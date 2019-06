Motorola One Pro: Διέρρευσε με notch-σταγόνα και τετραπλή κάμερα στο πίσω μέρος

Λίγο καιρό μετά την παρουσίαση του Motorola One Vision, έρχονται στη δημοσιότητα renders για τη φετινή ναυαρχίδα της Lenovo, η οποία ονομάζεται Motorola One Pro και θεωρείται ήδη το κορυφαίο Android One smartphone που έχουμε δει ποτέ.

Χωρίς να είναι κάτι επίσημο, το Motorola One Pro φαίνεται ότι θα διαθέτει οθόνη 6.2'' με notch-σταγόνα, in-display αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και μια τετραπλή κάμερα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο κεντρικά στο πίσω μέρος.

Δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, αλλά αν κρίνουμε από την ονομασία του, το Motorola One Pro θα διαθέτει σίγουρα flaghip επεξεργαστή.

