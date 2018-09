Η Microsoft θα σε προειδοποιεί όταν πας να εγκαταστήσεις τον Chrome ή τον Firefox browser

Η Microsoft έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς διάφορα videos με τα οποία θέλει να αποδείξει ότι ο Microsoft Edge browser είναι καλύτερη επιλογή από τους Chrome και Firefox, τόσο σε θέματα ταχύτητας, όσο και στην ασφάλεια για τα δεδομένα του χρήστη. Η αλήθεια είναι ότι έχει πραγματοποιήσει βήματα προόδου, αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει μεγάλο μερίδιο στην αγορά με αποτέλεσμα η εταιρεία να αναζητά τρόπους για να τον ενισχύσει.

Ένας από αυτούς είναι μάλλον επιθετικός, καθώς στο επερχόμενο Windows 10 October 2018 Update θα εμφανίζεται το μήνυμα "You already have Microsoft Edge - the safer, faster browser for Windows 10" όταν επιχειρείς να εγκαταστήσεις τον Chrome ή τον Firefox στον υπολογιστή σου. Φυσικά, θα υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσεις την εμφάνιση του μηνύματος.

Πιστεύετε ότι αρκεί αυτό για να πεις "α, οκ θα συνεχίσω σε Microsoft Edge";

