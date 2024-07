Minions 3: Επιβεβαιώνεται και η τρίτη prequel ταινία!

Το Despicable Me 4 κυριαρχεί στο box office από την κυκλοφορία του στις αρχές του μήνα στις ΗΠΑ, ενθαρρύνοντας την Universal Pictures και την Illumination να προσφέρουν μια σημαντική ενημέρωση για το Minions 3.



Το franchise του Despicable Me έχει γίνει ένα από τα πιο κερδοφόρα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών. Περιλαμβάνει τέσσερις ταινίες Despicable Me και δύο prequel ταινίες Minions. Το sequel Minions: The Rise of Gru έκανε πρεμιέρα το 2022 και ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Στη συνέχεια, δεν υπήρχε μεγάλη συζήτηση για μια τρίτη ταινία Minions, καθώς μόλις είχε ανακοινωθεί το Despicable Me 4. Ωστόσο, η ταινία άφησε περιθώρια για τη συνέχιση της ιστορίας, καθώς η σκηνή μετά τα credits προϊδέασε για τη συνεργασία του Gru (Steve Carell) με τον Dr. Nefario (Russell Brand). Τώρα που έφτασε η τέταρτη ταινία Despicable Me 4, το franchise δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.



Αναμένεται ότι και η τρίτη ταινία θα είναι prequel και θα συνεχίσει από εκεί που βρεθήκαμε στο τέλος του Minions: The Rise of Gru, αλλά δεν έχουν αποκαλυφθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το καστ και την πλοκή.

