Mafia: The Old Country - Πρώτο gameplay trailer για το Man of Honor expansion

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη του πολυαγαπημένου Mafia: The Old Country συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς από την ομάδα της Hangar 13, η οποία μόλις έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο gameplay υλικό για το επερχόμενο expansion που φέρει τον τίτλο Man of Honor.

Με επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας την 14η Αυγούστου 2026, το νέο expansion καλεί τους παίκτες να επιστρέψουν στα επικίνδυνα, αλλά πανέμορφα, τοπία της Σικελίας, προσφέροντας έναν συνδυασμό φρέσκου αφηγηματικού περιεχομένου και διευρυμένων δραστηριοτήτων στο γνώριμο Free Ride mode. Ο Design Director του στούντιο, Josh Zammit, ανέλαβε να παρουσιάσει λεπτομερώς τις βασικές προσθήκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το νέο περιεχόμενο θα δοκιμάσει τις ικανότητες ακόμα και των πιο έμπειρων παικτών του τίτλου.

Η συγκεκριμένη προσθήκη στο οικοσύστημα του Mafia στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο παρελθόν της Σικελίας και τη μετέπειτα εγκληματική αυτοκρατορία που γνωρίσαμε στην Αμερική, επεκτείνοντας τον μύθο χαρακτήρων που καθόρισαν την πορεία της σειράς μέσα από προσεκτικά δομημένα αφηγηματικά νήματα.

Ο κεντρικός άξονας του Man of Honor περιστρέφεται γύρω από την παρουσίαση δύο νέων story chapters, τα οποία τοποθετούνται χρονικά στις πρώιμες μέρες της θητείας του Enzo Favara στην εγκληματική οικογένεια των Torrisi. Αυτό που αναμένεται να ενθουσιάσει τους μακροχρόνιους θαυμαστές του franchise είναι η συνεργασία του Enzo με τον εμβληματικό Ennio Salieri, προκειμένου να τακτοποιήσουν παλιούς λογαριασμούς και να εδραιώσουν την κυριαρχία τους. Οι φίλοι της σειράς γνωρίζουν εξαιρετικά καλά τον Salieri από τον κεντρικό του ρόλο ως Don της δικής του μαφιόζικης οικογένειας στην πόλη του Lost Heaven, δηλαδή στο σκηνικό όπου διαδραματίζονται το πρωτότυπο Mafia και το εξαιρετικό Mafia: Definitive Edition.

Πέρα από τα δύο story chapters, η απόκτηση του Man of Honor ξεκλειδώνει μια πληθώρα αποκλειστικών αποστολών και εξαιρετικά απαιτητικών προκλήσεων που προστίθενται απευθείας στο Free Ride mode του παιχνιδιού. Για όσους δεν έχουν αφιερώσει αρκετό χρόνο στο Mafia: The Old Country, το Free Ride mode επιτρέπει την ελεύθερη εξερεύνηση της σικελικής υπαίθρου με τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παίκτη, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ενασχόλησης με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες που διαχωρίζονται από την κύρια πλοκή, όπως ένοπλες συγκρούσεις, μυστικές αποστολές stealth και διάφορους τύπους αγώνων ταχύτητας.

Στο νέο περιεχόμενο, ο ίδιος ο Salieri αναλαμβάνει τις νέες αναθέσεις, έχοντας μετατρέψει μια αποθήκη στην περιοχή Porto Almaro σε αρχηγείο, από όπου σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του και συντονίζει τη διακίνηση κλεμμένων εμπορευμάτων. Επισκεπτόμενοι το κρησφύγετο του Salieri, οι παίκτες μπορούν να αναλάβουν δύο διακριτούς τύπους συμβολαίων, τα Challenges και τα Jobs.

Τα νέα Challenges ακολουθούν μια παρόμοια δομή με εκείνα που υπάρχουν ήδη στο βασικό παιχνίδι, ωστόσο η δυσκολία τους είναι ραγδαία αυξημένη, δημιουργώντας καταστάσεις που θα δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά και την τακτική προσέγγιση των πιο βετεράνων παικτών. Από την άλλη πλευρά, τα Jobs εισάγουν εντελώς νέους τύπους αποστολών που απαιτούν τον εντοπισμό συγκεκριμένων στόχων και την εξουδετέρωση οποιουδήποτε εμποδίου βρεθεί στον δρόμο του παίκτη. Είτε πρόκειται για την αναζήτηση κρυμμένων αποθεμάτων πολύτιμων λαφύρων, είτε για τη ρυμούλκηση πολυτελών οχημάτων πίσω στη βάση, είτε για την προσεκτική παράδοση κλεμμένων φορτηγών που είναι φορτωμένα με εύθραυστα αγαθά, η επιτυχής ολοκλήρωση των αποστολών ανταμείβει τον Enzo με πλούσια ποσά Dinari.

Τα άφθονα Dinari που συγκεντρώνονται από τις παράνομες δραστηριότητες μπορούν να επενδυθούν έξυπνα για την προσθήκη νέων ενδυμασιών, Charms, όπλων, οχημάτων, καθώς και αλόγων, τα οποία παραμένουν απολύτως αποκλειστικά στο expansion. Όπως διακρίνεται ξεκάθαρα στο gameplay βίντεο, ο σχεδιασμός των μοναδικών όπλων προσφέρει ελευθερία στην ομάδα ανάπτυξης να πειραματιστεί με μηχανισμούς που ξεφεύγουν ελαφρώς από τα αυστηρά όρια του ιστορικού ρεαλισμού της περιόδου, στοχεύοντας πρωτίστως στη μεγιστοποίηση της διασκέδασης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο μαχαίρι ρίψης Rimbalzu, το οποίο έχει την ικανότητα να αναπηδά μετά την πρώτη κρούση και να χτυπά έναν δεύτερο στόχο, επιτρέποντας την αθόρυβη και ταχύτατη εξουδετέρωση πολλαπλών εχθρών μέσα από τις σκιές.

Παράλληλα με τον εξοπλισμό, η περιήγηση στην περιοχή Valle Dorata συνοδεύεται πλέον από πολλαπλές προαιρετικές δραστηριότητες που ενισχύουν το αίσθημα της ανακάλυψης. Οι παίκτες καλούνται να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για τα συλλεκτικά Wanted Posters, τα οποία συνεχίζουν τη διασκεδαστική παράδοση της σειράς φιλοξενώντας φωτογραφίες των μελών της ομάδας ανάπτυξης ντυμένων με ρούχα της εποχής. Επιπροσθέτως, η προσθήκη νέων Stunt Jumps προσφέρει την ευκαιρία για εντυπωσιακά άλματα με τα οχήματα των αρχών του 20ού αιώνα, ενώ η στοχευμένη καταστροφή φορτηγών παράδοσης που μεταφέρουν θείο αποτελεί το ιδανικό χτύπημα ενάντια στους αντιπάλους που τόλμησαν να προδώσουν τον Salieri στο παρελθόν.