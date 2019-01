My Skin Track PH: Ο πρώτος φορέσιμος αισθητήρας που μετρά το PH του δέρματος

Η L’Oréal παρουσίασε στο CES 2019, ένα πιλοτικό μοντέλο της τελευταίας καινοτομίας του L’Oréal Technology Incubator. Το My Skin Track pH από τη La Roche-Posay είναι ο πρώτος φορέσιμος αισθητήρας που, σε συνδυασμό με μια συνοδευτική εφαρμογή, επιτρέπει την εύκολη μέτρηση των ατομικών επιπέδων του pH του δέρματος και τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων περιποίησης, με στόχο την καλύτερη φροντίδα του δέρματος.

Το My Skin Track pH απέσπασε το Βραβείο Καινοτομίας «Best of Innovation» του CES 2019, στην κατηγορία Φορέσιμων Τεχνολογικών Προϊόντων (Wearable Technology Products). Ο αισθητήρας αναπτύχθηκε από κοινού με τη μάρκα περιποίησης La Roche-Posay, μέλος της οικογένειας L'Oréal, η οποία συνεργάζεται στενά με δερματολόγους για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων και έχει ως δέσμευση να φέρει την επιστημονική πρόοδο κοντά στους καταναλωτές.

Όπως λέει ο Guive Balooch, Παγκόσμιος Αντιπρόεδρος του L’Oréal Technology Incubator, παραρτήματος του Τμήματος Έρευνας & Καινοτομίας της L’Oréal,

Η επιστημονική και ιατρική κοινότητα γνωρίζει εδώ και καιρό τη σχέση ανάμεσα στα επίπεδα pH του δέρματος και στις κοινές δερματικές παθήσεις που εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν καθημερινά. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την προηγμένη αυτή τεχνολογία για να δώσουμε δύναμη στους καταναλωτές, μέσω ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τη δερματική τους πάθηση που θα τους βοηθήσουν να βρουν τα κατάλληλα προϊόντα για τις προσωπικές τους ανάγκες. Στη L'Oréal, γνωρίζουμε ότι το μέλλον της ομορφιάς είναι η υγεία. Γι’ αυτό, έχουμε δεσμευτεί να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία προκειμένου να προσφέρουμε ενημέρωση και αποτελεσματικές λύσεις σε όλους τους συνειδητοποιημένους σε θέματα υγείας καταναλωτές μας.

Το pH μπορεί να είναι από όξινο έως βασικό, και η κλίμακα μέτρησής του κυμαίνεται από το 0 μέχρι το 14. Το pH του υγιούς δέρματος εμπίπτει στην ελαφρώς όξινη περιοχή και κυμαίνεται ανάμεσα στο 4,5 και στο 5,5. Όταν το pH χάνει την ισορροπία του, είτε λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων είτε λόγω υποκείμενων παθήσεων, μπορεί να πυροδοτήσει φλεγμονώδεις αποκρίσεις. Οι αποκρίσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε συνήθη δερματικά προβλήματα που περιλαμβάνουν την ξηρότητα, το έκζεμα και την ατοπική δερματίτιδα. Εκατομμύρια Αμερικανοί πάσχουν από τέτοιου είδους παθήσεις: σύμφωνα με την Εθνική Ένωση για το Έκζεμα (National Eczema Association), 1 στους 10 Αμερικανούς (31,6 εκατομμύρια) έχει κάποια μορφή εκζέματος.

Το My Skin Track pH, ένας μικρός, λεπτός και εύκαμπτος αισθητήρας, αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά τεχνολογίας εξατομικευμένης περιποίησης για τη L'Oréal, τον παγκόσμιο ηγέτη στην ομορφιά. Όντας η πρώτη φορέσιμη συσκευή που μετρά τα ατομικά επίπεδα του pH του δέρματος με χρήση τεχνολογίας μικρορευστομηχανικής, συλλαμβάνει, μέσω ενός δικτύου μικροκαναλιών, ιχνοποσότητες ιδρώτα από τους πόρους του δέρματος παρέχοντας ακριβή μέτρηση του pH μέσα σε 15 λεπτά.

Ενώ οι προηγούμενες μέθοδοι μέτρησης των επιπέδων του pH του δέρματος απαιτούσαν τη χρήση άκαμπτων ηλεκτρονικών συσκευών και μεγάλα δείγματα ιδρώτα, το My Skin Track pH συλλέγει, και χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή ακριβών μετρήσεων, ανεπαίσθητες ποσότητες ιδρώτα.

Το My Skin Track pH διαβάζει το pH γρήγορα και αποτελεσματικά, μέσω μιας απλής διαδικασίας δύο βημάτων:

Ο χρήστης τοποθετεί τον αισθητήρα στο εσωτερικό του βραχίονα, αφήνοντάς τον σταθερό για 5-15 λεπτά –έως ότου οι δύο κεντρικές κουκκίδες αλλάξουν χρώμα.

–έως ότου οι δύο κεντρικές κουκκίδες αλλάξουν χρώμα. Έπειτα, ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή My Skin Track pH και φωτογραφίζει τον αισθητήρα. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο αλγόριθμο, η εφαρμογή διαβάζει τη μέτρηση του pH, καθώς και την τοπική απώλεια ιδρώτα του χρήστη –τον ρυθμό εφίδρωσης του δέρματος, αξιολογώντας την υγεία του δέρματος και προτείνοντας, σε εξατομικευμένη βάση, προϊόντα La Roche-Posay για τη φροντίδα του δέρματος και την αποκατάσταση της ισορροπίας του pH.

Πέραν του ρόλου του ως μελλοντικό καταναλωτικό προϊόν, το My Skin Track pH θα βοηθήσει τη L'Oréal να προαγάγει τις έρευνές της στην επιστήμη του δέρματος και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των προϊόντων της μεγαλύτερης εταιρείας ομορφιάς παγκοσμίως.

Ο δερματολόγος της La Roche-Posay, Δρ. Thomas Luger, τόνισε:

Το pH είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της υγείας του δέρματος. Είναι κάτι για το οποίο με ρωτούν συχνά οι ασθενείς μου, όμως, μέχρι σήμερα, ήταν πολύ δύσκολο να μετρηθεί το pH έξω από το περιβάλλον ενός κλινικού εργαστηρίου. Αυτό το εργαλείο έχει τη δυνατότητα τόσο να εμπνεύσει τους καταναλωτές να υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες σε ό,τι αφορά την περιποίηση του δέρματός τους, όσο και να προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να συνιστούν θεραπείες.

Το My Skin Track pH δημιουργήθηκε από τη L'Oréal σε συνεργασία με την Epicore Biosystems, εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των πλατφορμών μικρορευστομηχανικής (microfluidic platforms) και των εύκαμπτων φορέσιμων αισθητήρων. Η τεχνολογία που ανέπτυξε η Epicore Biosystems βασίζεται στις περισσότερες από δύο δεκαετίες ερευνών πάνω στη μικρορευστομηχανική και τα μαλακά υλικά που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο του καθηγητή John Rogers στο Κέντρο Βιοενσωματωμένης Ηλεκτρονικής (Center for Bio-Integrated Electronics) και στο Ινστιτούτο Simpson Querrey του Πανεπιστημίου Northwestern.

Ο Roozbeh Ghaffari, Δρ., Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Epicore Biosystems, δήλωσε:

Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με τη L'Oréal, εταιρεία με τεράστια εμπειρογνωμοσύνη στην επιστήμη της περιποίησης του δέρματος, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τρόπου χρήσης αυτής της τεχνολογίας που προάγει την περαιτέρω έρευνα και την κατανόηση του pH του δέρματος

Το Skin Track pH θα δώσει τη δυνατότητα στη L'Oréal, η οποία έχει ήδη συμμετάσχει σε μια μελέτη πάνω στην αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών μικρορευστομηχανικής, να εμβαθύνει στις έρευνές της μέσω μιας σειράς κλινικών μελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Northwestern. Τα στοιχεία έχουν δείξει ότι το pH του δέρματος αυξάνεται πριν τα συμπτώματα των δερματικών παθήσεων γίνουν ορατά· η L'Oréal θα διερευνήσει πόσο νωρίτερα λαμβάνει χώρα η αύξηση αυτή, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα πρόβλεψης των αλλαγών στο δέρμα. Επιπλέον, υπάρχουν σχέδια για τη διεξαγωγή μελετών πάνω στη σχέση του pH και των περαιτέρω δερματικών προβλημάτων όπως η ακμή.

Το My Skin Track pH αποτελεί προέκταση των προσπαθειών της L’Oréal να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη της υγείας του δέρματος. Τον Νοέμβριο του 2018, η L’Oréal λάνσαρε το My Skin Track UV από τη La Roche-Posay, έναν προσωπικό αισθητήρα UV που είναι διαθέσιμος αποκλειστικά σε επιλεγμένα καταστήματα Apple στις ΗΠΑ και στο apple.com.

Η Laetitia Toupet, Παγκόσμια Γενική Διευθύντρια της La Roche-Posay, συμπληρώνει:

Το νέο αυτό πιλοτικό μοντέλο αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στο ταξίδι της La Roche-Posay στον χώρο της τεχνολογίας ομορφιάς. Δέσμευσή μας είναι να θέσουμε την επιστημονική πρόοδο στη διάθεση των καταναλωτών, για να τους βοηθήσουμε να φροντίσουν το δέρμα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

Το My Skin Track pH θα παρουσιαστεί, σε πρώτο στάδιο, το 2019 μέσω επιλεγμένων δερματολόγων της La Roche-Posay στις ΗΠΑ, με στόχο να συγκεντρωθούν νέα στοιχεία και, τελικά, να τεθεί ως προϊόν στη διάθεση των καταναλωτών.

