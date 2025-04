motorola edge 60 pro: Επίσημα με quad-curved οθόνη, AI και μεγάλη αυτονομία

Το νέο motorola edge 60 pro διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζονται οι χρήστες για να εξερευνήσουν καλύτερα τον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο τους. Είναι πραγματικά μοναδικό και έτοιμο να σας συντροφεύσει σε οποιοδήποτε project ή χόμπι σας. Το motorola edge 60 pro προσφέρει ένα ξεχωριστό σύνολο χαρακτηριστικών: από τον πρώτο quad-curved σχεδιασμό της Motorola σε αυτή την κατηγορία, με εξαιρετικά χρώματα και υλικά κατασκευής, έως το πιο προηγμένο σύστημα κάμερας σε μια συσκευή edge που προσφέρει τέσσερις κάμερες υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, τα κορυφαία χαρακτηριστικά ανθεκτικότητάς του, μαζί με τα νέα χαρακτηριστικά moto ai κάνουν την καθημερινή εμπειρία χρήσης πιο έξυπνη, πιο αποτελεσματική και πιο φυσική.

Quad-curved σχεδιασμός

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, το motorola edge 60 pro κάνει το ντεμπούτο του με μια εξαιρετικά λεπτή, quad-curved σχεδίασμό για περισσότερη άνεση στην χρήση. Οι ομαλές, απαλές καμπύλες του και οι νέες ανάγλυφες πίσω όψεις προσφέρουν μια ξεχωριστή αίσθηση. Διαθέσιμο σε φινιρίσματα εμπνευσμένα από δέρμα και νάιλον, το motorola edge 60 pro έρχεται σε εξαιρετική γκάμα χρωμάτων που επιμελείται το Pantone Color Institute, και περιλαμβάνουν τα: PANTONE Shadow, PANTONE Dazzling Blue και PANTONE Sparkling Grape. Αυτές οι κομψές επιλογές είναι σίγουρο ότι θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα, ενώ κυμαίνονται από απαλές έως πιο παιχνιδιάρικες αποχρώσεις και έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας.

Δεν είναι μόνο ενδιαφέροντα και όμορφά τα καινοτόμα υλικά κατασκευής του motorola edge 60 pro, αλλά είναι παράλληλα φτιαγμένα για να διαρκούν, όπως και η ίδια η συσκευή, καθώς αντέχει στα υψηλότερα πρότυπα αντοχής. Ανεξάρτητα από το αν έχετε πάει για αναρρίχηση σε κάποιο βουνό ή αν απλώς σας πέσει το τηλέφωνο από το χέρι στο δρόμο για τη δουλειά, η πιστοποίηση MIL-STD-810H προστατεύει τη συσκευή σας από ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία 95%, μεγάλα υψόμετρα και πτώσεις έως και 1,5 μέτρο. Παράλληλα, με το Corning Gorilla Glass 7i και βαθμολογία IP68/IP69, το motorola edge 60 pro προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας από σκόνη, βρωμιά, άμμο, νερό υψηλής πίεσης, ενώ αντέχει βύθιση σε έως και 1,5 μέτρο γλυκού νερού για έως και 30 λεπτά.

Μαγική εμπειρία χρήσης που τροφοδοτείται από το moto ai

Το Moto ai φέρνει τώρα επανάσταση στις καθημερινές εργασίες, γιατί ξεπερνά την εμπειρία χρήσης ενός παραδοσιακού βοηθού και είναι πλέον ένας «σύντροφος» που απαντά διαισθητικά σε κάθε ανάγκη σας. Το νέο motorola edge 60 pro, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια motorola edge 60, προσφέρει το πρώτο σετ προηγμένων εντολών moto ai, τα: Catch me up, Pay attention και Remember this, τα οποία έχουν εξελιχθεί, χάρη στα σχόλια των καταναλωτών.

Αυτά τα δεδομένα βοήθησαν επίσης στη δημιουργία πιο συναρπαστικών εμπειριών με το moto ai, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με το motorola edge 60 pro. Δίνοντας στους χρήστες συστάσεις σε πραγματικό χρόνο, το Next Move αναγνωρίζει τι υπάρχει στην οθόνη, όπως μια συνταγή ή ένα δρομολόγιο ταξιδιού, και προσφέρει προτάσεις για τα επόμενα βήματα. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποθήκευση σημαντικών λεπτομερειών για εύκολη ανάκληση αργότερα, τη δημιουργία λίστας αναπαραγωγής με το Playlist Studio με βάση τη συνταγή που βλέπουν ή χρησιμοποιώντας το Image Studio τη δημιουργία μιας εικόνα, ενός avatar, μιας ταπετσαρίας ή ενός αυτοκόλλητου, εμπνευσμένα από το επερχόμενο ταξίδι τους.

Επιπλέον, με το Smart Connect με AI, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τις λειτουργίες με μια απλή φωνητική εντολή ή εντολή κειμένου, όπως "δείξε μου αυτό στην τηλεόρασή " για να κάνουν stream στην τηλεόραση, ή mirror της οθόνης από το PC σε tablet ή να ξεκινήσουν έναν κόμβο πολλαπλών εργασιών.

Φωτογραφία υψηλής ποιότητας για οπτική αφήγηση

Για να επιτυγχάνετε τέλειες λήψεις κάθε φορά, το motorola edge 60 pro συνδυάζει δυνατότητες hardware και software. Τέσσερις κάμερες υψηλής ποιότητας διασφαλίζουν ότι κάθε γωνία —κοντά ή μακριά, μέρα ή νύχτα— είναι ακριβώς όπως απεικονίζεται. Το ειδικό λογισμικό αφαιρεί την ταλαιπωρία και άρα ο χρήστης το μόνο που έχει να κάνει είναι να πατήσει το κουμπί της κάμερας για ποιοτικά αποτελέσματα κάθε φορά.

Το σύστημα κύριας κάμερας 50MP με τον αισθητήρα Sony LYTIA 700C δημιουργεί φωτεινότερες και πιο ζωντανές εικόνες σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, ενώ οι φωτογραφίες από φευγαλέες στιγμές δεν είναι ποτέ θαμπές, χάρη στο OIS και που προσφέρει σωστή εστίαση σε όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα pixel της φωτογραφίας – με 32 φορές περισσότερα pixel εστίασης.

Όταν θέλετε να χωρέσετε στο κάδρο τον ορίζοντα της πόλης, χιονισμένα βουνά ή μια μεγάλη ομάδα φίλων, ο υπερευρυγώνιος φακός 50MP είναι εδώ για να καλύψει κάθε φωτογραφική ανάγκη σας, ενώ ο τηλεφακός 10MP κάνει τις μακρινές λήψεις να φαίνονται ευκρινείς και λεπτομερείς. Με το motorola edge 60 pro, οι χρήστες μπορούν να δουν το θέμα της φωτογραφίας που θέλουν να τραβήξουν με απόλυτη καθαρότητα από 3 φορές μεγαλύτερη απόσταση με το οπτικό ζουμ και να πλησιάσουν έως και 50 φορές με το Super Zoom. Ο τηλεφακός δεν σταματά εκεί - βοηθά επίσης στη δημιουργία ρεαλιστικών πορτρέτων που κολακεύουν τα χαρακτηριστικά του φωτογραφούμενου, ενώ όταν θέλετε να βγάλετε μία φωτογραφία του εαυτού σας, μπορείτε απλώς να γυρίσετε το τηλέφωνο και να τραβήξετε μια αυτοσχέδια selfie με την μπροστινή κάμερα των 50MP.

Εκτός από το hardware, το Photo Enhancement Engine λειτουργεί παράλληλα με το moto ai για να βελτιστοποιήσει τις λεπτομέρειες, να προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας και πολλά άλλα, ενώ εξασφαλίζει ότι κάθε εικόνα φαίνεται ίδια στην οθόνη όπως και στην πραγματικότητα. Ακριβώς το ίδιο ισχύει για καθεμία από τις κάμερες, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια Pantone Validated Colour και τα κριτήρια του Pantone SkinTone Validated, γεγονός που καθιστά το motorola edge 60 pro το μοναδικό τηλέφωνο, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια motorola edge, που έχει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Παράλληλα, το Ultra-HDR συμβάλλει περαιτέρω στη δημιουργία εντυπωσιακών multimedia, για να απολαμβάνουν οι χρήστες μεγαλύτερη γκάμα ζωντανών χρωμάτων.

Επιπλέον, όταν οι λάτρεις της φωτογραφίας εξερευνούν νέες αντιθέσεις, νέα θέματα ή γωνίες, μπορούν να επιτύχουν την φωτογραφία που έχουν οραματιστεί σε λιγότερο χρόνο με το motorola edge 60 pro και τα νέα χαρακτηριστικά με τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρει, όπως:

Το Group Shot το όποιο καταγράφει αυτόματα πολλά καρέ μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, συνδυάζοντάς τα απρόσκοπτα μεταξύ τους. Αυτό διασφαλίζει ότι όλοι στη φωτογραφία θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, για εξαιρετικές λήψεις κάθε φορά.

το όποιο καταγράφει αυτόματα πολλά καρέ μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, συνδυάζοντάς τα απρόσκοπτα μεταξύ τους. Αυτό διασφαλίζει ότι όλοι στη φωτογραφία θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, για εξαιρετικές λήψεις κάθε φορά. Βελτιώσεις ποιότητας βίντεο είναι επίσης διαθέσιμες, οι όποιες προσφέρουν καλύτερη έκθεση, χρώμα, ευκρίνεια και ήχο.

Κινηματογραφικές εμπειρίες με εξαιρετική διάρκεια μπαταρίας

Οι μεγαλύτερες, υψηλότερης ποιότητας οθόνες βοηθούν τους χρήστες να απολαύσουν πλήρως το χόμπι ή την εργασία τους, προσφέροντάς τους περισσότερο χώρο για να κάνουν τα μαγικά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι συσκευές της οικογένειας motorola edge 60 διαθέτουν quad-curved οθόνη pOLED 6,7 ιντσών, η οποία είναι η πιο φωτεινή, με τα πιο ζωντανά χρώματα που έχει παρουσιάσει η Motorola έως σήμερα, ενώ κάνει το περιεχόμενο να ξεπετιέται και τις λεπτομέρειες εκθαμβωτικές. Η δράση στην οθόνη εκτείνεται από άκρη σε άκρη, ενώ η εικόνα σε όλη τη λεπτομέρειά της είναι χρωματικά ρεαλιστική, αποτυπώνοντας σωστά όλα τα χρώματα -από τον τόνο του δέρματος των ανθρώπων έως τα χρώματα του τοπίου- χάρη στα Pantone Validated Colors και την Pantone SkinTone Validated οθόνη. Παράλληλα με την άψογη εικόνα, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν μια καθηλωτική εμπειρία ήχου και με το Dolby Atmos.

Οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη φόρτιση όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού όλη μέρα. Το motorola edge 60 pro έλαβε Gold Label από την DXOMARK και πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στον κόσμο στην κατάταξη μπαταριών smartphone, επιδεικνύοντας την εξαιρετική του απόδοση τόσο στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας όσο και στη γρήγορη φόρτισή του. Χάρη στην τεράστια μπαταρία 6000mAh με φόρτιση 90W TurboPower, το motorola edge 60 pro παρέχει ισχύ για ολόκληρη την ημέρα σε μόλις έξι λεπτά φόρτισης. , ενώ για απόλυτη ελευθερία, διατίθεται επίσης ασύρματη φόρτιση 15W (ο ασύρματος φορτιστής πωλείται χωριστά). Παράλληλα, η συσκευή υποστηρίζεται επίσης από τον εξαιρετικά αποδοτικό επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8350 Extreme, ο οποίος τροφοδοτεί την απόδοση AI για ομαλό gaming, απρόσκοπτη θέαση σε βίντεο υψηλής ανάλυσης και πολλά άλλα.

Διαθεσιμότητα

Το motorola edge 60 pro θα είναι διαθέσιμο προς πώληση στην ελληνική αγορά στα τέλη Μαΐου με προτεινόμενη τιμή λιανικής 599,90€.