Έχει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο iPhone, φέρνοντας όπως όλοι καταλάβαμε μια επανάσταση στα κινητα τηλέφωνα και τις συναφείς τεχνολογίες. Τα smartphones έκτοτε έχουν μπει στα χερια και στα σπίτια σχεδόν όλου του κόσμου, και έχουν σκοτώσει ένα σωρό είδη συσκευών όπως τα mp3 players, τις φωτογραφικές μηχανές, τα gps, και άλλα. Σιγά σιγά όμως, μπαίνουμε σε μια εποχή που μειώνονται τα εντυπωσιακά features που εμφανίζονταν σε κάθε γενιά, ερχόμαστε σε ένα plateau ελληνιστί, και φτάνουμε στο σημείο ένα κινητό διετίας να μην έχει πολλά να ζηλέψει από το αντίστοιχο φετινό. Το φαινόμενο δεν είναι νέο, όλες οι τεχνολογίες φτάνουν σε αυτό το σημείο “ωρίμανσης” και στασιμότητας μετά από τα πρώτα χρόνια ραγδαίας ανάπτυξης και προσθήκης νέων δυνατοτήτων. Πάρτε για παράδειγμα τους υπολογιστές, που, οκ, γίνονται κάθε χρόνο και πιο δυνατοί, αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που εντυπωσιάστηκες από έναν υπολογιστή;

Η στασιμότητα αυτή έχει οδηγήσει διάφορους να σκέφτονται και να οραματίζονται το επόμενο βήμα, την επόμενη τεχνολογική επανάσταση, παρόμοια με αυτή των smartphones, και τίποτα δεν ακούγεται περισσότερο ως “το μέλλον” από το ΑΙ. Ας μιλήσουμε λίγο γι αυτό, πριν πω την προσωπική μου άποψη.

ΑΙ (Artificial Intelligence)

Το πιο πρόσφατο trend είναι οι ΑΙ συσκευές, όπως το Rabbit R1 ή το Humane AI Pin. Ειδικά το τελευταίο το πλασάρανε σαν replacement των κινητών. Αυτές αποτελούν γκατζετάκια, βασιζόμενα σε AI models οπως το ChatGPT και άλλα, που σκοπό έχουν να τα χρησιμοποιείς για ερωτήσεις, διευκρινίσεις, αναγνώριση φωτογραφιών κλπ, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγεις στο smartphone σου. Στην πραγματικότητα, τα reviews δείχνουν πως αυτές οι συσκευές είναι πιο πολύ…παιχνιδάκια παρά χρησιμα gadgets, καθώς είναι πολύ underpowered, και περιορισμένες σε λειτουργίες σε σχέση με το κινητό. Άσε που πράκτικα αποδεικνύεται ότι κι αυτές οι συσκευές ουσιαστικά τρέχουν Android, και συνεπώς θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι apps, και όχι μια ξεχωριστή συσκευή.

Ταυτόχρονα εδώ και μερικά χρόνια έχουμε τις υπόλοιπες smart συσκευές (Google Nest, Amazon Echo) με virtual assistants και ευκολίες όπως live translate κλπ, που συνεχώς προοδεύουν. Πολλοί οραματίζονται λοιπόν ένα μέλλον που το μόνο που θα χρειαζόμαστε θα είναι ο εκάστοτε “assistant”, με μηδενικό, ή ελάχιστο user interface, και το “κινητό”, το hardware θα είναι μόνο κάτι wearables, πχ ένα ζευγάρι ακουστικά ή ένα ζευγάρι γυαλιά. Χωρίς οθόνη ή με μία πολύ περιορισμένη, διάφανη κλπ. Θα τα φοράς, θα δίνεις τις εντολές σου με την ομιλία σου, αυτό θα σε καταλαβαίνει και θα πράττει αναλόγως. Θεωρητικά το κινητό θα γίνει ένα απαρχαιωμένο relic, όταν την τεχνολογία μπορείς να τη φοράς και γίνει κομμάτι του εαυτού σου, ή τουλάχιστον, της ένδυσης σου. Εδώ είναι που λέω λοιπόν πως αυτό ΔΕ θα συμβεί και θα εξηγήσω το γιατί αμέσως.

ΟΘΟΝΕΣ

Η διαδρομή Νέα Υόρκη – Τόκυο με το αεροπλάνο, είναι περίπου 14 ώρες. Η διαδρομή Νέα Υόρκη – Τόκυο με το αεροπλάνο, θα είναι για πάντα 14 ώρες, όσα χρόνια κι αν περάσουν (άντε να γίνει πχ 10 ώρες αν βάλουν τίποτα υπερηχητικά). Αυτές τις 14 ώρες, εσύ, κάπως θα πρέπει να τις περάσεις. Πως τις περνάς τώρα; Βλέποντας ταινίες, χαζεύοντας TikTok, διαβάζοντας βιβλία, παίζοντας παιχνίδια ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ! Αν δεν έχει οθόνη τι ακριβώς θα κάνεις; Θα κοιτάς τα χέρια σου; Θα λύνεις σταυρόλεξα;

Να μην αναφέρω τις δυσκολίες στο να παραγγείλεις πχ κάτι από Amazon χωρίς να βλέπεις το προϊόν, τα reviews, τη διεύθυνση παράδοσης κλπ ή να κάνεις το οποιοδήποτε interaction γενικότερα που προϋποθέτει να γράψεις ή να διαβάσεις κάτι.

Και τέλος, επειδή είσαι και Έλληνας, το τελευταίο σου εμπόδιο είναι αυτές οι συσκευές δε θα σε καταλαβαίνουν καν. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Siri, που έχει κοντά 15 χρόνια που βγήκε. Ξέρεις πότε άρχισε να υποστηρίζει τα Ελληνικά; Α, δεν τα υποστηρίζει ακόμα, όπως δεν υποστηρίζει και τόσες άλλες γλώσσες, όπως και ο Google Assistant. Ξέχνα λοιπόν την δυνατότητα να καλείς αυτόν τον φίλο σου με το τεράστιο επίθετο όπως μας δειχνουν στα feature videos, τουλάχιστον μέχρι να αρχίσουν να υποστηρίζονται περισσότερες γλώσσες (ή να βάλεις αντί κάποιο αγγλικό όνομα, οπως και στις υπόλοιπες 200 επαφές)

Συνοψίζοντας λοιπόν, η αποκλειστική χρήση ΑΙ gadgets και assistants αντί για κινητό είναι άβολη, προκαλεί περισσότερα προβλήματα απ’ οσα λύνει, είναι ασύμβατη με τις περισσότερες γλώσσες, και βαρετή, κυρίως λόγω της έλλειψης μιας χρηστικής οθόνης να σε κρατάει απασχολημένο, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ, προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ

Τίποτα (σχεδον). Κατά τη γνώμη μου το smartphone θα παραμείνει πάνω κάτω ως έχει, με διάφορες εξελίξεις στο σχήμα και το μέγεθός του, όπως αναδιπλούμενα κινητά, ή επεκτεινόμενα, τις προφανείς προόδους στα χαρακτηριστικά, στην μπαταρία και στον τρόπο φόρτισης κλπ αλλά όχι κάτι το συνταρακτικό, κάτι το τόσο διαφορετικό, όπως τότε που αφήσαμε τα κουμπιά και πιάσαμε τις οθόνες αφής, ενα paradigm shift. Παράλληλα θα συνεχίσει να απορροφά άλλες συσκευές, όπως αυτές που ανέφερα στον πρόλογο αντικαθιστώντας ακόμα και τους υπολογιστές ή τις κονσόλες παιχνιδιών. Ήδη τα νεότερα iPhone μπορούν και παίζουν ΑΑΑ παιχνίδια λίγο προηγουμένων ετών. Το ακόμα καλύτερο είναι ότι τα θεμέλια είναι ήδη εδώ, και εδώ θα κάνω την πρόβλεψή μου:

Έχετε ακουστά το Samsung DeX; Αυτό είναι ένα feature στα Samsung Galaxy, αρχής γενομένης από το Galaxy S8, το οποίο αναγνωρίζει όταν συνδέσεις USB hub με HDMI συνδεδεμένο σε κάποια οθόνη, και εμφανίζει στην οθόνη ένα custom OS με interface υπολογιστή. Το χειρίζεσαι κανονικά, με πληκτρολόγιο και ποντίκι (συνδεδεμένα είτε στο USB hub είτε με Bluetooth), ή χρησιμοποιώντας την οθόνη σαν touchpad, και έτσι χωρίς ιδιαίτερο κόπο αποκτάς “PC”, που, για να το κάνει ακόμα καλύτερο, είναι ήδη συνδεδεμένο στα αγαπημένα σου sites και εφαρμογές, και έχει ήδη τις φωτογραφίες και τα υπόλοιπα αρχεία σου, μιας και πρακτικά είναι το κινητό σου! Προσφάτως δε λειτουργεί και ασύρματα ώστε να το προβάλλεις για παράδειγμα στην Smart TV σου ή σε οποιοδήποτε monitor με σύνδεση στο διαδίκτυο. Έχει ήδη αντικαταστήσει το laptop μου για casual χρήση, και οι μόνες φορές που χρειάζομαι actual PC είναι όταν ανοίγω τον σταθερό για κανα game.

Ταυτόχρονα αρχίζει και σχηματίζεται κάτι σαν οικοσύστημα, που θα βοηθήσει το adoption του: διάφοροι πωλητές στην Amazon προσφέρουν μικρές φορητές οθονούλες ιδανικές για τέτοιου είδους χρήση (ταξίδια κλπ), πολλά παιχνίδια στο Play Store είναι πλέον playable με ποντίκι και πληκτρολόγιο, άλλες εφαρμογές όπως ο Chrome είναι adaptive και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το desktop αδερφάκι του, και πάνω απ’ όλα η Google δημιουργεί το δικό της PC-like interface που τρέχει σε beta στα Pixel smartphones. Παράλληλα δεν είναι δύσκολο να οραματιστείς έξτρα αξεσουάρ, όπως docks για σύνδεση σε TV, με χειριστήρια για βιντεοπαιχνίδια κλπ.

Προβλέπω λοιπόν πως όταν τα specs των κινητών φτάσουν τόσο ψηλά που να μπορούν να μπορούν να τρέχουν απαιτητικά παιχνίδια και εφαρμογές όπως το Photoshop, και όταν οι μπαταρίες, χάρη σε νέες τεχνολογίες και χημείες φτάσουν σε ένα σεβαστό επίπεδο (να μπορούν πχ να τροφοδοτούν το κινητό και την εξωτερική οθόνη για μια μέρα), δε θα υπάρχει κάποιος λόγος να έχεις οποιαδήποτε άλλη συσκευή, PC συμπεριλαμβανομένου, μένωντας έτσι η μία συσκευή που χρειαζόμαστε, η one device to rule them all!