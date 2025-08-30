Μελατονίνη: Πόση είναι η σωστή δόση και πότε πρέπει να ανησυχείτε

Η μελατονίνη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα ύπνου, που πολλοί χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους. Ωστόσο, το ερώτημα «πόση μελατονίνη πρέπει να παίρνω;» παραμένει συχνό και η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους, καθώς η σωστή δόση εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό. Οι ειδικοί συνιστούν να συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα, ακόμα και τη μελατονίνη.

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγει φυσιολογικά ο εγκέφαλος, μέσω της επίφυσης, και ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού. Κανονικά, η έκθεσή μας στο φως μειώνει την παραγωγή της, ενώ τη νύχτα η ορμόνη αυξάνεται για να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε. Η λήψη συμπληρώματος μελατονίνης στοχεύει στο να ενεργοποιήσει ή να ενισχύσει αυτόν τον φυσικό κύκλο ύπνου, αλλά δεν είναι πανάκεια και δεν αντικαθιστά καλές συνήθειες ύπνου.

Η συμβουλή ενός γιατρού είναι απαραίτητη όχι μόνο για να καθοριστεί η κατάλληλη δόση, αλλά και για να αποφευχθούν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα που μπορεί να παίρνετε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μελατονίνη μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες, όπως γαστρεντερικές διαταραχές, ιδιαίτερα όταν λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα.

Ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές είναι ότι τα συμπληρώματα, συμπεριλαμβανομένης της μελατονίνης, δεν ελέγχονται αυστηρά από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως τα φάρμακα. Η μελατονίνη αξιολογείται από τον ρυθμιστικό οργανισμό ως υποκατηγορία τροφίμου, γεγονός που σημαίνει ότι η ποιότητα, η καθαρότητα και η ακρίβεια της ετικέτας μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των προϊόντων. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η δόση που αναγράφεται στη συσκευασία δεν αντιστοιχεί πάντα στην πραγματική ποσότητα μελατονίνης που περιέχει το συμπλήρωμα.

Ο ειδικός David Kuhlmann από την American Academy of Sleep Medicine συνιστά να ξεκινά κανείς με χαμηλή δόση, περίπου 3 mg, και να μην υπερβαίνει τα 10 mg. Για τα παιδιά, είναι απαραίτητη η συμβουλή παιδίατρου ή ειδικού στον ύπνο. Η τακτικότητα στη λήψη της μελατονίνης είναι επίσης κρίσιμη: η ώρα λήψης πρέπει να είναι η ίδια κάθε βράδυ, για να υποστηρίζεται σωστά ο κιρκάδιος ρυθμός.

Ωστόσο, η μελατονίνη από μόνη της δεν μπορεί να διορθώσει όλα τα προβλήματα ύπνου. Η διατήρηση καλών συνηθειών ύπνου είναι εξίσου σημαντική: αποφυγή καφεΐνης από το απόγευμα και μετά, περιορισμός της χρήσης οθονών πριν τον ύπνο λόγω της μπλε ακτινοβολίας που μιμείται το φως της ημέρας, και δημιουργία μιας ήρεμης, σκοτεινής και ήσυχης κρεβατοκάμαρας. Επίσης, η χρήση μηχανημάτων λευκού ήχου ή άλλων συσκευών που διευκολύνουν τον ύπνο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου χωρίς να χρειάζονται συμπληρώματα.

Τέλος, η μελατονίνη ίσως να είναι περισσότερο ένα «προσωρινό επίθεμα» για τα προβλήματα ύπνου, παρά η λύση στη ρίζα τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η βελτίωση του περιβάλλοντος ύπνου, όπως η αντικατάσταση στρώματος, η χρήση κατάλληλων μαξιλαριών και σεντονιών, μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα του ύπνου από οποιοδήποτε συμπλήρωμα.

