Mega Man: Dual Override - Ανακοινώθηκε επίσημα, έρχεται το 2027

Σύνοψη

Η Capcom επιστρέφει το 2027 με το 12ο βασικό κεφάλαιο της σειράς, υποστηρίζοντας όλες τις σύγχρονες κονσόλες και τα PCs.

Στο επίκεντρο του gameplay βρίσκονται οι νέοι μηχανισμοί προσέγγισης Override και Custom Chips, ενώ για πρώτη φορά προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του Mega Man και του Proto Man.

Οι σχεδιαστικές επιρροές από τη σειρά Mega Man X είναι εμφανείς, προσθέτοντας ταχύτητα μέσω dash και hover μηχανισμών και βελτιώνοντας τον έλεγχο με ανεξάρτητο πλήκτρο για την ολίσθηση.

Η ανάπτυξη συνοδεύεται από σοβαρές αντιδράσεις λόγω της άρνησης της εταιρείας να υπογράψει συμβάσεις με δικλείδες ασφαλείας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που προκάλεσε επίσημη απεργιακή εντολή από το συνδικάτο SAG-AFTRA.

Οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του Mega Man 11, η Capcom αποφάσισε τελικά να αναβιώσει το εμβληματικό franchise του Blue Bomber, παρουσιάζοντας στο φετινό Gamescom το πολυαναμενόμενο Mega Man: Dual Override.

Το νέο κεφάλαιο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027 για την εορταστική επέτειο των 40 χρόνων της σειράς, έρχεται να λειτουργήσει ως το δωδέκατο επίσημο κεφάλαιο της βασικής ιστορίας, επιχειρώντας να ισορροπήσει αριστοτεχνικά ανάμεσα στη νοσταλγική κληρονομιά των κλασικών 2D platformers και τις σύγχρονες απαιτήσεις του gaming κοινού που αποζητά περισσότερη ταχύτητα, προσβασιμότητα και ευελιξία στον χειρισμό.

Μέσα από τις πρώτες hands-on δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα περίπτερα της έκθεσης, επιβεβαιώθηκε ότι το νέο εγχείρημα της ιαπωνικής εταιρείας ενσωματώνει θεμελιώδεις αλλαγές που θυμίζουν έντονα τη δυναμική της υποσειράς Mega Man X, προσφέροντας παράλληλα νέους μηχανισμούς διαχείρισης πόρων και τακτικών αναβαθμίσεων.

Η σημαντικότερη και πιο προβεβλημένη καινοτομία του τίτλου εστιάζει στο ίδιο το όνομα του, καθώς η λέξη Dual αντικατοπτρίζει την απόφαση των προγραμματιστών να προσφέρουν δύο διαφορετικούς κεντρικούς πρωταγωνιστές, επιτρέποντας στους παίκτες να αναλάβουν τον έλεγχο τόσο του παραδοσιακού Mega Man όσο και του τεχνικά πιο απαιτητικού Proto Man. Ο καθένας από αυτούς διαθέτει το δικό του ξεχωριστό οπλοστάσιο και μοναδικό στυλ προσέγγισης της μάχης, με τον Proto Man να βασίζεται εκτενώς στη χρήση της χαρακτηριστικής του ασπίδας για την απόκρουση των εχθρικών πυρών, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο στρατηγικού βάθους σε σχέση με την ευθύβολη και άμεση φύση του κλασικού Mega Buster.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του συστήματος Override παρέχει στους χαρακτήρες τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν προσωρινά τους εσωτερικούς περιοριστές ενέργειας, κερδίζοντας τεράστια επιθετική ισχύ μέσω επιθέσεων ταχείας βολής που μπορούν να εξουδετερώσουν ταχύτατα ακόμα και τα πιο δύσκολα bosses. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μηχανική συνοδεύεται από ένα κρίσιμο ρίσκο, διότι μόλις η μπάρα του Override εξαντληθεί, το ρομπότ εισέρχεται σε κατάσταση δραματικής υπερθέρμανσης που μειώνει κατακόρυφα την ταχύτητα κίνησης και βολής μέχρι να ολοκληρωθεί ο φυσικός κύκλος ψύξης.

Στον τομέα του σχεδιασμού των εχθρών, η Capcom ακολουθεί μια διττή προσέγγιση που συνδυάζει την επιστροφή αγαπημένων Robot Masters από το παρελθόν με την εισαγωγή εντελώς νέων αντιπάλων που διαθέτουν πολύπλοκα μοτίβα επιθέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Twinkle Girl, ένα θηλυκό ρομπότ ψυχαγωγίας εξειδικευμένο στα πυροτεχνήματα, η οποία κατά τη διάρκεια της μάχης βομβαρδίζει την οθόνη με εκρηκτικά βλήματα και απαιτεί τρομερά γρήγορα αντανακλαστικά για την αποφυγή των επιθέσεων της, ιδιαίτερα όταν υφίσταται αρκετή ζημιά και εισέρχεται στη δεύτερη και πιο επιθετική της φάση. Παράλληλα, οι βετεράνοι της σειράς θα συναντήσουν παλιούς γνώριμους όπως ο Astro Man από το Mega Man 8, αν και οι πρώτες εντυπώσεις μαρτυρούν πως οι επιθέσεις του παραμένουν σχεδόν πανομοιότυπες με εκείνες του παιχνιδιού που κυκλοφόρησε στο αρχικό PlayStation, δημιουργώντας ίσως κάποιες μικρές απογοητεύσεις σε όσους περίμεναν μια ριζική ανανέωση του ρεπερτορίου του πέρα από τη δεδομένα βελτιωμένη οπτική απεικόνιση μέσω της μηχανής γραφικών RE Engine.

Το στοιχείο που κάνει το παιχνίδι να ξεχωρίζει σε σχέση με τους αυστηρούς προκατόχους του είναι η οριστική απουσία των παραδοσιακών extra lives και η ενσωμάτωση ενός συχνότερου συστήματος από checkpoints, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα μέσα στα επίπεδα και ακριβώς έξω από τα δωμάτια των bosses, γλιτώνοντας τον παίκτη από τον έντονο εκνευρισμό της επανάληψης ολόκληρου του επιπέδου έπειτα από ένα στιγμιαίο λάθος στο platforming.

Παρά τον γενικότερο ενθουσιασμό που προκαλεί στο καταναλωτικό κοινό η επιστροφή του αγαπημένου ήρωα, η ανάπτυξη του Mega Man: Dual Override έχει ήδη επισκιαστεί από σημαντικά εργασιακά ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία του θεάματος. Ο καταξιωμένος voice actor Benjamin Diskin, ο οποίος είχε χαρίσει τη φωνή του στον πρωταγωνιστή στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, αρνήθηκε δημοσίως να συμμετάσχει στο νέο project, καταγγέλλοντας ανοιχτά την Capcom για την απροθυμία της να προσφέρει συμβόλαια που θα εγγυώνται πλήρη προστασία απέναντι στην αναπαραγωγή και την ψηφιακή εκμετάλλευση της φωνής του μέσω μοντέλων παραγωγικής AI.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την άμεση και δυναμική αντίδραση του πανίσχυρου σωματείου ηθοποιών SAG-AFTRA, το οποίο εξέδωσε επίσημη εντολή αποχής προς όλα τα μέλη του, απαγορεύοντας ρητά τη συμμετοχή τους στο ιαπωνικό παιχνίδι μέχρι να ικανοποιηθούν τα εργασιακά τους αιτήματα και να θεσπιστούν ξεκάθαροι κανόνες.

Το Mega Man: Dual Override αναμένεται μέσα στο 2027 για PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 και PC.