MyHealth Agent: Παρουσιάστηκε ο προσωπικός AI βοηθός υγείας

Οι πολίτες μπορούν από σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, να χρησιμοποιούν τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent» μέσω του myHealth App. Είναι μια καινοτόμος υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία παρέχει άμεση, φιλική και ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΕΗΦΥ). Τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent», που αναπτύχθηκε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, παρουσίασαν οι Υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι πολίτες για να «συνομιλήσουν» με τον «MyHealth Agent» πρέπει να κατεβάσουν σε κινητή συσκευή την εφαρμογή myHealth App και να συνδεθούν με κωδικούς TaxisNet. Στην περίπτωση που δε διαθέτουν κινητό μπορούν να εισέλθουν και από υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://citizen.ehealthrecord.gov.gr, συνδεόμενοι με κωδικούς TaxisNet. Ο διάλογος πραγματοποιείται σε φυσική γλώσσα, γραπτά και προφορικά. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα, όπως «Τι έδειξαν οι τελευταίες εξετάσεις μου;», «Ποιες συνταγές μου είναι σε ισχύ;», «Πότε είναι το επόμενο ραντεβού μου;». Σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν προσωποποιημένες, απλές και κατανοητές απαντήσεις με βάση τις πληροφορίες από τον Φάκελο Υγείας τους, όπως τα αποτελέσματα εξετάσεων, οι συνταγές και τα ραντεβού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απάντηση περιλαμβάνει υπερσύνδεσμο (link) με την αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής myHealth. Οι γονείς, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις τόσο για τους ίδιους, όσο για τα ασφαλιζόμενα ανήλικα παιδιά τους.

Ειδικότερα, ο «Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη» δεν παρέχει συμβουλές υγείας, αλλά μόνο πληροφόρηση για τις ακόλουθες κατηγορίες:

• Εξετάσεις και αποτελέσματα: Εντοπίζει εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις που σχετίζονται με το ερώτημα και επιστρέφει τις τιμές των αποτελεσμάτων και τις ενδεικτικές τιμές, με βάση τα δεδομένα του Φακέλου Υγείας.

• Παραπεμπτικά και συνταγές φαρμάκων: Εμφανίζει ενεργές ή παλαιότερες συνταγές και παραπεμπτικά με πληροφορίες όπως, κατάσταση, ημερομηνία λήξης.

• Πληροφορίες ιατρού και φαρμακείου: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ιατρό που συνταγογράφησε, καθώς και το φαρμακείο όπου εκτελέστηκε συνταγή. Επιπλέον και στις δύο περιπτώσεις παρέχει στοιχεία, όπως όνομα και διεύθυνση.

• Εμβολιασμοί: Ενημερώνει για προγραμματισμένα παιδικά εμβόλια, ιστορικά εμβολιασμών (π.χ. Covid 19, γρίπης) και επισημαίνει τυχόν εκκρεμότητες.

• Νοσηλείες και εισαγωγές: Αναφέρει πρόσφατες ή παλαιότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία/κλινικές, παρέχοντας ημερομηνίες για το πότε ο ασθενής έλαβε εξιτήριο.

• Θεραπείες, διαγνώσεις και αγωγές: Αντλεί καταγεγραμμένες χρόνιες ή οξείες διαγνώσεις και επισημαίνει τρέχουσες αγωγές ή θεραπευτικά πρωτόκολλα.

• Ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά: Βρίσκει βεβαιώσεις (π.χ. κυοφορίας, αναρρωτικών αδειών).

• Ραντεβού και συναντήσεις: Απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με προγραμματισμένα ή παλαιότερα ραντεβού εξετετάσεων και χειρουργεία , με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

• Προσωπικά στοιχεία προφίλ: Παρέχει συνοπτική προβολή δημογραφικών δεδομένων, στοιχείων επικοινωνίας και στοιχείων ιστορικού πρόσβασης ιατρών στον φάκελό τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του «Προσωπικού Βοηθού Υγείας Πολίτη» δεν τηρεί ιστορικό συνομιλιών και δεν αποθηκεύει ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά στα προσωπικά του δεδομένα υγείας, ενώ τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αφορούν στο διάστημα από το 2012 και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη του Οκτωβρίου του 2025 λειτουργεί ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού», μέσω του οποίου οι επαγγελματίες υγείας έχουν άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή. Κατά τον πρώτο ενάμιση μήνα λειτουργίας του πραγματοποιήθηκαν 1.008 συνομιλίες με 3.489 μηνύματα. Καθημερινά καταγράφονται κατά μέσο όρο 17 νέες συζητήσεις και 58 μηνύματα. Οι περισσότεροι χρήστες είναι γιατροί που αναζητούν άμεση πρόσβαση σε βασικά στοιχεία του ιστορικού του ασθενούς, χρησιμοποιώντας τον Βοηθό ως γρήγορο εργαλείο ενημέρωσης και υποστήριξης κλινικών αποφάσεων. Οι πιο συχνές θεματικές αφορούν στην εμφάνιση της συνοπτικής ιατρικής εικόνας του ασθενούς και στον έλεγχο εμβολιασμών