο Control Center: Πλήρης έλεγχος των συντομεύσεων συστήματος (Wi-Fi, Bluetooth, φωτεινότητα) απευθείας από το Mac.

Η μηχανική της προσαρμογής και το iPad Layout

Από την αρχική κυκλοφορία του iPhone Mirroring, το μεγαλύτερο παράπονο των χρηστών αφορούσε τον αυστηρό περιορισμό των διαστάσεων. Ένας επαγγελματίας που εργαζόταν σε μια μεγάλη οθόνη Mac Studio ή σε ένα MacBook Pro 16 ιντσών, έπρεπε να περιοριστεί σε μια μικρή, κάθετη λωρίδα οθόνης. Η Apple έλυσε αυτό το πρόβλημα χωρίς να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο στους χρήστες. Αντί για συνεχή, ελεύθερη αυξομείωση (free-form resizing) που συχνά οδηγεί σε παραμόρφωση των γραφικών στοιχείων (UI artifacts), το macOS 27 υιοθετεί ένα σύστημα "snap-to-ratio".

Το παράθυρο προσαρμόζεται (snapping) στις κοντινότερες υποστηριζόμενες αναλογίες διαστάσεων. Όταν ο χρήστης επιλέγει μια πιο τετράγωνη ή οριζόντια διάταξη, το σύστημα δεν μεγεθύνει απλώς τα στοιχεία της οθόνης του iPhone, αλλά καλεί τον κώδικα της εφαρμογής να αναγνωρίσει τον διαθέσιμο χώρο και, εφόσον ο προγραμματιστής έχει συμπεριλάβει την αντίστοιχη έκδοση, προβάλλει αυτόματα τη διάταξη του iPad. Αυτή η τεχνική προσέγγιση εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο εκμεταλλεύεται τον διαθέσιμο χώρο με προσθήκη επιπλέον στηλών, μενού πλοήγησης (sidebars) και βελτιστοποιημένη τυπογραφία, προσφέροντας μια απρόσκοπτη desktop-class εμπειρία.

Προσθήκη του Control Center στο οικοσύστημα του Mac

Η παραγωγικότητα αυξάνεται περαιτέρω με την ενσωμάτωση του Control Center μέσα στο περιβάλλον του iPhone Mirroring. Στις προηγούμενες εκδόσεις, οι χρήστες είχαν πρόσβαση μόνο στην Αρχική Οθόνη (Home Screen), στην εναλλαγή εφαρμογών (App Switcher) και στο Spotlight. Η απουσία του Control Center σήμαινε ότι βασικές ρυθμίσεις του κινητού απαιτούσαν φυσική αλληλεπίδραση με τη συσκευή.

Με το macOS 27, η αλληλεπίδραση είναι πλέον ολοκληρωτική. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει το Do Not Disturb στο κινητό, να αλλάξει το δίκτυο Wi-Fi της συσκευής ή να ελέγξει την αναπαραγωγή πολυμέσων μιας iOS εφαρμογής, κατευθείαν από το trackpad ή το ποντίκι του Mac. Η προσθήκη αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της Apple να επιτρέψει στα iPhone να παραμένουν κλειδωμένα και εκτός οπτικού πεδίου (π.χ. μέσα σε μια τσάντα ή σε έναν ασύρματο φορτιστή) για ολόκληρη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.

Η πραγματική στόχευση: Η προετοιμασία για το αναδιπλούμενο iPhone

Οι αλλαγές στο λογισμικό σπάνια συμβαίνουν χωρίς συγκεκριμένη hardware κατεύθυνση, και η ώθηση της Apple προς τα "δυναμικά μεγέθη και αναλογίες διαστάσεων" αποτελεί τον ισχυρότερο δείκτη για το μέλλον. Ο κώδικας του iOS 27 επιβεβαιώνει αυτό που η βιομηχανία αναλύει εδώ και μήνες, δηλαδή την έλευση του πολυαναμενόμενου αναδιπλούμενου iPhone.

Συγκεκριμένα, τα frameworks του λειτουργικού περιέχουν πλέον μεταβλητές όπως "foldState" και "angleDegrees", ενώ ένα νέο κλειδί στο σύστημα επιστρέφει τον "συνολικό αριθμό των ενσωματωμένων οθονών" μιας συσκευής. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το λειτουργικό σύστημα προετοιμάζεται να διαχειριστεί συσκευές που αλλάζουν σχήμα, αναλογία και μέγεθος οθόνης σε πραγματικό χρόνο.

Η οδηγία της Apple προς τους προγραμματιστές να εγκαταλείψουν τις σταθερές αναλογίες στο Xcode δεν αφορά μόνο την άνεση όσων χρησιμοποιούν το iPhone Mirroring, αλλά είναι ένα προαπαιτούμενο βήμα προκειμένου το οικοσύστημα των εφαρμογών να είναι έτοιμο και δοκιμασμένο για το iPhone Fold (ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται επίσημα).

Για να υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση, η Apple ενσωμάτωσε στον προσομοιωτή του Xcode έναν νέο μηχανισμό δοκιμών μεγέθους. Οι προγραμματιστές μπορούν πλέον να ελέγχουν τις εφαρμογές τους σε ένα τεράστιο φάσμα διαστάσεων και αναλογιών, εξασφαλίζοντας ότι η μετάβαση από το iPhone layout στο iPad layout (ή στο layout της εξωτερικής οθόνης ενός foldable) γίνεται χωρίς σφάλματα στη μνήμη ή "σπασίματα" στα UI elements. Όσοι μεταγλωττίζουν τις εφαρμογές τους με το τελευταίο SDK του iOS 27 μπαίνουν αυτόματα σε αυτή την ευέλικτη κατηγορία.