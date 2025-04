motorola razr 60 ultra: Επίσημα το πιο ισχυρό flip smartphone στον κόσμο

Η Motorola ανακοίνωσε επίσημα το νέο motorola razr 60 ultra. Η οικογένεια motorola razr ασπαζόταν πάντα την τόλμη και την έκφραση. Έτσι, και η επόμενη γενιά τηλεφώνων flip δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι χρήστες μπορούν τώρα να εξερευνήσουν την πλήρη ισχύ και τις δυνατότητες του moto ai, το οποίο εξυψώνει κάθε εμπειρία για να τονώσει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα.

Η εμβληματική αναδιπλούμενη σχεδίαση είναι καλύτερη από ποτέ, καθώς το νέο motorola razr 60 ultra διαθέτει τις μεγαλύτερες, με τα πιο ζωηρά χρώματα αναδιπλούμενες οθόνες τηλεφώνου, αλλά και τις πιο έξυπνες και διαδραστικές εξωτερικές οθόνες στον κόσμο. Διατίθενται σε μια σειρά από υλικά και φινιρίσματα υψηλής ποιότητας, με εντελώς μοναδικές επιλογές όπως το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone με ξύλινο φινίρισμα και το πρώτο τηλέφωνο που κατασκευάστηκε ποτέ με Alcantara, που είναι αποτελέσματα μιας δημιουργικής συνεργασίας με το εμβληματικό ιταλικό brand.

Το motorola razr 60 ultra διατίθεται σε απροσδόκητα χρώματα χάρη στην αποκλειστική συνεργασία της motorola με την Pantone. Η στιβαρή κατασκευή του προσφέρει επανασχεδιασμένο μηχανισμό αναδίπλωσης ενισχυμένο με τιτάνιο, αλλά και IP48 για προστασία από τη σκόνη και το νερό, γεγονός που καθιστά το motorola razr 60 ultra ένα από τα πιο ανθεκτικά flip τηλεφωνά της motorola έως σήμερα. Παράλληλα, με το σύστημα κάμερας με τεχνολογίες αιχμής που προσφέρει ισχυρό hardware και διαισθητικό software, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούν να κάνουν οι χρήστες όταν έχουν ένα razr στην τσέπη τους.

Ένα βήμα μπροστά με το moto ai

Το moto ai φέρνει επίσης επανάσταση στις καθημερινές εργασίες, γιατί ξεπερνά την εμπειρία χρήσης ενός παραδοσιακού βοηθού και είναι πλέον ένας «σύντροφος» που απαντά διαισθητικά σε κάθε ανάγκη σας. Το νέο motorola razr 60 ultra προσφέρει το πρώτο σετ προηγμένων εντολών moto ai, Catch Me Up, Pay Attention και Remember This, τα οποία έχουν εξελιχθεί χάρη στα σχόλια των καταναλωτών.

Τώρα, η Motorola φέρνει ακόμα πιο συναρπαστικές εμπειρίες στη νεότερη γενιά του razr, με όλες τις λειτουργίες να είναι πλέον προσβάσιμες απευθείας από την εξωτερική οθόνη. Παρέχοντας στους χρήστες προτάσεις σε πραγματικό χρόνο, το Next Move αναγνωρίζει τι υπάρχει στην οθόνη, όπως μια νέα συνταγή ή το δρομολόγιο για ένα ταξίδι και προσφέρει προτάσεις για τα επόμενα βήματα. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποθήκευση σημαντικών λεπτομερειών για ανάκληση αργότερα, τη δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής μουσικής με θέμα τη μαγειρική μέσω του Playlist Studio, ή ακόμα και τη δημιουργία μίας εικόνας, ενός avatar ή ενός screensaver που να είναι εμπνευσμένο από το επερχόμενο ταξίδι τους, χρησιμοποιώντας το Image Studio. Με το Smart Connect with AI, οι χρήστες μπορούν να ανασύρουν αυτά τα στοιχεία με μια απλή φωνητική εντολή ή εντολή κειμένου, όπως "δείξε μου αυτό στην τηλεόρασή μου" και να κάνουν streaming στην τηλεόραση τους ή mirroring της οθόνης του τηλεφώνου στον υπολογιστή ή το tablet τους. Επιπλέον, η δύναμη του Gemini και του Gemini Live είναι προσβάσιμη απευθείας από την εξωτερική οθόνη του razr, προσφέροντας δημιουργικό σχεδιασμό και άμεση επίλυση προβλημάτων.

Με το motorola razr 60 ultra, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αποκλειστικό Πλήκτρο AI, που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στο moto ai, ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, όταν το motorola razr 60 ulta βρίσκεται σε λειτουργία stand ή tent, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν το Look & Talk, με μία μόνο ματιά, ώστε να έχουν hands-free επικοινωνία με το moto ai, ιδανική για γρήγορες ερωτήσεις, ή σύνοψη ειδοποιήσεων.

Αυτά τα διαισθητικά χαρακτηριστικά τροφοδοτούνται από την κορυφαία στον κλάδο 3nm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, γεγονός που κάνει το motorola razr 60 ultra το πιο ισχυρό flip τηλέφωνο στον κόσμο, ξεκλειδώνοντας πλήρως τις δυνατότητες του moto ai. Η απίστευτα γρήγορη Qualcomm Oryon CPU προσφέρει βελτίωση κατά 45% στην απόδοση της CPU, ενώ παράλληλα, η νέα GPU Qualcomm Adreno αναβαθμίζει το gaming σε παιχνίδια με πλούσια γραφικά.

Ο εμβληματικός σχεδιασμός συναντά την απόλυτη ανθεκτικότητα

Το αδιαμφισβήτητο στυλ συναντά την κορυφαία κατασκευή με την επόμενη γενιά razr, σε μία συσκευή που είναι πιο ανθεκτική, με τα πιο τολμηρά χρώματα και τα πιο πολυτελή φινιρίσματα μέχρι σήμερα, εντελώς διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο flip smartphone στην αγορά.

Το motorola razr 60 ultra διατίθεται σε τέσσερα μοναδικά φινιρίσματα: πολυτελές Alcantara με απαλή αίσθηση στην αφή, πραγματικό ξύλο, πολυτελές φινίρισμα εμπνευσμένο από σατέν, αλλά και ανθεκτικό φινίρισμα εμπνευσμένο από δέρμα της Motorola. Το Alcantara χρησιμοποιείται ευρέως σε είδη πολυτελείας, αλλά είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε smartphone, αποκλειστικά στο motorola razr 60 ultra. Κατασκευασμένο στην Ιταλία, το Alcantara είναι μαλακό στην αφή, άνετο και εύκολο στο κράτημα, ενώ έχει την πολυπόθητη πιστοποίηση Carbon Neutrality από το 2009. Το ένθετο πραγματικού ξύλου είναι πιστοποιημένο με FSC και προέρχεται από δάση που ακολουθούν ελεγχόμενες πρακτικές, όπως φύτευση δέντρων μετά τη συγκομιδή.

Το κάθε υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του συνδυάζεται με ένα ειδικά επιμελημένο χρώμα Pantone – τα εμπνευσμένα από την φύση PANTONE Scarab, και PANTONE Mountain Trail, το νεανικό PANTONE Cabaret και το φλογερό PANTONE Rio Red.

Το νέο motorola razr 60 ultra δεν είναι απλώς όμορφο, είναι κατασκευασμένο για να προσφέρει στους χρήστες την ηρεμία να εξερευνούν περισσότερο και να ανησυχούν λιγότερο. O νέoς, ενισχυμένος με τιτάνιο μηχανισμός αναδίπλωσης, είναι 4 φορές ισχυρότερος από τον ανοξείδωτο χάλυβα χειρουργικής ποιότητας και έχει σχεδιαστεί για να αντέχει έως και 35% περισσότερες αναδιπλώσεις από την προηγούμενη γενιά. O νέoς μηχανισμός αναδίπλωσης, σε συνδυασμό με το ελαστικό Ultra Thin Glass, δημιουργεί μια 30% πιο ομαλή οθόνη – την πιο ομαλή οθόνη σε razr smartphone έως σήμερα. Κατασκευασμένο ώστε να αντέχει περισσότερα, το motorola razr 60 ultra, παρέχει IP48 προστασία από τη σκόνη, ενώ παράλληλα αντέχει σε βύθιση σε 1,5 μέτρο γλυκού νερού για έως και 30 λεπτά.

Η πιο καθηλωτική, αναδιπλούμενη οθόνη τηλεφώνου

Με εκπληκτική εμπειρία χρήσης ακόμα και όταν η συσκευή είναι κλειστή, το motorola razr 60 ultra παρέχει άμεση πρόσβαση σε εξαιρετικές λειτουργίες από την εξωτερική οθόνη, η όποια μπορει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη, με ειδικά πάνελ για πληροφορίες επικοινωνίας, playlists μουσικής, εφαρμογές επικοινωνίας, πρόβλεψη καιρού και πολλά άλλα. Η εμπειρία χρήσης γίνεται ακόμα καλύτερη με την πρόσβαση στις λειτουργίες Catch Me Up και Pay Attention από την εξωτερική οθόνη, ενώ οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή handsfree μεσω του Look & Talk, που βοηθά στην άμεση έναρξη μιας συνομιλίας με το moto ai, με μια μόνο ματιά.

Το motorola razr 60 ultra παρέχει την απόλυτη εμπειρία θέασης, ανεξάρτητα από το αν η συσκευή είναι ανοιχτή ή κλειστή, γιατί προσφέρει τη μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη, με τα πιο ζωντανά χρώματα σε αναδιπλούμενο τηλέφωνο και παράλληλα, την πιο έξυπνη και διαδραστική εξωτερική οθόνη σε οποιοδήποτε flip κινητό της αγοράς. Με 20% στενότερα πλαίσια, οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν τη συσκευή και να απολαύσουν μια τεράστια οθόνη pOLED 7,0 ιντσών που ζωντανεύει βίντεο και παιχνίδια σε Super HD, με ακόμη υψηλότερη ανάλυση από την προηγούμενη γενιά του razr, που προσφέρει πιο ευκρινείς λεπτομέρειες και λιγότερα pixelation. Το motorola razr 60 ultra είναι επίσης το πρώτο flip τηλέφωνο στον κόσμο με οθόνη Pantone Validated, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν ζωντανή εικόνα και χρώματα, όπως και στην πραγματική ζωή.

Η διαδραστική εξωτερική οθόνη 4,0 ιντσών προσφέρει μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία, με διάσταση προβολής που είναι 40% μεγαλύτερη από άλλα κινητά τηλέφωνα. Επίσης, το motorola razr 60 ultra είναι το πρώτο flip τηλέφωνο με Corning Gorilla Glass-Ceramic, την πιο σκληρή εξωτερική οθόνη σε οποιοδήποτε razr με 10 φορές καλύτερη αντοχή σε πτώσεις.

Τεχνολογία αιχμής στο σύστημα της κάμερας

Είτε ασχολούνται με τη δημιουργία περιεχομένου σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε απλώς θέλουν να κρατήσουν τις αναμνήσεις μίας στιγμής, οι χρήστες του νέου motorola razr 60 utra μπορούν τώρα να απολαύσουν τα πιο προηγμένα συστήματα κάμερας με διαισθητικό harware και software, τα οποία

εξασφαλίζουν την τέλεια λήψη κάθε φορά, με ελάχιστη προσπάθεια. Με εκπληκτικά χρώματα επικυρωμένα την Pantone, γεγονός που διασφαλίζει ότι κάθε χρώμα είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πραγματικό, το νέο motorola razr 60 ultra προσφέρει την δυνατότητα να αποτυπώνετε την πραγματικότητά όπως ακριβώς είναι, σε κάθε φωτογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτή η πιστοποίηση δίνεται σε κινητό τηλέφωνο. Το motorola razr 60 ultra προσφέρει τις καλύτερες λειτουργίες για τους δημιουργούς περιεχομένου χάρη στο Flex View, το όποιο μετατρέπει τη συσκευή σε τρίποδο, τις εντολές μέσω χειρονομιών που επιτρέπουν selfies χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε κάποιο κουμπί ή τις ομαδικές λήψεις και τη λειτουργία προεπισκόπησης στην εξωτερική οθόνη που διασφαλίζουν την καλύτερη πιθανή φωτογραφία κάθε φορά. Παράλληλα, κατά τη λήψη βίντεο, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την λειτουργία cam coder, με ρετρό αίσθηση.

Το motorola razr 60 ultra προσφέρει το πιο προηγμένο σύστημα flip κάμερας στον κόσμο, που τροφοδοτείται από το moto ai, αλλά και το πρώτο σύστημα τριπλής κάμερας 50MP σε κινητό τηλέφωνο στον κόσμο. Ο υπερευρυγώνιος φακός του δίνει στους χρήστες περισσότερους τρόπους να απαθανατίσουν τον κόσμο γύρω τους, με την πρόσθετη ευελιξία του Super Zoom υψηλής ανάλυσης για εξαιρετικές μακρινές λήψεις. Παράλληλα, για πρώτη φορά σε smartphone της Motorola, με το motorola razr 60 ultra μπορείτε να τραβήξτε, να επεξεργαστείτε και να παρακολουθήστε βίντεο στο εκπληκτικό Dolby Vision. Εργαλείο που χρησιμοποιούν κάποιοι από τους κορυφαίους κινηματογραφιστές κόσμου, το Dolby Vision προσφέρει εκπληκτική φωτεινότητα, ασύγκριτη αντίθεση και μαγευτικά χρώματα, για να αποτυπώσει στο έπακρό τη δημιουργική πρόθεση και να μεταμορφώσει το περιεχόμενο σε πλούσιες κινηματογραφικές εμπειρίες. Επιπλέον, το motorola razr 60 ultra υποστηρίζει Dolby Atmos, παρέχοντας μια καθηλωτική εμπειρία ήχου που αποκαλύπτει μεγαλύτερο βάθος, καθαρότητα και λεπτομέρειες.

Το moto ai απογειώνει το ήδη εξαιρετικό hardware της κάμερας αυτής της συσκευής στο επόμενο επίπεδο, προσθέτοντας ένα κινηματογραφικό εφέ στις καθημερινές στιγμές μέσω του Photo Enhancement Engine με τεχνητή νοημοσύνη, που προσφέρει βελτιωμένο δυναμικό εύρος και καταγράφει απόλυτα τις λεπτομέρειες σε κάθε φωτογραφία, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να ασχοληθεί με τις ρυθμίσεις. Το Signature Style χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να μάθει τις προτιμήσεις των χρηστών με βάση τις εικόνες που επιλέγουν και, στη συνέχεια, προσαρμόζει αυτόματα τις φωτογραφίες τους για να διασφαλίσει ότι ευθυγραμμίζονται με την προσωπική τους αισθητική. Παράλληλα, η προσαρμοστική σταθεροποίηση επιτρέπει στους χρήστες να τραβούν σταθερά βίντεο, ανεξάρτητα από το αν φωτογραφίζουν περιεχόμενο από κινούμενο αυτοκίνητο ή πάνω σε μία μοτοσυκλέτα. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επίσης:

Το Group Shot καταγράφει αυτόματα πολλά καρέ μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, δημιουργώντας μία σύνθεση, ώστε όλοι οι εικονιζόμενοι να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και οι φωτογραφίες σας είναι έτοιμες για να μπουν σε κορνίζα!

Το Action Shot βοηθά τους χρήστες να τραβούν φωτογραφίες χωρίς καμία θαμπάδα ενώ βρίσκονται εν κινήσει, προσαρμόζοντας αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου με βάση τις διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Μεγαλύτερη μπαταρία, ταχύτερη φόρτιση

Με μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία, εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες φόρτισης και περισσότερους τρόπους ενεργοποίησης, η επόμενη γενιά του razr είναι σε θέση να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, όσο περιπλοκή και αν είναι αυτή.

Το motorola razr 60 ultra προσφέρει πάνω από 36 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας με μία μόνο φόρτιση, με μπαταρία 4700mAh. Παράλληλα, το Snapdragon 8 Elite Mobile Platform διαθέτει αποκλειστικό επεξεργαστή AI που ενισχύει την απόδοση, χωρίς συμβιβασμούς. Όταν οι χρήστες χρειάζονται ενέργεια, μπορούν να απολαμβάνουν την ταχύτερη φόρτιση διαθέσιμη σε flip smartphone που προσφέρει φόρτιση για ολοήμερη χρήση σε μόλις 8 λεπτά (φόρτιση 68W TurboPower). Για ακόμη περισσότερους τρόπους γρήγορης ενέργειας, μπορούν να βασίζονται στην ασύρματη φόρτιση 30W που είναι 2 φορές ταχύτερη από την προηγούμενη γενιά razr ή να μοιράζονται την ισχύ με άλλες συσκευές, χρησιμοποιώντας αντίστροφη φόρτιση.

Τέλος, το motorola razr 60 ultra μπορεί να ξεκλειδώσει μια πιο έξυπνη και πιο βολική εμπειρία οδήγησης. Με το ψηφιακό κλειδί αυτοκινήτου Android στα μοντέλα BMW και MINI, οι χρήστες μπορούν να ξεκλειδώσουν και να ξεκινήσουν το όχημά τους με ένα απλό πάτημα κουμπιού, χάρη στην τεχνολογία NFC (Near Field Communication) ή να χρησιμοποιήσουν το BMW Digital Key Plus, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία ultra-wideband (UWB) για να ξεκλειδώσουν αυτόματα το αυτοκίνητο τους.

Διαθεσιμότητα

Το νέο motorola razr 60 ultra θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου με προτεινόμενη τιμή διάθεσης τα 1299,90€