Monster: The Ed Gein Story, νέο trailer για το επερχόμενο true crime του Netflix

Το Netflix ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά του true crime είδους με την τρίτη σεζόν της πολυσυζητημένης ανθολογίας Monster. Ο νέος κύκλος, με τίτλο Monster: The Ed Gein Story, αποκαλύπτει το ζοφερό πορτρέτο ενός από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους της αμερικανικής ιστορίας, σε μια αφήγηση που υπόσχεται να προκαλέσει τρόμο αλλά και συζητήσεις.

Ο Charlie Hunnam, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο Sons of Anarchy, υποδύεται αυτή τη φορά τον Ed Gein, έναν άνθρωπο που τα εγκλήματά του ξεπέρασαν κάθε όριο φαντασίας. Το πρώτο trailer που κυκλοφόρησε η Netflix δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την κατεύθυνση της σειράς: φρικιαστικές σκηνές δολοφονιών, κλοπών από τάφους και πράξεων νεκροφιλίας, με επίκεντρο την αρρωστημένη σχέση του Gein με τη μητέρα του, Augusta, την οποία υποδύεται η Laurie Metcalf.

Σε μια από τις πιο ανατριχιαστικές στιγμές του trailer, ο Hunnam εμφανίζεται ντυμένος με μια «στολή» φτιαγμένη από ανθρώπινο δέρμα, ενώ βασανίζει τον χαρακτήρα της Addison Rae. Το απόκοσμο σκηνικό κορυφώνεται όταν ο Gein «σπάει» τον τέταρτο τοίχο και απευθύνεται απευθείας στο κοινό, λέγοντας με παγερή ψυχραιμία: «Εσύ είσαι αυτός που δεν μπορεί να κοιτάξει αλλού».

Η νέα σεζόν αποτελεί την τρίτη προσθήκη στην επιτυχημένη σειρά του Ryan Murphy και του Ian Brennan. Μετά τον Jeffrey Dahmer και τους αδελφούς Menendez, οι δημιουργοί στρέφονται σε μια ακόμη πιο σκοτεινή φιγούρα, η οποία έχει χαράξει ανεξίτηλα την ποπ κουλτούρα. Οι αποτρόπαιες πράξεις του Ed Gein υπήρξαν η κύρια έμπνευση πίσω από ταινίες-ορόσημα όπως το Psycho του Alfred Hitchcock, το The Texas Chainsaw Massacre και το Silence of the Lambs.

Παρά την έντονη κριτική που δέχθηκαν οι δύο προηγούμενες σεζόν του Monster για το πώς απεικόνισαν τα εγκλήματα και τους θύτες τους, και οι δύο κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του Top 10 του Netflix και να συγκεντρώσουν πολλές υποψηφιότητες για Emmy. Αυτή η εμπορική επιτυχία δείχνει ότι η σειρά έχει καταφέρει να δημιουργήσει φανατικό κοινό, ακόμα κι αν η θεματολογία της διχάζει.

Η περίπτωση του Gein διαφέρει, καθώς η φρίκη των εγκλημάτων του δεν είναι μόνο ιστορικό γεγονός αλλά και στοιχείο που έχει περάσει στη συλλογική φαντασία μέσω του κινηματογράφου. Το γεγονός αυτό αναμένεται να δώσει στο νέο κύκλο μια ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι θεατές θα αναγνωρίσουν τις ρίζες πίσω από μερικές από τις πιο εμβληματικές μορφές τρόμου της έβδομης τέχνης.

Η επιλογή του Charlie Hunnam για τον κεντρικό ρόλο θεωρείται από πολλούς τολμηρή. Ο ηθοποιός, που μέχρι σήμερα έχει χτίσει καριέρα κυρίως σε ρόλους δράσης και δραματικούς χαρακτήρες με ηρωικό προφίλ, καλείται να ενσαρκώσει μια φιγούρα που ενσαρκώνει την απόλυτη παρακμή. Το trailer αποκαλύπτει έναν Hunnam αγνώριστο, με ψυχολογικό βάθος που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Η Laurie Metcalf, με την εμπειρία και τη δύναμη της ερμηνείας της, ενσαρκώνει τη μητέρα του Gein, μια αυταρχική και καταπιεστική παρουσία που, όπως έχει καταγραφεί, σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχοσύνθεση του γιου της. Η δυναμική ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες φαίνεται να αποτελεί κεντρικό άξονα της αφήγησης.

Η Netflix έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα για τις 3 Οκτωβρίου 2025.