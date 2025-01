Microsoft Surface Pro 11 for Business: Επίσημα με Intel Core Ultra Series 2 από $1499.99

Η πρώτη ανακοίνωση hardware της Microsoft για το 2025 είναι το νέο Surface Pro 11 for Business, το πρώτο Copilot+ PC Surface με επεξεργαστή Intel. Το tablet τροφοδοτείται από τους επεξεργαστές Core Ultra Series 2 της Intel, δίνοντας στους επαγγελματίες χρήστες περισσότερες επιλογές και ευελιξία, ειδικά για εκείνους που έχουν αυστηρότερες απαιτήσεις συμβατότητας και δεν είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν τα Windows on ARM (υπάρχει και μια επαγγελματική έκδοση του Surface Pro 11 με Snapdragon).

Το Surface Pro 11 for Business είναι ουσιαστικά το ίδιο Surface Pro 11 αλλά με επεξεργαστή από άλλο κατασκευαστή. Αντί για τα chips Snapdragon X Plus και X Elite, το νέο tablet τροφοδοτείται από τους Core Ultra 5 236V, 238V και Core Ultra 7 266V και 268V. Σε αντίθεση με τα μοντέλα Snapdragon, τα οποία διαθέτουν την ίδια μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας με 40 TOPS σε όλες τις εκδόσεις, οι εκδόσεις Core Ultra 7 διαθέτουν πιο ικανές NPU-48 TOPS έναντι 40 TOPS στα μοντέλα Core Ultra 5.

Με τα νέα chips, η Microsoft υπόσχεται σημαντικές αναβαθμίσεις στην απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στο νέο Surface Pro 11 for Business. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το tablet έχει διπλάσια διάρκεια ζωής της μπαταρίας από το Surface Pro 9 σε κλήσεις Teams. Συνολικά, το Surface Pro 11 for Business αξιολογείται για 14 ώρες τοπικής αναπαραγωγής video και 10 ώρες «ενεργής χρήσης του διαδικτύου».

Επίσης, η ύπαρξη μιας ισχυρής NPU επιτρέπει λειτουργίες Copilot+ PC, όπως τα Windows Studio Effects, το Recall (προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στους Windows Insiders), τη βελτιωμένη αναζήτηση Windows Search, το Paint Cocreator, τα Live Captions και πολλά άλλα.

Οι επιλογές μνήμης και αποθήκευσης είναι οι ίδιες με αυτές της καταναλωτικής έκδοσης του Surface Pro 11. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 16GB ή 32GB μνήμης LPDDR5x, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος συμπεριλαμβάνει 256GB, 512GB και 1TB (αφαιρούμενος από τον χρήστη SSD).





Όπως και το Surface Pro 11 με επεξεργαστές Snapdragon, το Surface Pro 11 for Business διατίθεται με δύο παραλλαγές οθόνης: LCD και OLED. Και οι δύο έχουν τον ίδιο λόγο διαστάσεων και την ίδια ανάλυση, αλλά η παραλλαγή OLED έχει πολύ υψηλότερο λόγο αντίθεσης και υποστήριξη HDR, καθώς και καλύτερη αντιανακλαστική επίστρωση.



Εκτός από μια κάμερα 1440p συμβατή με την Windows Hello, το Surface Pro 11 for Business διαθέτει αναγνώστη NFC για έλεγχο ταυτότητας με κλειδιά ασφαλείας όπως το YubiKey 5C NFC ή σήματα που υποστηρίζουν NFC. Το tablet είναι επίσης συμβατό με όλα τα υπάρχοντα αξεσουάρ για τα μοντέλα προηγούμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένου του πληκτρολογίου Surface Pro Flex και του Surface Slim Pen 2.



Είναι ενδιαφέρον ότι, σε αντίθεση με το Surface Pro 10 for Business, το οποίο ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024, το Surface Pro 11 for Business δεν διαθέτει προαιρετική συνδεσιμότητα 5G. Αυτή τη φορά, η Microsoft επιφύλαξε αυτό το χαρακτηριστικό μόνο για το Surface Laptop 7 for Business, το οποίο είναι το πρώτο Surface Laptop που έρχεται ποτέ με σύνδεση κινητής τηλεφωνίας.



Τέλος, το Surface Pro 11 for Business έρχεται με προεγκατεστημένο το Windows 11 Pro και μόνο σε δύο χρώματα: Μαύρο και Platinum. Αν θέλετε πιο ζωντανά και φωτεινά χρώματα, η μόνη σας επιλογή είναι να επιλέξετε το Surface Pro 11 με Snapdragon.

Το Surface Pro 11 for Business θα είναι διαθέσιμο στις 18 Φεβρουαρίου 2025, με τιμή εκκίνησης 1.499,99 δολάρια για την έκδοση Intel Core Ultra 5 236V με οθόνη LCD, 16 GB RAM και 256 GB SSD.