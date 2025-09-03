Marvel Zombies: Οι Avengers εναντίον του ζόμπι Thanos στο επίσημο trailer

Η Marvel Studios μπορεί να έχει επιβραδύνει τον ρυθμό κυκλοφοριών της τον τελευταίο καιρό, ωστόσο ο Σεπτέμβριος φέρνει μία από τις πιο ανατρεπτικές παραγωγές της: τη μίνι σειρά Marvel Zombies. Το στούντιο μόλις έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ, προετοιμάζοντας το κοινό για μια σκοτεινή αλλά συναρπαστική ιστορία, εμπνευσμένη από τη σειρά κόμικς της Marvel και παράλληλα spin-off του επεισοδίου του 2021 από το What If...? που παρουσίασε αρκετούς Avengers σε ζόμπι εκδοχή. Η σειρά εντάσσεται στη Φάση Έξι του Marvel Cinematic Universe.

Το Marvel Zombies είναι μια limited σειρά που αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας απεγνωσμένων επιζώντων που ανακαλύπτουν το κλειδί για να βάλουν τέλος στην πανδημία των υπερηρώων-ζόμπι. Για να το πετύχουν, θα χρειαστεί να διασχίσουν έναν δυστοπικό κόσμο, ρισκάροντας τα πάντα για να σώσουν τη Γη.



Η σειρά αναμένεται να συνδυάσει στοιχεία τρόμου και δράσης, αξιοποιώντας την απρόβλεπτη φύση των χαρακτήρων-ζόμπι, ενώ παράλληλα θα προσφέρει νέες διαστάσεις στις γνωστές φιγούρες του MCU. Η ιδέα ότι οι πιο ισχυροί ήρωες της Marvel μετατρέπονται σε ασταμάτητους εχθρούς δημιουργεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και σκοτεινές αφηγήσεις της εταιρείας.

Η Marvel έχει εξασφαλίσει ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών που επιστρέφουν για να δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες που έχουν ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Awkwafina ως Katy Chen, David Harbour ως Alexei Shostakov/Red Guardian, Simu Liu ως Shang-Chi, Elizabeth Olsen ως Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Randall Park ως Jimmy Woo, Florence Pugh ως Yelena Belova, Hailee Steinfeld ως Kate Bishop, Dominique Thorne ως Riri Williams/Iron Heart, Iman Vellani ως Kamala Khan/Ms. Marvel, Paul Rudd ως Scott Lang/Ant-Man, Tessa Thompson ως Valkyrie, Wyatt Russell ως John Walker/US Agent και Todd Williams ως Eric Brooks/Blade.

Το all-star καστ δείχνει τις προθέσεις της Marvel να δώσει στη σειρά βαρύτητα και ποιότητα αντάξια των κινηματογραφικών παραγωγών. Παράλληλα, η χρήση των αυθεντικών φωνών ενισχύει τη σύνδεση με το κύριο κινηματογραφικό σύμπαν, κάνοντας τη σειρά ένα οργανικό κομμάτι της αφήγησης του MCU.

Το Marvel Zombies κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 αποκλειστικά στο Disney+.