Metro 2039: Έρχεται τον Φεβρουάριο 2027 σε PS5, Xbox Series X/S και PC

Η 4A Games αποκάλυψε επίσημα στο Xbox Games Showcase 2026 το Metro 2039 και το πρώτο gameplay trailer επιβεβαιώνει την επιστροφή στις σκοτεινές σήραγγες της Μόσχας, παρουσιάζοντας παράλληλα σημαντικές αλλαγές στον αφηγηματικό πυρήνα του franchise.

Η πλοκή του τίτλου πραγματοποιεί μια γενναία στροφή, με τους gamers να αναλαμβάνουν τον ρόλο του The Stranger (Ο Ξένος). Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το μετρό έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση από ένα νέο αυταρχικό καθεστώς το οποίο ηγείται ο The Hunter, ο θρυλικός αρχηγός των Spartans και γνώριμος από τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς που αρχικά έδρασε ως προστάτης των σταθμών.

Χάριν στην προπαγάνδα του, ο Hunter κατάφερε να εδραιώσει την απόλυτη εξουσία του, αλλά το Spartan Order βρίσκεται πλέον υπό διάλυση. Ο νέος πρωταγωνιστής τρέφει τεράστιο θυμό απέναντι στον πρώην προστάτη του δικτύου, θεωρώντας ότι έχει μετατραπεί ακριβώς στην απειλή που κάποτε ορκίστηκε να εξοντώσει. Η 4A Games επενδύει έντονα, λοιπόν, στο πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο που καθιέρωσε ο συγγραφέας Dmitry Glukhovsky, παρουσιάζοντας την εξουσία ως τον απόλυτο διαφθορέα των ηθικών αξιών.

Το in-engine οπτικό υλικό διάρκειας τριών λεπτών επιβεβαιώνει την επιστροφή της σειράς στο κλειστοφοβικό, stealth-action gameplay, αφού σε αντίθεση με τις τεράστιες, ανοιχτές περιοχές του Metro Exodus, το Metro 2039 επαναφέρει τη συμπιεσμένη ένταση των σκοτεινών τούνελ. Η διαχείριση πόρων παραμένει κρίσιμη για την επιβίωση, ενώ οι παίκτες θα πρέπει να παρακολουθούν τον δείκτη ραδιενέργειας, να καθαρίζουν τη μάσκα τους από τα αίματα και τη λάσπη, και να κατασκευάζουν πυρομαχικά υπό συνθήκες πίεσης.

Μια αξιοσημείωτη προσθήκη στο οπλοστάσιο είναι το The Shatun. Το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για ένα όπλο σχεδιασμένο ειδικά για αθόρυβες εκτελέσεις, προσφέροντας νέες στρατηγικές. Επιπλέον, η ενσωμάτωση εκρηκτικών υποδηλώνει αυξημένη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, επιτρέποντας στους παίκτες να δημιουργούν νέες διόδους ή να αιφνιδιάζουν τον εχθρό καταστρέφοντας οχυρώσεις.

Το Metro 2039 έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2027 αποκλειστικά για PC, PlayStation 5 και Xbox Series X/S.